济丰包装积极于工厂推行光伏发电

香港, 2021年6月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的瓦楞纸包装供应商国际济丰包装集团(「济丰包装」或「集团」;股份代号:1820)公布其正积极于工厂推行光伏发电,大力推动低碳排放运营,首阶段已先于浙江工厂及吴江工厂推行,节省电费之余并为环保出一分力。



目前集团已有两家工厂(浙江工厂及吴江工厂)安装太阳能光伏发电设备,其中浙江工厂安装面积为1.22万平方米,吴江工厂安装面积为0.5万平方米。由于此部分电价享受国家电网85折的优惠,安装该等设备后,每年为浙江工厂和吴江工厂节省可观的电费。为积极响应中国承诺于2030年达到碳达峰的绿色发展目标,国际济丰包装集团将进一步在集团其他工厂推行光伏发电,积极寻找合适的厂家共同推进光伏发电项目。



作为扎根于中国的纸包装产品生产商,和中国第一笔基于自愿减排碳交易的创造者,集团已实施碳排放核查及获得中和认证十三年,在这段期间,累计中和温室气体排放36.6万吨,等于在地球上种植了两千万棵树,相当于增加了四万亩森林(资料来源:支付宝-蚂蚁森林), 同时集团也积极推动由内部运营管理提升带来的碳减排,未来除了将继续实施“碳中和”项目外,集团也将大力推动科学碳减排运营,致力于以对环境影响最小的方式进行业务运营,推动能源结构调整,提升清洁能源的使用比例,将环保和可持续发展战略坚持到底,同时,作为中国第一家实现碳中和的制造业集团,济丰包装也愿意把过去积累的经验分享出来,共同推动行业绿色、高质量的发展。



关于国际济丰包装集团(股份代号︰1820)

始创于1994年, 国际济丰包装集团主要于中国从事制造及销售瓦楞纸包装产品及瓦楞纸板。集团于中国长江三角洲地区及渤海地区均位列第二大瓦楞纸包装产品制造商,以及于中国的瓦楞纸包装产品制造商中排名第七*。济丰包装在华北、东北、华东及华南地区运作十三间工厂(包括在建中的佛山工厂)。基于与主要客户的稳定长期关系,集团发展了多元化的客户群,而大部分客户均为其各自行业中居领导地位的经营商。



*根据弗若斯特沙利文,就2017年营业收入而言





