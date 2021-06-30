爱高公布2020/21全年业绩 笔记本电脑品牌业务于充满挑战的环境中蓬勃发展



香港, 2021年6月30日 - (亚太商讯) - 爱高集团（「爱高」或「集团」; 股份代号: 00328），一家具国际领导地位的电子产品制造商，宣布其截至2021年3月31日（「回顾年内」）之全年业绩。



尽管新冠肺炎疫情的来袭让2020年充满挑战，但笔记本电脑需求强劲，集团的营业额录得33%的增幅至12.79亿港元（2020年：9.61亿港元）。其中，笔记本电脑的销售额录得6.32亿港元，较去年同期增长261%（2020年：1.75亿港元），销量超过20万部，彰显爱高旗下的笔记本电脑品牌广为消费者接受及欢迎。



回顾年内，集团毛损率改善1.9个百分点至-4.8%（2020年：-6.7%），本公司股东应占期内亏损情况改善40%至3.6亿港元（2020年：5.99亿港元）。由于受到全球各类电子零件供应短缺、供货商无法及时交付关键零件的负面影响，回顾年内部分的销售订单被迫放弃。犹幸回顾年内生产的笔记本电脑数量大幅增加，本公司股东应占期内亏损情况亦有所改善。基于同样原因，固定成本（即制造设施、广告及品牌推广，以及产品制造及开发的成本）已被摊薄，而其中值得一提的是，集团在原材料成本的谈判中，具有较优胜的议价能力。



回顾年内，爱高继续坚持其长远增长策略，专注于发展及推广AVITA 品牌的笔记本电脑。与此同时，集团亦紧贴市场趋势，继续开发多款时尚的笔记本电脑产品，以及针对位于尚未普及无线网络之市场和国家的私人家庭而推出支持LTE功能的平板计算机。新冠肺炎疫情之下，全球数十亿人进入了全新的生活模式，在家工作成为新常态，笔记本电脑及平板计算机亦因此受惠。



爱高主席兼行政总裁梁伟成先生表示：「我们的笔记本电脑销售能够录得261%的激增，着实令人鼓舞，亦足证我们成功转型至发展笔记本电脑品牌业务。集团锐意迈进笔记本电脑领域，投入更多资源发展业务，不断强化品牌及调整产品组合。自动化及机械化生产是爱高目前另一投资领域，以便满足笔记本电脑日益增长的市场需求。对于有关旗下AVITA笔记本电脑的未来发展方向，我们审慎乐观地认为集团的笔记本电脑销售量将有望超过每年100万台。



此外，我们将于明年庆祝上市30周年，我们认为此亦是集团追寻新路向，以推动爱高未来数十年增长的最佳时机。因此，我们正努力物色符合新兴技术趋势的投资机遇，如物联网产品、5G设备、边缘运算甚至是电动汽车。尽管营商环境挑战与日俱增，但我们坚信，凭借集团的不懈耕耘，管理层的丰富经验，以及集团良好的品牌声誉，我们现时立于优势，并准备就绪面对重重挑战的营商环境，保持发展势头。」



关于爱高集团 (股份代号: 00328)

成立于1968年，爱高集团是一家具国际领导地位的电子产品制造商。集团于 1992 年在香港联交所上市，凭借其在制造、营运与研发等方面的核心实力，以及对质量的坚持，多年来不断茁壮成长。为保持竞争优势，爱高持续推动产品升级转型，积极研发高端智能科技产品，并推出自有品牌的笔记本计算机产品。爱高的理念是要超越现有技术限制，带动数码科技变革。



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