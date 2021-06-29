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来源 Alvotech Alvotech债券持有人转换价值超过1亿美元之可换股债券 公司投前估值高达27亿美元 资金为推进公司的生物仿制药管道提供额外的资源

香港, 2021年6月28日 - (亚太商讯) - 跨国生物制药公司 Alvotech （「公司」）宣布已与债券持有人就其于 2018 年 12 月 14 日发行的 3 亿美元可换股债券达成修订和重整协议。债券持有人已就该批债券约四分之一的价值行使转换权，将1.06 亿美元的本金及应计利息以行使价转换为股权，使公司的投前估值达到27 亿美元。



Alvotech和债券持有人同意为余下债券改善条款，并将其到期日延长至 2025 年，从而降低公司的资本成本，同时释出资源推行其业务策略。而进一步修订的条款亦为公司增加额外资本。



Alvotech主席Robert Wessman表示：「公司的持分者通过此次交易，重申他们对我们『提高世界各地患者获得最优质生物药物的机会』的使命，寄予长期信心和承诺。」



2020 年11 月，美国食品药品监督管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）接纳了 Alvotech 就 AVT02提交的监管申请，作为AbbVie 旗下Humira ®的可替代生物仿制药候选方案。预期于 2021 年 9 月，将有FDA对AVT02生物制品执照申请（Biologics License Application，BLA）的结果， 而EMA 亦预期将于 2021 年第四季度对 AVT02上市许可申请（Marketing Authorization Application, MAA）作出决议。



2021 年 5 月，Alvotech USA Inc. 于美国维珍尼亚州东区法院提出诉讼，要求法庭裁定AbbVie旗下四项关键专利无效。诉讼亦称美国国会的审查报告显示，AbbVie的专利策略使其Humira®专利无法执行。此外，诉讼亦显示，AbbVie无法起诉Alvotech 的美国附属公司，即实际 BLA 申请人。此涉及美国医疗保健系统中高达数十亿美元的成本，能对消费者和纳税人产生巨大负面影响。



2021 年 6 月，Alvotech 完成了AVT02 的互换研究初期试验。据悉，Alvotech 是目前唯一一家既研发了高浓度的Humira® 可替代生物仿制药，而又正在进行互换研究，以支持获批准成为可替换药品的公司。预期互换研究于本年稍后时间得出结果。



关于Alvotech

Alvotech是一家跨国生物制药公司，致力为全球市场开发和生产优质生物仿制药。公司是生物科技领域的专家，透过为全球合作伙伴和病患者提供优质和具有成本优势的产品及服务，矢志成为生物仿制药品领域的全球领导者。公司采用全面整合的策略，强大的内部能力覆盖整个价值链，有助加快生物仿制药的开发。Alvotech的股东包括由创始人兼主席Robert Wessman先生旗下的Aztiq Pharma、来自日本的Fuji Pharma、阿布扎比的YAS Holdings、韩国的Shinhan、美国的Baxter Healthcare SA、德国的ATHOS（Strüngmann家族办公室），以及通过投资Alvogen的CVC Capital Partners及新加坡的Temasek Holdings。



Alvotech初步的在研产品包括数款单克隆抗体和融合蛋白生物仿制药，旨在治疗自身免疫、肿瘤和炎症相关疾病，改善世界各地病患者的生活质素。如欲了解详情，请浏览网站 www.alvotech.com，或点击LinkedIn, Twitter 和Facebook 。



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