达丰设备服务有限公司公布上市后首份全年业绩



香港, 2021年6月28日 - (亚太商讯) - 为中国成立的首家外资塔式起重机服务供货商达丰设备服务有限公司（「达丰设备」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股份代号：2153）宣布其截至2021年3月31日止年度（「2021财政年度」或「本年度」）之全年业绩。



业绩摘要：

总收益上升6.4%至人民币793.0百万元

毛利率提升至34.5%

净利润增加32%至人民币101.2百万元，净利率增加至12.8%

EBITDA 利润率为49.8%，EBITDA 增长4.6%达人民币394.7百万元

建议派发末期股息每股3港仙

盈利前景良好：尚未完成合约总值约为人民币751.5百万元

-- 在建项目：258个，合约总值约为人民币587.2百万元

-- 已在手，尚未动工项目：60个，预期合约总值约为人民币164.3百万元的



于2021财政年度，集团录得收益为人民币793.0百万元，较截至2020年3月31日止年度增加6.4%，主要由于自有及租赁塔式起重机数量增加（其中大部分已在施工现场并带来收益）。集团的年平均使用总吨米数由2020财政年度约2,284,596增加至2021财政年度的2,491,629。



毛利上升约7.9%至约人民币273.3百万元，毛利率提升至34.5%。本年度净利润由2020年3月31日止年度约人民币76.5百万元增加至截至2021年3月31日止年度人民币101.2百万元，增幅约为32.4%。为与股东分享集团上市后优秀的业绩表现，董事会建议派发全年股息每股3港仙。



于2021年3月31日，集团的在建项目共258个，尚未完成合约总值约为人民币587.2百万元；另有60个尚未开展工程的手头项目，预期合约总值约为人民币164.3百万元。在这些项目中，集团预计将于截至2022年3月31日止年度前完成合约工程约人民币578.9百万元，为集团未来一年坚实的盈利前景奠定稳固基础。



达丰设备行政总裁邱国燊先生表示：「2021财政年度是达丰设备丰收之年，我们不仅踏入了新的里程碑──在香港交易所成功上市，亦于本年度取得了可喜的成绩。尽管于去年爆发的冠状病毒疫情于2020年3月发展成全球大流行后，无可避免地影响了部份业务运营，但由于本集团在中国塔式起重机服务行业的领先地位和悠久历史，加上我们与中国特级和一级EPC承包商的紧密合作关系，让我们于回顾年内仍能取得令人满意的成果。我们将继续致力为客户提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务，并抓紧中国强劲的资产投资和城市化带来的众多商机。」



业务回顾



于2021年3月31日，集团自有及租赁塔式起重机的数量为1090台，能够灵活参与其客户于中国各地的专业EPC项目。



作为中国业界享负盛名的外资塔式起重机服务供货商，集团同时以关注工人安全、服务质量及技术优势树立了良好声誉。集团持有江苏省质量技术监督局颁授的《特种设备安装改造维修许可证（起重机械A级）》及江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（资质类别及等级为起重设备安装工程专业承包一级），以于中国开展塔式起重机服务业务。于2021财政年度，集团新增了10项注册专利，使其拥有与塔式起重机相关的实用新型、发明专利和外观设计专利增至44项，另外集团亦正为23项专利提交了申请。



本年度，商业项目（主要指商业楼宇、工业园及购物商场而言的EPC项目）的收入增长22.3%至人民币403.4百万元，占集团总收入的50.9%，继续成为集团的主要收入来源。另一方面，基建项目（主要指机场、火车站及桥梁而言的EPC项目）和住宅项目（主要指住宅物业及经济适用房而言的EPC项目）分别录得收益人民币130.5百万元和人民币200.9百万元，分别占集团总收入的16.5%和25.3%。而被视为集团业务增长动力之一的能源项目（主要是指水电站、核电站及LNG接收站而言的EPC项目），收入增长了50.5%，达到人民币58.1百万元，占集团总收入的7.3%。



展望



鉴于建筑业预期稳定的发展、持续的城市化进程以及政府大力推广装配式建筑，预计中国的塔式起重机服务市场将在未来数年内进一步增长。



为把握日后发展机会，集团计划持续专注于对大中型塔式起重机队进行扩张，及维持自有及租赁塔式起重机的机队组合，以提高塔式起重机的利用率。集团亦正扩张扬州维修中心以扩大集团提供予客户及业界同行的服务范围，藉此维持及巩固与长期及信誉良好的客户的深厚关系。展望未来，集团将把握中国「一带一路」合作倡议的机遇，逐步扩展至印度尼西亚市场，并透过投资扩展业务营运。



达丰设备董事会主席黄山忠先生总结:「随着达丰设备在今年1月成功上市，及其后取得的各项理想成绩，我们将以更强的资本基础，抓住中国及区域的众多商机。凭借我们领先的市场地位、遍布全中国的广泛业务网络、牢固及稳定的客户群及大规模的塔式起重机队，我们有信心在来年再创佳绩。我们对集团的长远发展前景，尤其对基建及能源分部保持乐观态度，并期待继续为我们的股东、投资者和商业伙伴带来可持续的增长和成果。」



有关达丰设备服务有限公司（股份代号：2153）

达丰设备服务有限公司为中国成立的首家外资塔式起重机服务供货商。自2007年以来，集团作为塔式起重机服务供货商，主要向中国特级及一级EPC承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。在「厚德、安全及卓越」的核心价值观指导下，集团在中国建筑业已成功确立市场地位并保有稳定、声誉良好且忠实的客户群。



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