Friday, 25 June 2021, 11:35 HKT/SGT Share: 日系快消品领域的龙头--优趣汇，战略性布局将迎来行业红利时代！

香港, 2021年6月25日 - (亚太商讯) - 据行业数据统计，天猫618期间新增了近6000万会员，456个新品牌拿下天猫618细分行业的TOP1，其中由优趣汇运营的资生堂海外旗舰店以绝对优势位列商家自播GMV排行榜、头发护理品牌销售排行榜榜首。值得一提的是，优趣汇自2011年起与日本三大化妆品集团之一的资生堂开展合作，据招股书信息显示，就2019年销售收入而言，在优趣汇的经营下，截至2021年6月18日，资生堂天猫国际海外旗舰店粉丝超过1.9百万人，该店铺的2020年度GMV较2019年增长40%！

（来源：公司招股说明书）

（来源：公司招股说明书）

（来源：公司招股说明书）

据悉，本次获奖并非优趣汇在直播领域首次亮相，此前优趣汇旗下子公司芙立传媒曾在淘宝直播、阿里妈妈天猫行业三方联合举办的淘宝直播盛典中，荣获2020年度直播领航者大赛优秀服务商奖。同时我们关注到近期优趣汇控股有限公司（以下简称“优趣汇”）已通过中国香港交易所聆讯，即将登陆全球金融中心的港交所，优趣汇未来业务也将触及更多更广阔的方向。



优趣汇在竞争激烈的电商领域深耕多年，取得瞩目成绩，笔者认为与其前瞻性的战略眼光和布局密不可分。



战略布局一：专注日本快消品，GMV市场排名第一，行业细分领域龙头价值凸显！



优趣汇控股有限公司是中国领先的品牌电子商务零售及批发解决方案提供商，战略性地专注于日本品牌快速消费品，其中包括美妆产品及个人护理产品。根据灼识咨询报告，优趣汇于2019年自海外快速消费品品牌电子商务服务中获得GMV人民币40亿元，市场份额为1.2%，位列中国海外快速消费品品牌电子商务服务市场的第十名。根据同一数据源，按2019年通过电子商务渠道在中国出售的日本品牌快速消费品以GMV计，优趣汇是中国排名第一的品牌电子商务解决方案提供商，市场占有率为5.5%！



近年来，在消费升级这一趋势推动下，国人对日本制造、日本质造的接受度越来越高，优趣汇所处的行业也得以“质”的飞跃。日本快速消费品品牌电子商务服务市场规模从2014年的人民币122亿元增至2019年的人民币733亿元，复合年增长率为43.1%。根据灼识咨询报告，预期于2020年进一步增长12.6%至人民币825亿元，于2024年进一步增长至人民币1,114亿元，2019年至2024年复合年增长率为8.7%。优趣汇作为日本快消品GMV市场排名第一的电子商务公司，行业细分领域龙头效应显现，2020年，优趣汇营收突破28.00亿元，且此趋势将持续受行业增长红利影响，业绩增长或将得以释放！



战略布局二：基于数据驱动型数字营销及跨境电子商务先行者优势，优趣汇多元化品牌增长强劲！



优趣汇一直秉承“创新、高效、简单、快乐”的企业文化，为中国消费者提供全球精选、有趣、优质的品牌产品。并建立数据驱动型数字营销，能够高效且精准地识别及预测消费者需求及偏好，为品牌合作伙伴制定更具针对性且更具洞察力的电子商务解决方案。截至2020年12月31日，优趣汇已经在阿里巴巴的平台即服务（PaaS）市场开发逾1,300个人群模版，通过数字营销有效识别潜在客户群体，助力品牌合作伙伴提升销售额。此外，优趣汇于2020年9月成为阿里巴巴的品牌数据银行认证服务商，通过AIPL及FAST等工具的运用，精准营销加深消费者与品牌之间的联系，并取得了显著成绩。据招股书披露，优趣汇通过数据驱动模型开展的营销活动，大幅度提高了客户的复购率和交叉购买率。并成功解决了江原道品牌复购率低、促销效率低、销售结构不平衡等劣势，实现了江原道复购率从2018年的10.57%增加至2020年的28.74%的高速增长。



优趣汇成立于2010年，是国内较早成立的美妆代运营公司之一，作为首批布局跨境电商的公司，优趣汇在跨境电子商务领域的先行优势，无疑是其取得优异成绩的凭证。根据灼识咨询报告，就GMV而言，中国跨境进口品牌电子商务服务市场规模从2014年的人民币40亿元增长至2019年的人民币976亿元，复合年增长率为89.8%。自跨境电子商务首次在中国出现至今，优趣汇作为天猫国际的领先跨境进口品牌电子商务解决方案提供商之一，其产生的收入占公司同期总收入的百分比由2018年的34.4%增加至2019年的40.1%及2020年的42.7%。尤其是跨境电子商务在天猫国际经营店铺数量由12间迅速增加至26间。



战略布局三：持续优化业务结构，聚焦B2C业务，持续发力将迎来高毛利增速期！



作为日系快消品领域的龙头企业，持续不断的优化收入结构也是另外一个优趣汇屹立行业前端的秘诀。由招股书中的数据可得知，优趣汇目前的收入结构由三大模块组成：B2B、B2C、和服务费，其中占比最高的为B2B和B2C模式。



B2B模式常用于大量的分销及增加与多元化消费群体接触的机会。B2C模式有助于培养消费者的品牌忠诚度，增加客户粘性。近年来，优趣汇战略性的加大B2C模式下的业务发展。该模式所产生的收入从2018年的42.9%增加至2019年的48.6%，与2020年的54.9%。业务结构的优化也直接影响公司的毛利率显著增加， 2018-2020年间，优趣汇的毛利率从24.3%、28.9%提升至31.7%，提升趋势明显，盈利能力稳步上升。



就2019年双十一的GMV而言，优趣汇成为天猫国际三大品牌电子商务解决方案提供商之一，在美妆类别中排前两名。其同时与京东国际及天猫国际直营等中国热门跨境电子商务平台积极开展合作，进一步扩大目标消费者的覆盖，从而为更加多元化的品牌服务奠定强大的基础。截至2021年6月18日，优趣汇为28个品牌合作伙伴提供品牌电子商务解决方案（涉及66个品牌），其中58个品牌来自日本，且在中国获广泛认可。



优趣汇凭借优质的服务质量，一站式、定制化的电子商务解决方案，与40个品牌的合作伙伴保持长期、紧密的合作关系，其中合作超过三年的日本品牌包括资生堂、尤妮佳及高丝等，除此之外，亦大力拓展新兴品牌，孵化中小品牌，如：江原道、艾天然、蓓欧菲等前景光明的多元化品牌，受益于优趣汇数据驱动型数字营销+內容生产能力+跨境电子商务等方面的先行者优势，短时间内有效推动了业务的持续增长。



优趣汇为继2020年宝尊电商上市后，2021年港股打新股市场首只“日消品牌TOP1.”，站在行业快速增长阶段的顺风车上，内生动力十足，“小而美”公司深受港股打新市场追捧，优趣汇或将引爆港股打新市场！







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