来源 Mainetti MainettiCare成为东京2020奥运会中国香港代表团官方口罩供应商 提供「100%香港制造」口罩为保护精英运动员,亦符合东京2020奥运会可持续发展目标

香港, 2021年6月24日 - (亚太商讯) - 全球领先零售解决方案供应商万美集团(「万美」或「公司」)今天宣布成为中国香港体育协会暨奥林匹克委员会(港协暨奥委会)之合作伙伴,及旗下高质量个人防护装备产品系列MainettiCare成为东京2020奥运会中国香港代表团的「官方口罩供应商」,为即将出赛的代表团提供口罩。





透过是次的赞助,MainettiCare提供100%香港制造之高性能HK96纳米纤维过滤3D立体口罩(HK96(TM))及MainettiCare一次性口罩(ASTM Level 3)以支持中国香港代表团。该等关键个人防护装备对运动员及代表团成员的保护是不可或缺的,能在防范Covid-19病毒的同时,提供发挥最佳性能及舒适度。



据独立公证行天祥(Intertek)的检测显示,MainettiCare的HK96(TM)口罩即使连续使用96小时,仍可维持超过98%的细菌过滤效率(BFE)、微粒子过滤效率(PFE)及病毒过滤效率(VFE)。该款口罩符合人体工学设计,具可调整耳带可达到贴面不移位,并确保在运动中发挥水平及锻炼期间的舒适度。



MainettiCare全球负责人兼万美集团远东区总裁戴麟先生表示:「我们十分荣幸MainettiCare获选为东京2020奥运会中国香港代表团的官方口罩供应商。HK96(TM)口罩的一个特性即在其使用时间长达96小时,支持可持续发展理念,为今夏奥运会所欲彰显的价值之一,同时也凸显万美在庆祝60周年之际对于可持续发展的承诺。」



「我们殷切期盼代表香港参与奥运会及残奥委会的选手即将呈现众多令我们骄傲的时刻,并衷心祝愿我们的运动健儿在日本争取金牌的过程顺利成功。」



关于万美

六十年来,万美一直是全球知名零售及服装品牌商信赖的合作伙伴。集团营运遍布六大洲九十个地点,在世界各地雇用逾六千名员工。我们忠于承诺 – 竭力为客户提供创新及可持续的解决方案。



作为全球最大的衣架供应商,万美品牌标志着卓越质量及杰出服务。万美首创衣架重用及回收再利用产品系列,带领行业走向可持续性发展。



万美的产品已趋向多元化,包括包装、品牌、供应链及RFID智能解决方案业务。于2020年,更创建健康安全产品线,帮助客户在减低新型冠状病毒(Covid-19)疫情所带来的影响。在制造产品的过程,集团每年不断研发创新的物料,在整个供应链流程上减少对资源的消耗及使用更多再生资源。



万美十分荣幸作为艾伦.麦克阿瑟基金会(Ellen MacArthur Foundation)的成员,与全球领先且最具影响力的组织合作促进全球循环经济的转型。请浏览 www.mainetti.com 以了解更多信息。



