引领数字化正畸 时代天使迎风正起舞

香港, 2021年6月23日 - (亚太商讯) - 6月16日,「隐形正畸第一股」时代天使(6699.HK) (「公司」)登陆港交所。首个交易日,时代天使盘中最高涨183%至490港元,市值一度超800亿港元。收盘时公司股价收报401港元/股,涨幅达131.79%,市值664.89亿港元。



从招股到上市阶段,时代天使备受市场热捧,成为近期最热门的港股上市企业。它究竟有何魅力?



多元优势 打造稳固龙头地位

隐形正畸涉及学科广泛,时代天使组建了中国牙科服务领域最大的医学设计师团队,发展了强大的横跨临床口腔医学、生物力学、材料科学、计算器科学及智能制造科技五大主要领域的跨学科研发能力,建立了较高的技术壁垒。经过多年的发展,公司开发的隐形矫治系统在数字化正畸领域已经取得领先地位。



时代天使还设立了最大的亚洲人种口腔医学数据库之一,帮助临床医生通过新病例和数据库的对比,制定合适的正畸方案。同时,数据库的建立也让公司能够不断对现有解决方案进行优化更新。目前公司已上市四种具有多种特性的隐形矫治器,可吸引不同的用户群。在提供在多样化产品线的基础上,时代天使通过自研的数字化正畸解决方案赋能牙科医生,使得牙科医生在解决复杂病例方面更具独特优势。



由于隐形矫治周期长,矫治中途难以更换其他厂家产品,品牌成为医生重要考虑因素,这也提升了新进入者的门坎。通过在技术上以及产品上建立的优势,时代天使已在牙科医生中建立了强大的品牌认知。于业绩纪录期,公司服务的牙科医生数量由2018年的约11,500位增至2019年的约15,800位,并进一步增至2020年的约19,900位,形成了较高的医生粘性。



目前公司已成长为中国隐形正畸行业绝对的龙头。根据灼识咨询报告,2020年,时代天使达成案例数占据2020年总案例的41%,和另一全球龙头隐适美形成稳固的双寡头竞争格局。



隐形正畸赛道宽阔 业绩有望维持高速增长

从行业来看,隐形正畸行业正处于快速发展阶段。根据灼识咨询报告,全球隐形矫治市场规模2015-2020年复合增长率达到25.2%,预计未来仍将以14.2%的年增长率持续扩容,2030年有望达到462亿美元。



而中国的隐形矫治市场仍处于萌芽阶段,渗透率严重不足。2020年,中国约有1,040百万例错颌畸形病例,远高于美国的约245百万例错颌畸形病例。然而,2020年中国接受治疗的3 .1百万例错颌畸形病例中,仅有11 .0%使用隐形矫治器,而美国接受治疗的4 .4百万例错颌畸形病例中有31 .9%使用隐形矫治器。如参考美国,中国隐形正畸市场有着非常大的提升空间。



行业的快速发展,也让身为龙头的时代天使实现了营收与净利润的高速增长。公司2020年实现营收8.16亿元,同比增长了26.42%, 2018-2020年营收年复合增长率达到29.28%。2020年公司经调整后净利润达到2.27亿元,同比增长了74.77%,2018-2020年净利润年复合增长率达到57.04%。随着隐形矫正渗透率的提高,公司有望保持高速增长的态势。



近日海通国际、中信建投、国海证券等多家投资机构发布首次覆盖研报,看好时代天使长期发展,给予买入评级或积极关注等正向评价,其中海通国际将公司目标价看高至442.78港元。总体而言,时代天使龙头地位稳固,且公司处于一个快速增长的行业赛道,公司有望充分受益于行业高增长。





