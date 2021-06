Monday, 21 June 2021, 10:39 HKT/SGT Share: 天能动力(00819)氢燃料电池首次配套工信部第345批公告

香港, 2021年6月21日 - (亚太商讯) - 6月11日,天能动力(00819)氢燃料电池首次配套工信部发布的第345批公告。该《道路机动车辆生产企业及产品公告》,共15家企业申报19种燃料电池产品型号,天能首次成为燃料电池配套企业,这无疑是对天能燃料电池核心技术的支持与肯定。



在本次新车公布中,新能源整车产品共占246款,昭示了电池新时代来临。天能动力作为中国新能源电池行业的龙头企业,早在此前就已预测到市场动向,主动开展锂电池及下一代电池领域的技术和研发工作,并已构建出完善的铅蓄电池与锂离子电池协同发展的产品体系,总产能超过8000万千伏安,是同业中当之无愧的佼佼者。



近年来,天能对自己的一次次挑战与突破,皆是追求着企业坚定不移可持续发展战略「新材料、新结构、新工艺、新领域」,开展产业链上下游协同创新,高效准确的挖掘市场可发展空间,以自身力量带动绿色能源发展,是天能对自己作为龙头企业的严格要求。为响应国家号召,参与国家「无废城市」的建设,天能加大科研发展力度。在锂电池成熟稳固的发展前提下,天能积极推动氢燃料电池为核心技术的突破及发展。



氢燃料电池是目前万众瞩目的完美汽车能源,只因它采用氢和氧作为燃料,生成纯净无污染的水,不产生有害性副产物如一氧化碳和二氧化碳,而这两样有害物质都是目前市面上可用电池的弊端。此次氢燃料电池的研发更是获得了瞩目,公司燃料电池申请的「高功率燃料电池电堆系统及核心零部件的工程化 研发与应用」被列为浙江省二零二零年度省重点研发计划择优委托项目。



作为领军企业,天能不断追求稳中求精的工作基调,完善智能制造体系,更引进MES系统,将全面数字化及信息化从企业引进工厂,生产效率及质量更如雨后春笋一般以势不可挡稳步提升。凭借不间断的努力,天能动力于2020年度获得「最佳系统集成解决方案供货商奖」 「最佳储能示范项目奖」双料大奖,在同业中引起轰动。



天能从追求低碳排放到追求零碳排放,氢燃料电池的发展首当其冲,可谓是万众瞩目。目前天能正在推动的T60 – C氢燃料电池发动机已通过国家机动车产品质量监督检验中心强检,已商用落地。



天能通过不断的研发和创新,在巩固自己领军地位的同时,也带动了同行中绿色能源的发展,推动节能减排,实现电池产品全生命周期管理,此次天能集团配套工信部第345批公告,也可谓是众望所归。





