Bitcoin Latinum 在 CoinMarketCap 预上市

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2021年6月16日 - (亚太商讯) - 下一代被保险型比特币分叉 Bitcoin Latinum ( https://bitcoinlatinum.com/ ) 宣布,该加密货币在2021 年第三季度正式公开发行之前,已在CoinMarketCap交易所完成预上市。 可以在下面网址查看Bitcoin Latinum 在 CoinMarketCap 的资料(目前在公开上市前被确定为“未追踪”):https://CoinMarketCap.com/currencies/bitcoin-latinum/



CoinMarketCap 成立于 2013 年,已成为全球首屈一指的加密货币价格和市值信息的权威网站。它比较数千种加密货币信息来源,获取最有参考价值和最受信任的数据。 CoinMarketCap 平台每天有 2.5 至 500 万独立访问者。



Bitcoin Latinum是一种增强型比特币分叉。 Bitcoin Latinum算法和基础设施打破了加密货币交易和应用的障碍和速度限制。Bitcoin Latinum–在LTNM下交易 – 不需要挖矿,固定供应量为 888,888,888 个预挖代币。



Bitcoin Latinum 于 2020 年 11 月完成了首次预售,全球买家数量超过 9 位数。2021 年第二季度,Bitcoin Latinum 宣布了一项开创性的绿色倡议,以支持加密货币气候协议。这将通过用于结算交易的节能共识协议系统来实现。



Bitcoin Latinum代币是区块链生态系统的一部分,被媒体、游戏、存储、云和电信领域的众多公司采用。 Bitcoin Latinum代币将由消费者在这些合作伙伴、供应商网络中的每一个节点上互换使用。此外,Bitcoin Latinum 增加了飞行中交易的安全性,并基于内存扫描技术增强了共识节点保护。



行业普遍看好数字货币的未来。 Gartner 表示,到 2025 年,区块链技术将创造超过 1760 亿美元的商业价值,到 2030 年将创造 3.1 万亿美元的商业价值。比特币的早期采用者 Tyler 和 Cameron Winklevoss 发誓要保持他们的数字货币持有量,直到比特币价格达到 50 万美元。在最近的一次采访中,他们表示:“凭借 10 万亿美元的市值,我们相信一个比特币的价值将达到50 万美元。我们认为这可能会在这十年内发生。肯定是在未来五年。我们持有至少 500,000 美元的资金。”



亚洲首屈一指的区块链公司Monsoon Blockchain Corporation ( https://www.monsoonblockchaincorporation.com/ ) 被Bitcoin Latinum选为其基金会合作伙伴。 Monsoon 专注于区块链生态系统中的创新云解决方案。 Monsoon 的首席执行官兼创始人 Donald Basile 博士是 Fusion IO 的前首席执行官,该公司以在 Apple 和 Facebook 的云系统实施以及与惠普、IBM 和戴尔的合作伙伴关系中发挥重要作用而闻名。



最近,Monsoon Blockchain Corporation ( https://www.monsoonblockchaincorporation.com/ ) ( 顾问委员会邀请了新成员加入,包括: Ken Goldman、Hillspire(Eric Schmidt 的家族办公室)总裁、雅虎和 Fortinet 的前首席财务官以及 Winston Ma。Winston Ma曾任中国1万亿美元主权财富基金中国投资有限责任公司(CIC)北美办事处董事总经理兼负责人。



本文仅用于教育和信息目的,不是投资建议。



