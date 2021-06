Wednesday, 16 June 2021, 16:08 HKT/SGT Share: 中国隐形矫治第一股!时代天使今日上市 打开市值增长空间

香港, 2021年6月16日 - (亚太商讯) - 6月16日,时代天使科技有限公司(「时代天使」或「公司」)(06699.HK)正式登陆香港联合交易所。发售期间,时代天使点燃了整个资本市场的热情,最终获超额认购超2000倍,成为港股历史上第5大「冻资王」。国际发售与香港公开发售价按招股区间上限定价,最终为每股173港元。



据招股书显示,时代天使是中国领先的隐形矫治解决方案提供商。根据灼识咨询报告,按2020年的达成案例计量,时代天使的市场占有率为约41 .0%,和另一全球龙头Align Technology分庭抗礼,形成双寡头格局。此次IPO的火爆,不仅反映了资本市场对时代天使的青睐,也透露了对隐形矫治市场的广阔发展前景的看好。



隐形矫治市场井喷式增长 时代天使竞争优势突出

从行业发展看,中国隐形矫治市场在2019年已成为世界第二大市场。就零售销售收入而言,市场规模由2015年的2亿美元增至2020年的15亿美元,复合年增长率为44 .4%,并有望于2030年达到119亿美元,自2020年至2030年的复合年增长率预计为23 .1%。此外,中国通过隐形矫治器解决的正畸案例数目由2015年的47,800例增至2020年的335,500例,复合年增长率为47 .7%,预期将于2030年达到3 .8百万例,复合年增长率为27 .6%。



在这个快速增长的市场中,时代天使凭借着行业领先的研发能力,以全面的产品组合、优质的医学及技术服务正不断扩大市场份额,抢占市场先机,品牌知名度不断提升。截至目前,时代天使已上市四种具有多种特性、能够吸引不同用户群的隐形矫治器。多元化的产品组合与公司的技术服务相结合,使得时代天使能够处理更多的错颌畸形案例,服务更多的患者。受益于此,时代天使的达成案例由2018年的约77,700例增至2019年的约120,100例,并进一步增至2020年的约137,600例。



构筑强大技术壁垒 业绩持续攀升

除了产品优势,强大的研发和技术优势也为时代天使的发展打下了坚实的根基。该公司拥有由123名成员组成的专业研发团队。2018年、2019年及2020年,其研发开支分别为人民币50 .2百万元、人民币80 .9百万元及人民币93 .5百万元。目前时代天使已开发出可靠的技术及数据平台,包括masterForce、masterControl及masterEngine,这让时代天使在数字化正畸领域能够不断获得技术领先优势,应对更加复杂的正畸案例,并不断创新,升级产品,引领行业发展。发展至今,时代天使已经构筑了强大的技术壁垒和行业壁垒。相信在多重优势的支持下,身为行业龙头的时代天使可充分把握住隐形矫治市场的巨大上升潜力,其市场份额有望进一步增加。



此外,时代天使在市场份额不断增加的同时,业绩也跟随大涨。其收入由2018年的人民币488 .5百万元增至2019年的人民币645 .9百万元,并进一步增至2020年的人民币816 .5百万元。净利润由2018年的人民币58 .2百万元增至2019年的人民币67 .7百万元,并进一步增至2020年的人民币150 .9百万元。毛利率方面,公司毛利率2018年以来逐年升高,2020年达到了70.4%,领先绝大多数同类企业。此外,时代天使还准备继续扩大产能。



作为行业的对标龙头,Align Technology的股价从2001年至今已涨超了30倍。那么在中国市场和Align Technology各占半壁江山的时代天使,在上市后会带给我们什么样的表现?让我们拭目以待。





话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



June 3, 2021 16:21 HKT/SGT 集众多优势于一身 时代天使弯道超车未来可期