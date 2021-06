Wednesday, 16 June 2021, 12:13 HKT/SGT Share: DOU+流量狂欢节上线 乐享互动以数据算法助力“精细化”618

香港, 2021年6月16日 - (亚太商讯) - 一年一度的618年中大促进入冲刺期,作为今年首度入场的短视频电商平台抖音,其DOU+正式上线“618流量狂欢节”活动,以店铺引流、小风车引流、优惠商品推广三大场景目标,助力企业商家“精细化”触达目标用户,抢占节点流量,赢得生意增量。



据了解,DOU+的流量狂欢活动将为企业商家提供引流服务,同时该举措也将为抖音生态链上的营销服务商提供更大的市场。DOU+助力商家实现可匹配的流量池迅速扩大,但如何用好DOU+,实现最终的获利变现,还需依托强大的算法,以达到精准匹配的目的,使618巨大的流量转变为精准的、实实在在的效益。



在电商种草场景下,商家在为种草视频投放DOU+时,需要“精细化”设置“店铺引流”投放目标,以便定向提升从短视频抵达淘宝/天猫/京东店铺的流量,让爆款单品转化和店铺流量的提升更高效;在直播电商场景下,商家需要“精细化”引流,通过实时互动,第一时间激发用户的消费兴趣,促成转化;在抖音探店场景下,本地商家需要借助DOU+“优惠商品推广”投放目标,“精细化”定位本地人群,搭乘618流量有效提升店铺对同城用户的触达率。



观察人士提到,电商购物节迈向“精细化”运营,是数据算法时代电子商务发展的必然趋势。这也为各方提供了共赢机会,比如以乐享互动为代表的拥有数据算法能力的营销科技服务商。DOU+的优质流量结合服务商的精准算法,能够帮助企业商家精准匹配消费者,将流量触及更精细的目标人群,实现流量充分利用,助力企业商家分销,以及内容发布者精准变现。



资料显示,乐享互动是国内最早布局视频电商赛道的营销科技公司之一,早在2019年1月,乐享互动就成为首批抖音体系内利用数据算法和兴趣推荐技术开展视频内容变现业务的服务商之一。截至2021年一季度末,乐享互动新媒体资源库内接入的抖音号等可变现接入点已超过63.9万个。



专家预测,在短视频电商高速崛起的当下,头部平台抖音入局鏖战618,以其兴趣推荐的强大技术和独特魅力,一定会给618带来新的“精细化”活力。作为短视频电商生态产业链上主力之一的乐享互动,其核心竞争力中的“算法”能力,也将通过618大促得以进一步展现,并成为短视频电商生态不断发展的强劲动力。





