王朝预期2021年首4个月收入同比增长约2.2倍至逾亿港元



香港, 2021年6月16日 - (亚太商讯) - 中国葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司 (股份代号：828)昨日发布盈利预告，集团预期2021年首4个月之未经审核的收入将明显上升至逾亿港元，同比增长约220%，亦比截至2020年6月30日止6个月之集团未经审核综合收入约8,990万港元高出约20%。



王朝在今年首4个月收入明显增加，主要归因于三大因素。首先，随着新型冠状病毒疫情于中国受控，政府放寛对消费场所的限制，消费场景及消费意欲恢复，以及经济（尤其是内需方面）增长令销售复苏。其次，与去年同期相比，本期间品牌及产品升级后，中高端葡萄酒产品销售上升。此外，受益于本期间内集团的销售团队加强与经销商合作及经销商于节庆前进货，这也反映了集团于营销改革后取得阶段性成果。



集团预期截至2021年6月30日止6个月之未经审核综合溢利将录得下降，主要由于去年同期未经审核的综合溢利为1.426亿港元，而该溢利主要来自去年同期出售酒堡及相关设施约1.840亿港元之非经常性收益。



今年，王朝持续推进品牌和产品升级，以及营销改革和品牌宣传。在产品策略方面，王朝正进一步推进「5+4+N产品战略」，即透过五大主线系列 (包括干化系列、七年藏系列、梅鹿辄系列、经典系列及畅销系列)实现产品的全主流价位段覆盖，以干红、干白、白兰地、起泡酒四大优势品类增加市场纵向占有率，同时通过定制产品，满足国民多元化、碎片化的消费需求。



现时，王朝已推出了王朝锦邑白兰地系列3款新品和对原有老干红及半干白产品进行了升级，以提高中高端葡萄酒产品销售，并正在开发年轻化产品系列，拟在电商渠道销售。王朝已分别于今年1月举行了首场锦邑白兰地系列新品招商品鉴会，以及于4月参加了成都举行的春季糖酒会，大力推广其全系列的最新产品矩阵，获得市场的热烈反应。



在市场营销方面，王朝加强了品牌推广及广告投入，于今年3月开始以王朝冠名高铁列车，该列车每日运行49个车次，横跨13个省份/直辖市，主要覆盖江浙沪核心地区，覆盖王朝葡萄酒的重点市场，并通过在江浙沪地区的终端以及京东旗舰店、天猫旗舰店等线上线下的销售渠道联动营销，在全国销售范围内进行营销活动，成绩理想。同时，王朝持续深耕烟酒专卖店、商超、餐饮、社群圈层四个渠道，在夯实传统渠道基础的同时，通过灵活的互动形式和主题性参与活动、意见领袖推广、内容营销等打通社群圈层，实现渠道的多元化和互通互联。王朝并将进一步落实「万千百工程」，目标在20,000家商店中展示，举办1,000次品酒活动并组织100次回厂游，持续推进终端建设工作。



展望未来，王朝将迎合消费者需求，继续创新葡萄酒系列，并将加大品牌发展的投入，激发品牌活力，以及推进大单品发展，稳步提质，控价增量，将王朝酒带给更多的中国消费者。





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