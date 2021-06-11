Friday, 11 June 2021, 08:17 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康与康哲药业签署战略合作备忘录 发挥医美上下游协同效应 共同促进行业之医学产品及人才发展

香港, 2021年6月11日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）与康哲药业控股有限公司（「康哲药业」；香港联交所股份编号：867）联合宣布，集团与康哲药业附属公司订立战略合作备忘录，内容包括但不限于以香港为起点建立医学美容药物及产品营销中心，以及探索建立医学美容注册医生之培训教育平台，并进一步构建全国医学美容医生合伙人平台。



医思健康为立足于大湾区之香港最大非医院医疗服务供应商，提供医疗、美学医疗及保健养生服务。康哲药业集团为一家全球创新驱动，聚焦中国市场的专业医药企业，拥有二十余年已被验证的成功的多科室药品推广经验，并在专科领域纵深发展的同时不断扩张边界，布局前沿的皮肤管理和医美技术相关产品集群。根据备忘录，双方将以香港为起点先行设立及经营医学美容药物营销中心，在香港进行有关康哲药业之有关医学美容药物及相关产品之分销及营销；及建立医学美容注册医生之医学美容培训教育平台，并探索进一步搭建全国医学美容医生合伙人平台，冀联动医学美容产业上游及下游产业，促进行业医学美容产品合规化，助力医学美容专业人才市场化，及医学美容服务规范化。



就此次战略合作，康哲药业拟注入其药品研发平台上的药物资源，以及相关医学美容药物在香港地区代理分销权；医思健康则拟注入其数码营销系统、注册医生专业团队、营销网红梯队、明星代言人资源，及其作为医疗及医美行业市场领导者之品牌影响力。此外，通过利用康哲药业于中国之庞大医生网络，及医思健康之医学美容行业专业经验，双方将建立医学美容相关内容之教育培训中心，培养及认证新一代医学美容人才，并积极探索形成全国性之医学美容医生合伙人事业平台。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「集团很荣幸可与康哲药业建立长期战略合作伙伴关系，双方将充分发挥各自优势，实现强强联合。过去数年医思健康的优秀业绩亦持续证明集团在大湾区乃至全国地区的品牌力与运营力，我们希望此次合作能够加速集团在中国内地市场精准布局的步伐，通过把往绩成功运营系统复制化，把集团医学美容业务发展推向另一高峰。有见于中国医学美容市场强劲的增长潜力，以及中国市场合规医美药物及医美人才之空缺，集团认为此次合作能够促进行业上下游之宝贵协同效应，从而带领行业药物以及医疗人才之发展，为国内对高质量合规化医美服务之殷切需求带来行业痛点的改革。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所及专业健发中心发森。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



关于康哲药业

康哲药业控股有限公司是一家全球创新驱动，聚焦中国市场的专业医药企业，致力于提供有竞争力的产品和服务，满足中国尚未满足的医疗健康与美的需求。



康哲药业专注于布局全球首创，或拥有创新制剂、创新给药方式等以达到同类治疗效果最佳、或最安全、或最具效益比的创新产品，已布局创新等级较高、市场潜力大、有竞争差异性优势的创新产品管线。同时拥有已被验证的成功的药品商业化经验及强劲的专业学术推广能力，为众多在售药品创造了领先的市场地位。在强产品力、强学术推广力和精细化内部管理体系的共同驱动下，康哲药业成为中国运营管理效率最高的药企之一。



康哲药业凭借自身优势，在多个专业领域纵深发展的同时不断扩张业务边界，快速推进皮肤医美（康哲美丽）以及大健康（康哲健康）新业务的发展。康哲美丽专注皮肤疾病用药和医学美容业务的发展，致力于成为中国最大、最专业的皮肤医美健康管理公司。康哲健康以医用理念、高标准严选功效性、成分独特、优质的全球健康产品，通过一站式跨境电商选购平台，助力中国消费者改善身体的亚健康状态。



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