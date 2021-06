大唐西市配售获周大福附属认购 成为中国艺术文化巿场领先企业

香港, 2021年6月8日 - (亚太商讯) - 大唐西市丝路投资控股有限公司(「大唐西市」或「公司」或「集团」,股份代号:00620.HK)欣然宣布,于二零二一年六月四日(交易时段后),集团与配售代理订立配售协议,以配售价每股6.30港元,配售最多合共9,500万股,折合约5.98亿港元。连同周大福旗下子公司Celestial Compass Limited (“Celestial Compass”) 认购之新股股份约790万股, 折合5000万港元,总集资额高达6.5亿港元。



作为文旅地产、艺术品收藏、拍卖业务等的领先企业,自2019年中以来首次进行配售活动。2019年7月,公司当时配售予Ion Tech Limited(新世界发展的全资附属公司),占当时已发行股本约16.66%。集团于两年后的今日,获新世界发展的大股东周大福(控股)有限公司(“周大福”)旗下的Celestial Compass认购新股。这次配售体现市场对文旅地产、艺术品收藏、拍卖行业的前景十分认可,也是对于文化板块的发展和前景有着巨大的憧憬。



配售所得款项用途

假设配售股份成功配售,配售事项及认购事项的所得款项将用于:



i. 发展本集团的物业发展分部,包括建议收购位于丝路国际文化中心附近总建筑面积约30,000平方米的零售及商业综合体,及进一步投资建设及发展丝路国际文化中心以及相关物业管理及租赁业务。是次可能收购事项有望为丝路国际文化中心在物业管理及物业租赁业务方面带来协同效应;



ii. 进一步发展及扩大本集团在中国的艺术及文化分部,特别是在海南自由贸易区。本集团的艺术及文化分部为艺术及收藏品提供仓储、展览、拍卖、推广、融资及交易的综合用途,是文化产业的一部分,亦是本集团一个举足轻重的分部;及



iii. 集团一般营运资金及用于可见未来可能出现的任何其他投资机会。



集团早于二零二零年首季引入物业发展业务分部,成为建设国际文化艺术品交易中心及文化旅游综合体战略目标的突破口。于二零二零年三月,本公司向控股集团收购丝路国际文化中心,以发展经营文化艺术品的综合文化中心及文化艺术品的金融文化中心。该项目充分利用「大唐西市」的品牌资源和平台优势。两栋写字楼的预售许可证已于二零一九年十二月取得,并已开始预售。



中国中央政府于二零二零年发布总体方案,列出支持海南自由贸易港建设的政策。该方案旨在于二零五零年前将海南岛建设成为具有全球意义的自由贸易港。本集团控股股东大唐西市文化产业投资集团有限公司为海南国际文化艺术品交易中心股份有限公司的创始成员及控股股东,后者乃根据中国国务院颁布的《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》成立,业务范围包括:文物拍卖、销售,艺术品进出口,非银行金融业务,金融资产管理服务,保税物流中心经营,交易所业务,数字内容制作服务,大数据服务,互联网数据服务,组织文化艺术交流活动等。诚如本集团截至二零二零年十二月三十一日止财政年度的年报所述,本集团亦将继续依托控股集团在文化艺术品领域上的业务网络及与战略股东Ion Tech Limited(新世界发展的全资附属公司)合作拓展商机。



关于大唐西市丝路投资控股有限公司

本集团主要从事(i)拍卖业务及古董销售、艺术品融资业务及经营艺术品中央商务区业务;(ii)经营葡萄庄园、酒类生产及销售、商品贸易及相关业务;及(iii)物业投资及发展业务。



欲了解更多大唐西市的信息,请浏览公司网站:https://www.dtxs.com/zh/ 。



投资者及媒体查询:

Ms. Jenny Lai / Ms. Jessica Zhang

电话:(852) 2126 7076

电邮:jenny.lai@newsmilehk.com / jessica.zhang@newsmilehk.com







