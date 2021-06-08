Tuesday, 8 June 2021, 09:35 HKT/SGT Share: 叮当快药完成新一轮2.2亿美元融资 持续完善大健康开放生态、提供极致健康服务

北京, 2021年6月8日 - (亚太商讯) - 中国领先的互联网“医疗+医药”健康到家服务平台叮当快药宣布获得新一轮融资，规模达2.2亿美元。此轮投资由TPG亚洲基金（TPG Capital Asia）领投，奥博资本（OrbiMed）、鸿为资本（Redview Capital）联合领投，璞林资本（Valliance）、兰馨亚洲、夏焱资本、盈科资本等机构跟投。中金公司、招银国际、华兴资本担任财务顾问。



“借助本轮融资，叮当快药将推进实施‘医+药+险’的健康到家战略，紧跟疫情常态化时代互联网医疗医药服务新趋势，通过不断的产品迭代与技术创新，提供依托互联网的多场景、一站式的问诊、购药、慢病管理、心理咨询等医疗医药服务。”叮当快药创始人兼董事长杨文龙先生表示：“感谢新老股东一直以来对叮当快药发展的认可，TPG、奥博、鸿为等作为领先的私募股权投资公司，在医疗行业有着广泛的投资经验。接下来，我们仍将一起全力以赴，加快医疗、医药数字化进程，为百姓健康提供一站式服务。”



一直以来，叮当快药在深刻理解行业及用户洞察的基础上，持续投入产品升级及研发，业务发展迅速。作为线上线下一体化运营的医药新零售模式的创立者，成立以来，叮当快药以“网订店送”的O2O模式开创性地满足了用户“急、懒、夜、专、私”等多场景的精准用药需求；以快医、快药等服务的紧密联动与升级迭代，逐步构建“医、药、险”的服务全链条。在激烈的市场竞争中始终处在中国数字健康市场排名前列。



TPG亚洲基金董事总经理蔡俐表示：“在新冠防疫常态化的背景下，大众对数字生活和医疗健康的需求愈发明显。叮当快药是将这两者有机结合在一起的典范。在大数据、互联网新技术的加持下，叮当快药开创了互联网医疗、医药及健康商品到家的自营服务模式，将药企、药店、用户一站式链接，为众多场景提供及时贴心服务，并进一步向综合医疗服务领域拓展。TPG看好叮当快药的技术、模式和发展潜力，将全力支持其快速发展，惠及更多用户。”



TPG成立于1992年，是一家全球领先的另类资产管理公司，旗下管理的资产规模超过910亿美元，是较早成立专门医疗行业投资团队的国际私募股权投资巨头之一，在全球范围有着广泛的医疗投资经验。



奥博资本（ OrbiMed）合伙人王婷介绍：“叮当快药以AI、大数据、5G、物联网等高效的信息技术为医疗健康系统赋能，为行业发展带来新动能，其卓越的科技创新能力和专业的健康服务能力，让老百姓足不出户就能方便地问诊购药。我们很高兴能在公司发展的重要阶段与之携手，为服务百姓健康、推动行业发展持续带来价值”。



奥博资本专注于全球生物医疗领域的投资已有二十多年，管理的资产规模超过170亿美元。团队深度了解中国基层医疗市场，持续关注中国市场中理解基层医疗本质并能提供专业化服务的优秀企业。



鸿为资本（Redview Capital）合伙人王欣表示，“鸿为资本致力于同具备创新能力的行业领先企业合作，叮当快药在互联网医疗、医药领域深耕多年，线上问诊买药平台、线下叮当智慧药房全面布局，实现在线问诊、用药指导、送药上门、健康管理等全流程健康服务，展现出强大的创新力、科技力、竞争力，我们将全力支持叮当快药持续发展，共同服务国民健康。”



鸿为资本（Redview Capital）是一家专注中国市场的私募股权投资基金，主要投资于中国的新兴消费品和消费者服务、大健康、新材料、清洁能源、消费者服务以及高端制造业。



关于叮当快药

叮当快药成立于2015年，是一家互联网“医疗+医药”健康到家服务平台,创立“网订店送”线上线下一体化运营模式，自营线下叮当智慧药房、搭建专业医生团队、执业药师团队以及专业药品配送团队，为用户提供7*24小时的在线问诊、用药指导、核心区域28分钟送药到家服务，解决用户“急、懒、夜、专、私”的问诊买药痛点。先后获得软银中国资本、招银国际资本、中金智德、国药中金、泰康人寿、龙门投资、海尔医疗等知名投资机构数轮投资。



关于TPG

TPG成立于1992年，是一家全球领先的另类资产管理公司，旗下管理的资产规模超过910亿美元。TPG的办事处遍布北京、沃斯堡、香港、伦敦、卢森堡、墨尔本、孟买、纽约、旧金山、首尔、新加坡和华盛顿。TPG 的投资平台覆盖多种资产类别，包括私募股权、成长基金、影响力投资、房地产、二级市场和公募基金等，为其投资者提供多样化的投资产品和选择，同时通过严格有效的管理增加旗下被投企业的价值。如需了解有关TPG进一步信息，请访问 www.tpg.com.cn



关于奥博资本（ OrbiMed）

奥博资本致力于寻找和支持能够促进人类健康的生物医疗和生命科学企业。奥博资本管理净资产总额约170亿美元，专注于全球生物医疗领域的投资已有二十多年，投资项目涵盖生物制药、生命科技、医疗器械、医疗服务及诊断等领域，投资阶段覆盖初创期、成长期、成熟期及上市后。其投资团队由全球80多位杰出的专业人士组成，其专业背景包括生命科学、医药、金融和法律等。



关于鸿为资本（Redview Capital）

鸿为资本（Redview Capital）是一家专注中国市场的私募股权投资基金，于2016年1月正式成立，主要投资于中国的新兴消费品和消费者服务、大健康、新材料、清洁能源以及高端制造业。



关于璞林资本

璞林资本是一家专注于长期投资和价值投资的基金，采用自下而上的投资方针，侧重于成长型投资机会，已成功投资数家中国医疗领域的优质企业。基金的创始人和首席投资官李琳先生拥有超过20年的投资经验，对大中华地区的市场有深刻的理解和认识。



关于兰馨亚洲

兰馨亚洲投资集团在大中华区有28年投资经验，管理资产规模超过80亿美元。



关于夏焱资本

夏焱资本是一家汇集业内资深金融家的多策略投资机构，专注于全球投资机会，重点在医疗健康、消费、教育、物流和金融科技行业领域进行精准投资和布局。作为具有全球视野的多策略投资者，夏焱资本通过自上而下的研究方法来发现正处于变革中，特别是夏焱资本能够促成其价值实现、以及可能成为中国机构战略投资或并购标的的公司。



关于盈科资本

盈科资本是位列中资创投前6强的投资机构，资管规模近500亿，致力于打造领先的生物医药投资和产业控股集团，践行“生物医药行业投资+生命科学产业控股双战略”，专注生物医药、硬科技、新能源等核心资产赛道，布局细分龙头逾200家。





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