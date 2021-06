Friday, 4 June 2021, 15:46 HKT/SGT Share: 天能动力(00819)之分拆公司天能股份(688819)被纳入富时中国A400指数

香港, 2021年6月4日 - (亚太商讯) - 6月3日,天能股份(688819)被纳入富时中国A400指数,指数编制机构富时罗素是全球第二大指数编制公司,因此被纳入富时中国A400指数的天能也将会成为市场的焦点。



天能股份,作为天能动力(00819)分拆电池板块业务后的公司,从2018年起,就和超威几乎垄断了国内两轮车电池市场,成为两大巨头,其占国内两轮车电池市场份额分别为45%和42%。



“中国前十的高端电动车,九家配天能电池”,这是吹牛的玩笑话,但这样的小店在整个中国大陆比比皆是,上到一线城市,下到三五线的小县城,这才是真正天能的实力。



天能动力,作为中国新能源动力电池行业的龙头企业,早在港股上市,后又非常有预见性地分拆公司股份以天能股份在A股上市,几乎是聚集了天时地利人和。



如今我们看到天能股份的财务数据,铅酸电池的净利率虽然不高,20年报6.61%,但天能的周转率能够达到惊人的1.87,只因铅酸电池不仅可以大量提供电源,并且可回收的性质。



在这基础上的股本回报率水平几乎能够保持在30以上,20年更是达到了惊人的39.6%,反应了其业务特点:铅酸电池使用者大部分为二轮电动车车主,也就是我们看到的大量的外卖小哥,他们天天几百公里的里程下,每年都需要更换大量的电池,因此造就了天能非常夸张的周转率。



没有对比就不知道级别。其他行业如典型高端消费股贵州茅台周转率是0.49,五粮液周转率0.41,洋河股份周转率0.37;再对比快消企业三只松鼠周转率2.12,良品铺子周转率1.97。消费企业的周转率几乎与天能是一个级别的。



当其毛利率和净利率很低,但周转率非常高的财务情况时,说明了天能不仅仅是个终端消费和渠道型的企业,更是具有制造业产品的消费企业,远远胜于美国的沃尔玛和Costco这样的巨企。



“中国前十的高端电动车,9家配天能电池”,这是吹牛的玩笑话,但这样的小店在整个中国大陆比比皆是,上到一线城市,下到三五线的小县城,这才是真正天能的实力。



面对疫情肆虐的一年,集团通过智能制造技术改造项目,引进MES系统(即制造执行系统),运用制造物联技术,将企业数字化信息技术延伸至生产线,构建可视化工厂;推进数字化转型,通过全面优化业务和供应链流程,促进数据和信息更加透明、高效,提升采购生产的执行效率和快速响应能力,进而实现生产线的柔性化、智能化以及自动化。在国家碳达峰、碳中和目标的指引下,打造二次电池行业集「回收 – 冶炼 – 再生产」于一体的绿色循环产业链,实现电池产品全生命周期管理,用自身力量带动产业链的绿色发展。



天能动力和天能股份,两只脚稳稳地站立在电池行业,通过不断研发和创新,更是保持在行业领军的地位。此前,天能动力获纳入恒生沪深港智慧及电动车指数,如今,天能股份又被纳入富时中国A400指数,可见公司发展势头强劲。



附:天能动力年报摘要:

1、 电动二轮及三轮车电池

本公司是生产经营电动二轮及三轮车动力电池的领先企业,在消费者中享有广泛的品牌认知和质量认可,发展情况具有如下特征:



(1) 市占率高,存量市场大,营销体系强

根据中国电池工业协会数据,二零一八年公司产品在电动轻型车铅蓄动力电池市场占有率已超过40%,并将维持持续增长的态势。一般情况下,电动车辆的使用寿命要长于动力电池的使用寿命,在车辆使用期限内需要多次更换动力电池,更换周期约0.5至3年,而高保有量使存量替换市场的规模数倍于新车配套市场,因此存量替换市场为公司的营业额带来更大贡献。公司面向新车配套市场和存量替换市场分别采用直销和经销模式,直销大客户包括雅迪、爱玛、台铃等车厂,经销网络由遍布中国内地的3,000多家经销商铺设而成。



(2) 全面满足新国标,不断研发新产品

新国目标实施不仅规范了电动二轮车产品,更提升了产业链的准入门坎。在此背景下,公司亦紧随政策,在研发投入和产品质量上持续精进,推出了全面满足并超越新国标要求和市场需求的产品系列,结合数字化体验提供更加优质的服务。



例如天能E5金刚产品,专为解决消费者最为关注的用车痛点而生,具有强动力、高耐力、长寿命的特点。公司研发团队为E5金刚产品打造的超强聚能芯具有高密度强导电性的板栅结构,能够降低电池内阻,提升导电性能,提升电化学反应速率,使电池在大功率放电的情况下,续航能力更强、性能更稳定。



3、 其他高端环保电池

(1) 起动启停电池

起动启停电池主要用于汽车、摩托车及燃油发动机等车辆设备的起动、点火及照明等,能有效 降低排放,是近年来发展较为迅速的一项节能减排技术,更换周期约3至5年。二零一七年,中国发布「乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法」(「双积分管理办法」),从 平均燃料消耗量积分和新能源汽车积分两方面限制车企生产高排量汽车,汽车起动启停用蓄电 池市场规模急速增长。



经过不断自主创新,本公司二零一七年向市场推出了独立完整技术体系的自主品牌的起动启停 电池产品,并积极在车企验厂和批量试装上取得突破,目前公司在接受客户认证的同时开发替 换市场。



未来,公司将在增加产能并开拓市场的同时,积极进行新产品开发和技术累积。作为集团的新 兴业务之一,起动启停电池业务拟通过产能建设、市场开发、人才引进等方式持续发展进步。



(2) 电动特种车电池

电动特种车电池主要应用于电动叉车、电动堆高车、电动升降车等货运物流设备,同时作为叉 车、牵引车、搬运车、井下矿用机车等设备的直流动力电源,广泛应用于机场、车站、港口、 蔬菜水果市场和工矿企业仓库等场所。同系列电池产品亦应用于电动游览车、电动扫地车、电 动清洁车、电动巡逻车等其他电动特种车。



本集团在叉车电池领域现已成为全国国产第二大品牌,与杭叉集团、和鼎机电、宝骊叉车、安 徽合力等国内外优质企业结成战略合作伙伴关系。公司积极面向新结构铅蓄电池研究前沿,研 发储备了管式、双极性、卷绕式、铅布水平等新型结构技术,形成了「一种管式铅酸蓄电池内化 成工艺」核心专利。其中,管式结构技术已经应用到公司电动叉车用铅蓄电池产品中,实现了良 好的经济效益。



同时中国着力扩大内需,积极鼓励居民消费,而仓储物流、旅游观光、高尔夫车等车型均使用 电动特种车,预计相应电池系列产品增长空间充裕。 二零二零年年报 17 管理层讨论与分析



(3) 储能及备用电池

储能铅蓄电池是指供发电设备储蓄能源的电池,更换周期约5至8年。例如风能和太阳能发电 设备,其先使用风能或太阳能给储能电池充电,再通过逆变器将电池的直流电变换为交流电, 然后对外供电。铅蓄电池因具有可制成大容量存储系统,单位能量成本和系统成本低,安全可 靠、回收再生利用率高及温度适应性好等特点,已被广泛应用在太阳能发电储能、风力发电储 能及发电厂储能等方面,在绿色能源发展方面起着重大作用。



二零二零年十月,由天能动力提供储能电池的浙江长兴10千伏雉城储能电站正式并网投运,是 全国首个电网侧铅炭式储能电站,与附近的变电站相连,实现电能的双向转换流通,有效起到 削峰填谷的作用,为城市电网的安全运行提供更为丰富的调节方式。近年来,天能动力积极探 索智能能源发展,创新模式,开发多层次储能产品和系统解决方案,推进产业链条延伸和高端 化升级。目前,天能动力已建成非洲光伏储能离网项目、智能微网铅炭电池储能电站等多个项 目。







话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network