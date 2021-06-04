Friday, 4 June 2021, 11:22 HKT/SGT Share: 兴业银行发行境外“碳中和”主题绿色债券

香港, 2021年6月4日 - (亚太商讯) - 6月3日，兴业银行香港分行在国际资本市场成功完成两单中期票据的簿记和定价，包括3年期美元品种和3年期港元品种，合计募集资金9.22亿等值美元，兴业银行也因此蝉联全球最大商业金融机构绿色债券发行人。



此次债券发行吸引了全球73家投资机构踊跃参与，实现了4.45倍的超额认购倍数，其中相当比例订单来自欧洲和美洲的专业ESG投资机构，最高时点订单规模达41.06亿等值美元。三年期美元固定利率品种共募集资金6亿美元，最终定价为T3+58bp，发行票息0.875%；三年期港元固定利率品种共募集资金25亿港元，发行票息为0.75%。本期“碳中和”债券通过债券通公司e-Prime簿记平台完成订单分配，亦成为该平台上首单ESG债券定价，和首单中资股份制银行金融债券定价。



据了解，本期“碳中和”债券募集资金的投向和管理均在《兴业银行绿色债券框架》下进行，募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目，符合ICMA《绿色债券原则》，获得香港品质保证局（“HKQAA”）发行前的绿色金融认证，并取得Sustainalytics（全球领先ESG评级及研究公司）出具的第二方认证意见，确保债券募集资金投向和管理方式严格符合国际绿色债券标准。



“本次推出的‘碳中和’债券是兴业银行推进绿色债券品种创新，对接国际市场融资的进一步创新尝试。”兴业银行相关负责人表示。围绕“碳达峰”“碳中和”目标，作为中国首家赤道银行、首家采纳联合国“立即实施气候中性”倡议的金融机构，兴业银行发挥绿色金融领先优势，对接多层次资本市场，广引绿色金融活水。今年以来，先后落地全国首单以远期碳汇产品为标的物的约定回购融资项目、全国首批碳中和债、首单权益出资碳中和债、全国首批可持续发展挂钩债、首单碳中和并购债权融资计划等，为加快推进我国经济社会绿色低碳发展提供有力金融支持。



截至3月末，兴业银行通过绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色信托、绿色基金等多元化绿色金融产品，累计为30475家企业提供绿色金融融资3.3万亿元人民币。同时，自2016年率先落地境内首单绿色金融债以来，在境内外累计发行绿色债券达1454.55亿元，积累了丰富的境内外绿色债券发行管理经验。



兴业银行香港分行作为本期债券的具体执行机构，近年来依托总行绿色金融专业优势，相继加入香港绿色金融协会、香港金管局气候银行评估咨询小组、香港中资银行协会绿色金融委员会等机构，与香港品质保证局首家签订全面绿色合作备忘录，积极打造兴业银行集团绿色金融发展的国际化窗口和重要平台。





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