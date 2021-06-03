「2021年度杰出董事奖」现已接受提名



香港, 2021年6月3日 - (亚太商讯) - 香港董事学会宣布「2021年度杰出董事奖」选举正式接受提名。大会将本年度的奖项主題定为「在新常态中领航」，宣扬以更正面的态度及思维应对2021的世界局势。奖项旨在表扬于「新常态」中外在形势不断转变下灵活经营并助企业迈向未来持续发展的出色董事及董事会。



香港董事学会理事会主席陶荣博士表示：「在一份香港董事学会参与主办的全球董事调查的结果中发现，疫情期间有三分之二的公司董事为要带领其企业调整业务重心及策略，在董事会工作的时间投入增加了50％或以上。另一方面，在对自己及团队表现感到满意的公司董事当中，有认为事前的情景计划是他们能快速应对疫情的关键原因；由以上两点可见，万全准备确是公司董事成功的关键因素。就今年的奖项主题，大会希望表扬一些在不利营商环境之下仍一直紧守岗位、以正面态度应对挑战的公司董事，以他们的成功事例为商界同侪带来更多的正能量。」



2021年度杰出董事奖筹委会主席黄永恩律师表示：「今年是学会举办杰出董事奖的第二十一年，在这些年里我们经历多次经济起跌的波浪，当中得到的第一个启示是良好的企业管治会赋予公司根基与实力，无论经济是好是坏都能以企业管治领航，达致进可攻退可守；第二个启示是董事作为公司的领航人，必须与时并进、掌握时代脉搏、贴近世界对企管要求的趋势，而这点从我们多年来的参选者及得奖者身上都能得到印证。」



香港董事学会行政总裁徐尉玲博士表示：「在疫情带来的新常态下，人们的生活模式大大改变，而企业必须制定及坚实执行新常态下持续经营的结构性方针。不论身处哪个行业或供应链的哪一层，企业领导人都必须紧贴市场的最新形势，带领公司在新常态中取胜，并让投资者及持分者得以信服。香港董事学会提供的课程为董事提供最新的信息及最实用的知识，助他们在关键一刻作出明智决定。」



今届截止提名日期为2021年7月31日。评选团由本港著名商界领袖、专业人士及规管人员组成，「2021年度杰出董事奖」奖项分为以下类别：



公司类别 / 董事类别

1. 上市公司 / 1. 执行董事

2. 非上市公司 / 2. 非执行董事

3. 法定／非分配利润组织* / 3. 董事会



注: *「法定／非分配利润组织」是指不派发红利予其股东、会员、董事、雇员或任何人士的组织，其宗旨范围包括慈善福利、社会服务、保健医疗、教育、研究、工商联盟、专业推广、自助支持等但并不限于上列。



「董事个人类别」的评选专业准则包括：策略性企业业务功能的效益、赋予董事会效益的贡献、变易、危机及传承管理的贡献、领导才能及其它个人特质和才能，包括董事持续专业发展、商业伦理、及其他杰出表现。「集体董事会类别」的评选准则包括：董事会组合、董事的才能和胜任能力、策略性企业业务功能的效益、策略性计划的制定、推行及表现监控、规范及问责管理、变易、危机及传承管理、董事会发展，包括董事持续专业发展、董事会委员会的效益、商业伦理及其他杰出表现。



如欲索取奖项提名表格及相关数据，请浏览香港董事学会网址 www.hkiod.com。



有关杰出董事奖

杰出董事奖于2001年推出，为亚洲首个同类奖项选举，自此成为企业社群一年一度具影响力的盛事。杰出董事奖选举旨在宣扬良好企业管治的重要性，表扬董事及董事会的优秀董事实务及企业管治，以及提高香港各界对优秀企业管治及董事职能专业化方面的关注。所有奖项均由公众提名。良好的企业管治对各类型组织皆具重要性，为鼓励所有董事实践专业董事守则，此奖项按公司类别及职责划分为不同组别，并从各组别中选出表现卓越的得奖者。公司组别包括上市公司、私人公司及法定／非分配利润组织，职责组别则包括执行董事、非执行董事及董事会。有关过往杰出董事奖详情，请浏览 http://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有关香港董事学会

香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是通过推广及制定优秀企业管治的标准及支持董事专业发展，以促进企业的成功长远发展。凭借由來自上市公司、公营及私人公司及法定／非分配利润组织的董事组成的广大会员基础，香港董事学会将继续发展多重策略以建立良好的企业管治架构。香港董事学会采用粤语及英语经营业务，其培训计划则以粤语、英语及普通话进行。网址: http://www.hkiod.com。



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