Thursday, 3 June 2021, 16:21 HKT/SGT Share: 集众多优势于一身 时代天使弯道超车未来可期

香港, 2021年6月3日 - (亚太商讯) - 近年来，随着人们口腔保健意识的崛起，中国隐形矫治需求快速增长。根据灼识咨询报告，按零售销售收入计，预期中国正畸市场于2030年将达到296亿美元，中国的正畸市场正处在时代风口。



成立于2003年的时代天使，是中国领先的隐形矫治解决方案提供商，公司专注于为牙科医生提供自研的数字化隐形矫治解决方案，公司的隐形矫治系统由三部分组成：数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务、基于专门的矫治方案定制且可拆装的隐形矫治器及云服务平台iOrtho。根据灼识咨询报告，按达成案例计量，公司2020年的市场份额为约41.0%。



深耕隐形矫治行业 产品管线丰富



公司深耕隐形矫治行业多年，产品管线丰富，目前销售四种具有多种特性、能够吸引不同用户群的隐形矫治器，包括时代天使标准版、时代天使冠军版、时代天使儿童版以及COMFOS，四种隐形矫治器定位不同年龄段，能够满足不同用户需求。



受益于全面的产品组合，公司的达成案例也随之水涨船高。招股书资料显示，公司的达成案例由2018年的约77,700例增至2019年的约120,100例，并进一步增至2020年的约137,600例，市场份额持续扩大。



优质的医学及技术服务，是时代天使隐形矫治系统的核心。公司持续为牙科医生提供全面的数字化辅助案例评估支持、医学矫治方案设计服务以及技术支持，旨在以精准高效的方式满足他们的需求。



目前，公司已开发了A-Treat，一个利用3D计算机图形学、数据挖掘、机器学习及人工神经网络等多种尖端技术积累的数字化矫治方案设计平台。此外，公司推出了时代天使智美系统，可帮助牙科医生制定更优且更个性化的矫治方案。



强大的产品研发及创新能力 构筑坚固护城河



不仅如此，时代天使还具备着强大的研发能力，以保证公司隐形矫治系统的有效性的根基。当前，公司已开发出多种可靠的技术及数据平台，包括masterForce、masterControl及masterEngine，横跨临床口腔医学、生物力学、材料科学、计算机科学及智能制造技术等五大主要领域。



公司的技术及数据平台的广度和成熟度使公司在处理相对复杂的错颌畸形案例中具有极高的专业度，借助公司的技术及数据平台，公司能够持续开发出一系列创新矫治解决方案及设备，足见时代天使的产品创新能力及服务能力。



整体来看，时代天使凭借多元化的产品组合与技术创新能力，已在不同年龄段和不同消费群体均有布局，进而形成坚固的护城河，以此迅速扩大市场份额。



业绩高速增长 未来值得期待



得益于丰富的产品线和强大的研发能力，时代天使近年来业绩高速增长。招股书资料显示，公司的收入由截至2019年人民币645.9百万元增加26.4%至截至2020年的人民币（下同）816.5百万元。2018年-2020年，公司的净利润分别为58.2百万元、67.7百万元及150.9百万元，平均年复合增长率约为61.1%。其中，公司提供隐形矫治解决方案产生的收入由截至2019年的人民币628.1百万元增加27.2%至2020年的人民币799.0百万元。



与此同时，公司的毛利率也在逐年上升。招股书资料显示，2018年-2020年，公司的毛利率分别为63.8%、64.6%及70.4%，净利润率更是从11.9%大幅提升至18.5%。可以预期，未来随着疫情影响的减弱，时代天使的净利润有望实现质的飞跃。



长期来看，随着居民收入的稳步提升及口腔保健意识的增强，「医美+消费」的正畸市场潜力巨大。未来，集技术、成长、服务多项竞争优势于一身的时代天使，有望把握住中国正畸市场高速发展的机遇，快速抢夺市场，实现弯道超车，与行业巨头分庭抗衡。





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部门 健康与医药

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