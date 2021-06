安乐工程为香港科学园引入城中首个自动智能泊车系统

香港, 2021年6月2日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司(股份代号:1977),连同其附属公司(统称为「安乐工程集团」,「安乐工程」或「集团」)为香港科学园引入全港首个配备电动车充电设施的自动泊车系统 – 「智动泊」。揉合了创新的「自动导向车」(Automated Guided Vehicle,简称「AGV」)技术、电动车充电设施及内部研发的手机应用程序,该系统能大大提升停车场的容量,通过全自动化操作为用户带来更安全、更轻松的泊车体验。该项目现开放予科学园园区公司率先试用,为日后停车场的全面营运作充分准备。



安乐工程参与香港科学园引入首个自动智能泊车系统。



驾驶者只需把其车辆停泊在指定停车舱,系统便会自动代为泊车,省却寻找车位及泊车时间。



安乐工程研发了专用的手机应用程式,供用户预约取车及查看其车辆状况,从而提升用户体验。



「智动泊」乃使用机械人技术的全自动化泊车系统。融合了AGV技术,驾驶者无需再四处寻找泊车位置,只要将车辆驶至指定停车舱内,并按照泊车及提取界面(PRP)上的指示进行操作,系统将自动代为泊车。在AGV将车辆连卡板一并运送至由系统分配的泊车位置之前,停车舱会为车辆进行扫描,以确保车厢内没有任何生物。



凭借安乐工程在信息和通讯技术方面的经验,集团为该项目研发了专用的「智动泊」手机应用程式,提供更加简易安全的服务,从而提升用户体验。此应用程式具有度身设计的路线规划和取车管理功能,提高泊车效率,而用户更可利用此手机程式预设取车时间及查看其车辆状况,非常切合繁忙都市人的需要。



除手机应用程式外,安乐工程还提供领先的电动车充电解决方案,在每个泊车卡板上配备创新的充电装置,为用户带来更多便利。停车场的创新元素还包括全自动化系统操作,能减低因照明及通风设备而产生的能源消耗,以提高节能效果、严格的保安和安全标准,以及为打造绿色城市减低二氧化碳排放的环保方案。



安乐工程集团主席潘乐陶博士表示:「我们很荣幸能为香港率先推出这项首创的智能泊车系统。安乐工程多年来一直为香港引进创新技术,我们新研发的『智动泊』正好配合政府的《香港智慧城市蓝图2.0》,能够解决香港长远的土地供应短缺问题,并提升本地长远的可持续发展。」



「凭着我们的『新科技』、『新市场』及『新业务模式』长远策略,香港科技园项目标志着集团业务拓展的另一个里程碑。我们亦积极拓展其他智能运输商机,其中包括不停车缴费系统和交通管制监察系统。展望未来,我们将秉持把香港打造为世界级智慧城市的使命,在资讯、通讯及屋宇科技(ICBT)领域中进一步探索潜在发展空间。我们亦将透过内部研发团队积极推动创新技术发展,努力为提高经济效益和营运效率作出重大贡献,在增强我们的竞争优势的同时,致力为我们的股东带来更高的回报。」潘博士总结。



关于安乐工程集团

安乐工程集团(「安乐工程」)于1977年成立,是为香港领先的机电工程服务供应商之一。集团总部设于香港,业务覆盖澳门、中国内地、英国和美国。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务,市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技,升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司,于香港交易所主板挂牌(股票编号:1977)。







