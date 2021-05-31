Monday, 31 May 2021, 08:06 HKT/SGT Share: 房地产行业新红利，代建迎来新春天

香港, 2021年5月31日 - (亚太商讯) - 房地产业进入了 “白银时代”，之前存在的土地红利、金融红利都在消失，行业进入到了管理红利阶段。代建行业的本质是服务业，与资本密集型房地产开发业相比，代建更多体现了管理优势，代建行业具有轻资产、低杠杆、低成本、高利润率的优点，以收取管理服务费为收入来源；在房地产行业新红利特点和代建行业优势高度匹配，代建将在行业高速成长过程中充分享受管理红利。



中小房企及拥有土地的企业和个人，受制于资金、品牌等限制，开始寻求通过以代建模式，借助有品牌和专业建设能力的代建企业实现对房地产开发市场的破局。同时，政府加大民生保障下，公共住房、旧改等也推动了政府代建需求的增长，种种因素驱动下，使得代建行业快速开拓成为一个蓝海市场，代建行业的黄金发展时期正悄然开启。



根据中指研究院报告，中国房地产代建潜在市场预期将继续由2020年的约6.8亿平方米增长至2025年的约9.1亿平方米。未来预期中国房地产代建市场的新签合约建筑面积也将继续增长。截至2025年，中指院预期新签合约建筑面积于2025年将达2.3亿平方米。同时，预计房地产代建市场规模（按新签合约建筑面积计）占已售商品房建筑面积的3%至5%。截至2025年，房地产代建市场（按累计新签合约建筑面积计）预计将达7.9亿平方米，占中国已售商品房的14.3%。目前我国代建市场仍然处于起步阶段，整体渗透率还不足10%，而在欧美等发达国家的代建市场较为成熟的渗透率普遍在20-30%左右，相比之下，我国代建行业未来还有很大的提升空间。



代建行业领跑者，“三高”回馈投资者



中原建业（09982.HK）作为中国代建行业的领跑者，河南省代建行业的领导者，凭借其经验丰富的管理团队、被广泛认可的品牌溢价、高品质的产品、清晰的拓展布局以及全生态圈平台优势，持续稳定创造高盈收、高利润率及高分红率。



中原建业多项指标在全国和河南省均排名第一。中原建业2020年度的已售面积570万平方米占到代建市场总份额的29.2%位居行业第一位，2020年的新增合约建筑面积约860万平方米，占总市场份额的10.6%，则在行业中排名第二。以收入计，中原建业2017年至2020年总合约销售金额71.5%的复合年增长率均在国内代建行业中排名第一。



2018-2020 公司代建项目的营业收入金额分别为6.8亿元、10.3亿元、11.6亿元，三年复合增长率30.5%。2021 年公司在管项目合同总价值为27.9亿元，在不考虑2021年新签约项目创造营收的前提下，按照完工进度节点预计43%亦可确认2021年营业收入约12亿元，代建项目营收将保持稳定增长。



公司2020 年净利润为6.8 亿元，同比增长6.3%；净利率高达59.2%，净利润率三年复合增长率39.4%，超出行业平均水平：公司招股书中明确指出将于2021年9月进行不少于50%派息率进行派息，高派息率是将成为香港资本市场的宠儿。



建业集团协同效应助力中原建业领创代建行业新高度



制造业转型升级大背景下，中央层面持续出台相关政策推进装配式建筑行业的发展。2016年9月国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，意见指出要多层面、多角度的发展装配式建筑行业。《“十三五”装配式建筑行动方案》明确提出，到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。装配式建筑的占比指标给各省带了不小的压力，这也为中原建业的发展带了机遇。



中原建业的关联公司筑友智造是装配式建筑市场的龙头企业，在全国各地积极布局产业园区，这将助力中原建业实现代建行业首创装配式建筑提供充足的技术和业务支撑，这亦是中原建业优于其他代建企业独特之处。



建业地产、筑友智造、建业新生组建的地产、建筑、业主服务生态圈必将为中原建业的发展提供更多的市场机会，更好的品牌溢价和制造产业支持，未来的中原建业将会改变大家对代建业的认识，更加丰富代建行业内容，中原建业将会成为代建行业发展新的风向标，相信会带动资本市场代建行业的新高潮。



中原建业的真实价值



中原建业引入同为绿城管理控股基石投资人的祥来作为本次基石投资人，说明中原建业得到了代建行业投资人的高度认可，IPO最终定价为3.0港元，按2020年静态市盈率计算，中原建业的IPO招股价约为13倍PE，低于行业平均水平。同为港股上市的绿城管理控股（09979.HK）投资人给予了20倍左右的PE，简单比较，中原建业的估值明显较低。



虽然建业地产一直深耕河南市场，但是中原建业早已扩展至河北、陕西、山西、安徽、新疆及海南等六个省及自治区，中原建业早已走出河南，服务全国，因此中原建业的市场空间巨大，不能以原有建业地产的经营区域来理解中原建业的“中原”。



中原建业的市场地位和盈利能力和中原建业多年形成的代建品牌及稳固的服务客户群，结合建业新生活的业主服务带来的客户价值溢价，以及筑友智造的代建产业支撑，将会进一步的提高其估值，中原建业将是代建行业最值得投资的股票，突破20倍PE指日可待。







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