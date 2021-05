三盛控股2021年股东周年大会顺利召开

香港, 2021年5月31日 - (亚太商讯) - 三盛集团旗下经营物业开发和销售及物业投资的海外上市平台 ─ 三盛控股(集团)有限公司(股票代号:2183.HK)刚举行了股东周年大会,出席管理层包括公司执行董事兼主席林荣滨先生、其他董事以及高级财务管理人员。







本次股东大会通过了若干项重要议程,其中包括通过董事会全部连任、宣告派发截至2020年底的末期股息每股人民币0.2元、并授予董事会回购公司不超过发行股票10%的权力等。是次派息,为三盛控股上市以来首次分红派息,并且派息比率达到12.12%,有利于进一步提升公司的投资价值,而董事会获授予回购公司发行股份的权力,亦有利于日后提升股份价值,也体现了公司管理层对企业持续向好发展的决心。



盈利向好 逆势彰显投资价值



在行业竞争加剧、政策收紧、疫情影响的大环境下,三盛控股依然逆势发展,利用两轮优质资产的注入,长期稳健经营的能力持续提升,在营收、利润数据增长上表现亮眼,各项指针均呈现大幅度增长。三盛控股秉承「精干团队」、「精致产品」、「精准投资」的发展战略,2020年全年实现营业收入人民币87.79亿元,同比增长276%;净利润增长至人民币8.51亿元;毛利率达29%,位于行业领先水平。此外,同期公司总资产达到人民币565.76亿元,同比增长67.77%,盈利能力和企业规模不断提升。



在投资布局方面,三盛控股紧紧抓住土地阶段性窗口期机遇,加速回补土储,2020年全年新增30幅地块,新增土储面积为526万平方米,高质量土储不断增厚。在优质土储的驱动下,公司2020年已签约但未确认销售的金额约为人民币241.28亿元,同比增长41.97%;销售物业带来的预收款项人民币202.05亿元,同比增长44.04%,未来收益蓄水池持续扩大。



三盛控股近年来实现跨越式发展,与大股东三盛集团的强劲实力与支撑密切相关。在「事业大平台、财富共同体」的理念下,三盛集团将合作进行到「极致」,致力于实现资源的最优整合。近日,大股东三盛集团与信达地产达成全面的战略合作,将在全国范围内积极获取新项目,并在既有项目上进行深入合作,实现互利共赢,也将为三盛控股提供更广阔的潜在发展机会。



稳步推进 财务安全护航长期发展



在持续发展,规模进阶之时,三盛控股始终着重财务健康,强调以现金流为导向的投资策略,严格把控项目风险,拿地侧重在弱限购、弱限价的区域,设置投资红线,并持续优化财务水平。2020年三盛控股剔除预收账款后的资产负债比率为53%,处在行业健康水平,融资成本亦呈现下降趋势,有效平衡公司财务。



在负债水平不断优化的同时,公司现金流稳健充裕。2020年三盛控股现金短债比为1.79倍,手头现金能完全覆盖短期负债。此外,公司持有现金及现金等价物人民币73.86亿元,同比增长逾3倍,未使用的授信额度达人民币43.38亿元,为公司持续经营提供稳固的基础。



根据乐居财经研究院2020年内房股财务指标排行榜单,三盛控股凭借营收、财务、现金、规模资产等多个关键指标中优异表现脱颖而出,以337.30%的现金增幅勇夺现金增幅榜第一名。此外,三盛控股在上海易居房地产研究院中国房地产测评中心的《2021中国房地产上市公司测评研究报告》中,荣获2021中国房地产上市公司综合实力100强及中国房地产上市公司发展速度第二位。



另一方面,公司的大股东三盛集团亦凭借精准的战略布局能力和出色的产品力,获《经济观察报》2021年 「蓝筹百强企业」、 「综合成长潜力十强企业」、「品牌价值典范企业」等荣誉。



随着两轮资产注入,公司实力不断增厚及大股东的强力支持,未来三盛控股将进一步聚焦优势区域,强调财务安全,夯实内功不断提升增长确定性,致力为投资者争取更佳回报。





