新型消费蓬勃发展 国美真快乐APP“五一”UV大幅增长3倍

香港, 2021年5月27日 - (亚太商讯) - 消费券购物享实惠,供应端顺应市场出新品,新场景逛街带来更加新鲜有趣的体验……今年“五一”假期,随着“全国消费促进月”的启动,各地消费市场暖意融融。



据各地商务部门统计,全国各大城市重点商圈人流量明显增长,如北京52个重点商圈客流量同比增长近五成,多家商场实现销售额、客流双增长,广州天河路商圈客流超1000万人次,同比2019年增长超15%。



此外,银联数据显示,“五一”假期的交易金额达1.91万亿元,较去年同期增长5.5%,总量和日均数值均创同期新高,其中百货购物的消费金额同比增速靠前,增长近两成。



从4月28日北京启动“第三届全国双品网购节暨北京消费季”,到5月1日上海启动“2021年全国消费促进月暨上海五五购物节”,再到5月7日至10日海南省海口市举办首届“中国国际消费品博览会”,一系列活动让“消费”顿时火热起来。



新型消费呈蓬勃发展态势



消费是经济发展的重要引擎。在一系列政策的支持下,线上线下融合提速,直播电商、平台经济、在线教育等新业态加速涌现,新型消费呈现出蓬勃的发展态势。



2020年9月,国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,进一步培育壮大各类消费新业态新模式。



今年3月,国家发改委、工信部、商务部等28部门联合出台《加快培育新型消费实施方案》,鼓励消费新模式新业态发展,促进线上线下消费融合发展。



以刚刚过去的“520”网络情人节为例,逐渐成为各大电商平台的促销阵地,把线上平台作为主要购物渠道的年轻群体也展现出强劲的消费力。



以国美(493.HK)为例,平台负责人透露,今年“520”活动期间在其真快乐APP下单的排名前五大品类分别是:家居日用、制冷家电、3C、美妆个护、食品酒水。并且,在今年“520”活动期间,其平台的活跃用户近112万,相比去年同期增加约35.74万。



据了解,自“2021全国消费促进月”开启以来,零售行业的代表企业国美,聚焦家电、家居、百货等全品类消费,通过发挥线上线下双平台优势,凭借“真快乐”APP及3400多家实体门店组成的矩阵实力和规模效应,在全国多地掀起了围绕消费促进月的多场次、多主题的地区系列活动。



品质消费深受消费者青睐



日前,商务部相关负责人介绍,在促消费系列活动之一的全国第三届“双品网购节”上,品质消费深受消费者青睐。本届“双品网购节”期间,共有18.8万个品牌推出新品,同比增长46.8%。智能化、定制化、健康类等品质升级类商品销售呈明显增长态势,比如除菌洗衣机、定制家具、智能穿戴设备分别增长117.8%,95.4%和67.2%。



商务部研究院发布的《2020年中国消费市场发展报告》指出,我国“90后”“00后”人口规模达3.4亿人,已成为消费的中坚力量。他们对产品需求呈现出个性化、多元化等特点,愿意为产品设计、特色支付溢价。



深耕零售领域34年来,国美坚持从用户思维出发,一次又一次的寻求突破与改变。今年年初国美APP改名为“真快乐”APP,不但突破了企业的固有形象,也更顺应了年轻化的市场需求。



自从国美发力娱乐化零售以来,其标志性组合玩法“抢-拼-ZAO”越来越受到消费者青睐。限时低价抢好物、抢大额优惠券,海量爆款好物拼团买更便宜,还有ZAO动团抽大奖。尤其是此次刚刚过去的520大促,更是延续了“真快乐”一贯的娱乐化风格,奖品包括金条以及覆盖甜蜜专场、国货专场等系列的好物统统免费抽。



自2021年一季度以来,国美全新线上平台“真快乐”APP的GMV同比增长近4倍,月活稳定在4千万规模,活动单日日活近千万。有数据显示,基于“真快乐”平台化、娱乐化的赋能,日活与UV的增长分别达到1280%和281%;基于供应链平台开放赋能,SKU数同比提升60%、转化率同比提升241%、支付人数同比增长827%;基于“家生活”战略第二阶段的延展和升级,GMV同比增长290%。



数字供应链赋能消费升级



供应链是零售的命脉所在,它涉及将产品或服务提供给最终用户的上下游企业所形成的网链结构。



数据显示,国美真快乐APP“五一”大促UV同比增长297.3%,支付人数相较往常暴增567%,全网GMV环比提升了123%,其中家庭服务类订单显著提升。而国产食品、美妆个护、母婴用品、服务鞋帽与酒水五大品类成为国美五一大促期间的“五朵金花”,既逆转了消费者对“国美只卖电器”的固有印象,又展现了国美在娱乐化零售赛道的快速步调,彰显了国美强大的供应链优势与全品类韧性。



在平台建设方面,国美通过真选商品、严选商家、九九会员权益,向用户传递低价、品质、服务的心智,致力于打造低价高效的最短链路,围绕家庭用户需求,现阶段主力打造除家电外,食品酒水、服饰鞋包、家居家装、日用百货、母婴玩具、美妆个护六大类目商品采购平台。



在渠道经营方面,国美各产业公司供应链除通过线上下平台、线上真快乐平台以及第三方平台(京东、拼多多、抖音等)的方式实现销售,也可以与第三方代运营商达成合作,实现供应链全渠道输出。



随着2021年全国经济回暖以及国家大力提倡“内循环”的政策利好,国美计划在未来18个月内,将3400多家门店扩展到6000家以上,将真快乐APP月活用户由4000万提升至1亿,并逐步提升供应链平台端非家电销售占比。这一系列“组合拳”,将推动国美获得更多投资者关注,而零售板块或将迎来新的“春天”。





