Wednesday, 26 May 2021, 10:02 HKT/SGT Share: 巴西出口投资促进局将引荐十家初创企业参与香港科技园公司举办的Global Matching 2021环球商业及投资配对活动 推动巴西企业创新 拓展国际性网络及资源

香港, 2021年5月26日 - (亚太商讯) - 出口投资促进局一直致力为国内产品和服务寻求商机，吸引外国公司进行战略性投资，同时推动巴西经济。巴西出口投资促进局受香港科技园公司（「科技园公司」）邀请，将推荐十家巴西当地有潜力的初创企业参与由科技园公司举办的Global Matching 2021环球商业及投资配对活动，预计通过活动加强初创企业与跨国投资者的交流，并进行一对一的配对活动，期望能快速及具规模地推进企业创新。巴西联邦共和国驻香港总领事马一诺先生(Manuel Innocencio de Lacerda Santos Junior)亦将亲身出席活动。



Global Matching 2021环球商业及投资配对活动旨为初创和科企提供一个拓展业务网络的平台，对接潜在企业买家和投资者。活动包含研讨会、路演、配对活动、嘉宾访谈及午宴等，以尖端会议聚集、影响、带领领导者，应对急速发展的创新与技术（I＆T）大趋势。



巴西出口投资促进局是次引进十家本地初创企业，以促进两地商业交流，推动贸易及投资关系，与不同业务和技术的行业建立全方位交易流程渠道。借此机会加深了解亚洲商业环境及加速融入中国及香港市场，建立亚洲可信赖的合作伙伴网络。



为向投资者展示优质的投资项目，是次参与的十家巴西初创企业主要是信息与通信科技及生物科技行业，涉足健康科技、企业流程管理、软件开发、人工智能、共享交通、智能教育等不同领域，各有独特技术及优势，皆为巴西的领先初创企业，亦与国际有紧密联系。



巴西出口投资促进局首席执行官巴西奥古斯托·佩斯塔纳先生（Mr. Augusto Pestana）表示: 「巴西高度重视科技产业发展，香港一直是巴西的重要贸易伙伴，这将是一个很好的机会探讨亚洲企业如何与深度科技初创企业更好地合作，同时协助有兴趣在巴西投资的海外投资者了解巴西的产业及文化。」



Global Matching 2021环球商业及投资配对活动资料：

日期 : 2021年5月26日(星期三)至2021年6月2日(星期三)

形式 : 网上混合现场

参与的巴西初创企业 :

1. Digitalk （软件开发、人工智能）

https://www.digitalk.com.br/

2. EcoStove（健康科技、软件开发）

https://www.ecostover.com.br/

3. EMSISTI Space Systems & Technology（软件开发、智能教育）

www.emsisti.com.br

4. Five Validation （健康科技）

https://fivevalidation.com/

5. Hauseful（软件开发）

www.hauseful.com

6. HomeCarbon Energy Solutions（软件开发）

www.energiadascoisas.com.br

7. Intcom（软件开发、人工智能）

https://intcom.com.br/

8. Nick Builder（软件开发）

www.nickbuilder.com.br

9. NTU SOFTWARE TECHNOLOGY （软件开发）

https://ntus.com.br/

10. Wiimove （共享交通）

https://wiimove.com.br/



关于巴西出口投资促进局

巴西出口投资促进局致力于在海外推广巴西产品和服务，吸引外国公司到巴西战略性行业进行投资。



巴西出口投资促进局组织多样化的商务推广活动，其中包括商务市场调查考察，贸易洽谈会，支持巴西公司参加大型展会，组织国际买家和意见领袖考察了解巴西生产结构，建设其他加强巴西品牌宣传的商务平台。



巴西出口投资促进局通过寻求商机，开展策略活动并向有意在巴西配置资源的外国投资者提供支持，在吸引外部商直接投资（FDI）到巴西方面发挥着领导性的作用。







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