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来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2021年第一季度业绩 「云和协作」生态系统发展推动金山办公集团增长显著

《剑网3》实现良好表现

香港, 2021年5月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2021年3月31日止三个月（「回顾期」）未经审核之第一季度业绩。



回顾期内，金山软件录得收益人民币1,559.6 百万元，按年增长33%。其中，来自网络游戏及其他，以及办公软件及服务的收益分别占总收益的51%和49%。毛利为人民币1,315.9 百万元，按年增长36%；母公司拥有人应占溢利为人民币116.6百万元，按年增长1,763 %。



金山软件主席雷军先生表示：「第一季度，我们持续专注于为政府、企业和个人客户提供办公应用服务，坚持优质IP及精品游戏战略，为本年度奠定了良好开端。金山办公集团把握全社会数字化转型契机，持续布局『 云和协作』生态系统。网络游戏业务方面，我们在保持核心游戏稳定发展的同时，亦积极布局新品类游戏的研发。」



金山软件首席执行官邹涛先生表示：「第一季度公司开局良好，实现总收益人民币1,559.6 百万元，按年增长33%。其中，办公软件及服务业务按年增长104%，伴随办公软件及服务收益的强劲增长，我们第一季度营运溢利实现人民币512.1 百万元，较去年同期增长33%。」



业务回顾



办公软件及服务

2021年第一季度，办公软件及服务的收益录得人民币771.0 百万元，按年增长104%。金山办公集团收益实现强劲增长，主要得益于其「云和协作」生态系统的迅速发展。金山办公集团致力于转型为云协作办公解决方案的优质服务提供商，不断提升产品体验，持续推动政企用户云化进程及使用渗透率有效提升。伴随信创业务进入成熟期，当期客户采购力度加大，带动办公软件产品用户许可证业务本季度爆发式增长。



2021年两会期间，WPS Office助力中国两会信息化平台建设，提供了定制化的办公软件文档服务，保证全部公文以电子文件进行传输、审阅及批复。金山办公集团亦加速商业渠道生态建设。 2021年4月，金山办公集团召开2021年合作伙伴大会，吸引上千家渠道代理商和办公生态服务商参会交流。



同时，金山办公集团持续优化个人及企业用户的产品体验，通过「云和协作」的使用不断提升用户忠诚度，继续增强公有云市场的渗透率，推动办公服务订阅业务持续增长。



截至2021年3月31日，金山办公集团主要产品的月活跃用户数量达4.94亿，按年增长11%。其中，WPS Office PC版及移动版的月活跃用户数量分别达1.94亿及2.94亿，按年分别增长15%及8%。此外，本季度互联网广告推广服务业务保持稳定，与金山办公集团整体战略一致。



网络游戏业务及其它

第一季度，网络游戏及其它业务录得收益人民币788.6 百万元。2021年第一季度，旗舰端游《剑网3》收益按年增长23%。 2021年4月，《剑网3》推出全新资料片《白帝风云》，丰富了游戏内容且新增各种玩法，日活跃用户数量较推出前实现增长。同时，剑侠系列其他端游表现保持稳健。



此外，海外手游业务取得了突破性进展。基于《剑侠情缘网络版》的《剑网1口袋版》手游在越南推出后，登顶当地iOS及安卓商店的免费榜及畅销榜。 此外，第一人称战术射击类游戏《Bullet Angel》亦已于2021年5月在泰国、马来西亚等地上线并受到欢迎。



展望未来，公司计划推出多款全新游戏。其中，《剑网3》之怀旧版《剑网3缘起》和《最终幻想：勇气启示录幻影战争》预期于本年年中上线。



雷军先生总结道：「公司第一季度开局稳健，我们对于公司各项业务的出色表现感到欣慰，对公司未来发展也充满信心。展望未来，我们将持续加大对云及人工智能等新技术的研发投入，勇于突破，推动创新升级，实现可持续增长，并携手用户及合作伙伴共创美好未来。」



关于金山软件有限公司

金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有西山居及金山办公两家子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以互动娱乐及办公软件为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过5,000名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com

如有垂询，请联络伟达公共关系顾问：

朱奥文 电话：(852) 2894 6315 电邮：kingsoft@hkstrategies.com







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