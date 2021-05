Tuesday, 18 May 2021, 20:48 HKT/SGT Share: 百度Q1财报:非广告收入同比增长70%,AI商业化提速

香港, 2021年5月18日 - (亚太商讯) - 北京时间5月18日,百度(HKEX: 9888,NASDAQ:BIDU)发布了截至2021年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。第一季度,百度实现营收281亿元(人民币,下同),同比增长25%,创两年以来最高增速;归属百度的净利润(非美国通用会计准则)43亿元,再超市场预期。



百度核心非廣告收入同比增速



随着技术创新红利的逐渐显现,百度率先解锁了营收增长的新动能。第一季度,百度核心营收同比增长34%,其中非广告收入同比增长70%,连续三个季度保持提速增长,AI创新业务成为拉动百度核心营收增长的重要支点。



百度董事长兼CEO李彦宏表示:「百度在AI技术领域投资长达十年之久,推动营销云、企业云、智能交通、自动驾驶、智能助手以及AI芯片等多个行业的创新。随着AI推动技术发展进入新阶段,众多前百度员工重新回归,百度同学正满怀激情的致力于智能计算,践行用科技让复杂的世界更简单的使命。」



百度首席财务官余正钧也表示:「我们会继续加大在销售、研发及运营上的投入,以推动AI业务的持续快速增长。」



立足云智一体,智能云实现高增长、高复购



在AI大生产阶段,百度不仅是AI技术及应用创新的引领者和推动者,同时也是AI基础设施的建设者和AI生态的搭建者。



IDC数据显示,百度 EasyDL 平台市场份额位列机器学习平台市场份额第一,并连续两年保持市场第一。2021年3月,百度飞桨深度学习平台已升级到2.0版本。按累计拉取请求的使用量计,飞桨是全球排名前三的深度学习框架。



凭借AI平台的差异化优势,百度智能云不断扎根到各类场景,带动各行各业融合创新。AI PaaS方面,某银行接入了智能云的AI PaaS后,后续又复购五次,包括智能客服以及私有化部署等。此外,与中国最大的电视网络CCTV的合作中,百度的AI PaaS也为视频剪辑自动化制作、视频标签等多项应用提供了基础AI能力,协助其打造AI中台。重要年度活动期间,由百度智能云提供支持的数字虚拟人「小C」担任起了新闻报道采访的角色。



除此之外,具有百度特色的智能交通云服务也进入快车道。以中国西部为例,继去年与重庆开启车路协同(V2X)合作后,第一季度,Apollo又与重庆签订协议,建设智能交通基础设施;此外,落地城市还进一步扩展到成都。随着Apollo智能交通解决方案在场景及落地城市上的不断扩张,有望助力城市交通向「智能交通运营商」模式发展。



过去一年里,国际指数编制公司MSCI曾两次提升百度ESG评级。除了在云和数据中心建设方面保持行业领先外,百度助力各城市部署智能交通基础设施,提升交通运输效率,实现低碳交通也同样取得积极进展。



智能驾驶商业化再迎破局点 小度等其他增长引擎稳步推进



汽车智能化趋势正席卷而来。百度Apollo凭借「车、路、云、图」的全栈式能力,在智能驾驶领域已抢占先机。



第一季度,百度智能驾驶的技术领先优势再上一个台阶。从测试里程来看,百度Apollo累计L4级自动驾驶道路测试总里程突破620万英里;从测试资质来看,百度Apollo获中国首批夜间及特殊天气自动驾驶公开道路测试资质,并获得北京、沧州(河北)、长沙(湖南)完全无人驾驶测试许可证。近日,Guidehouse发布的最新自动驾驶竞争力榜单中,百度连续两年稳居国际自动驾驶「领导者」阵营,是领导者行列唯一获此殊荣的中国公司。财报显示,车载信息娱乐系统小度车载OS已经实现了150万量前装量产搭载,2021年第一季度的搭载量是去年的两倍多。



与此同时,百度智能驾驶技术的商业化落地也步入正轨,三大商业化路径为Apollo勾画出未来增长的蓝图。量产自动驾驶方面,Apollo已经和10多家领先的本土和跨国汽车制造商达成合作,广汽集团也加入此行列,将在新车搭载Apollo自动驾驶(ASD)服务。智能汽车制造方面,通过端到端地整合百度自动驾驶方面的创新,把最先进的技术第一时间推向市场。第一季度,百度正式宣布组建智能汽车公司,任命夏一平为首席执行官。另外,共享无人车方面,Apollo获准在沧州进行共享无人车收费运营。近日,Apollo在2022年北京冬奥委会场地首钢园正式开启共享无人车的常态化商业运营,标志着共享无人车实现了从测试到商业化运营的里程碑式跨越。据灼识咨询报告数据显示,到2025年,中国共享无人车服务潜在市场规模将达到2,240亿美元,Apollo的共享无人车服务也将迎来更广阔的增长空间。



在其他增长引擎中,小度智能助手成功印证了百度AI技术平台的颠覆性优势。第一季度,小度智能助手业绩表现依旧亮眼。2021年3月,小度智能助手月语音交互总次数达66亿次,小度助手第一方硬件设备语音交互次数达39亿次,两项指标均保持环比上涨态势。据IDC、Strategy Analytics及Canalys数据显示,2020年小度智能屏出货量全球第一,智能音箱出货量中国第一。破圈战略下,本季度小度推出了首款教育产品——小度智能学习平板,凭借更好的智能交互体验,进一步打开了千元以上的市场空间。此外,百度昆仑芯片近期完成独立融资,投后估值20亿美金。



基石业务秀肌肉,移动生态持续巩固



百度移动生态业务本季度实现业绩和运营数据的双在线扬。第一季度,百度核心在线广告收入163亿元,同比增长27%。与此同时,百度App等成熟产品运营数据保持稳健增长。2021年3月,百度App月活跃用户量(MAU)达到 5.58 亿,日登录用户占比超过75%,两项指标均实现环比增长。



三大AI支柱实现两位数的高位增长态势。截至3月,百家号创作者数达到 420 万,同比增长40%;智能小程序月活跃用户数达4.16亿,智能小程序数量同比增长74%。值得一提的是,托管页收入占百度核心在线营销服务收入的比重从去年的21%进一步提升至35%,凭借端到端的死循环体验,让用户和商家的连接变得更加紧密、安全和高效。



百度是技术长期价值的乐观主义者,也是技术创新道路上的少数派。第一季度,百度研发投入占百度营收比例超18%,同比增速达15%。过去几年里,百度研发投入比例也始终保持在15%以上。



财报中,百度对下一季度业绩进行了展望:预计在2021年第二季度,百度营收总额将介于297亿元到325亿元之间,同比增长14%到25%,百度核心营收同比增长20%到33%(该指引不包含收购YY带来的潜在贡献)。



关于百度

成立于2000年,百度的使命是用科技让复杂世界更简单。百度是拥有强大互联网基础的领先AI公司,在纳斯达克及香港联交所分别以「BIDU」及「9888」上市交易。一股百度美国存托股代表八股A类普通股。





