全球公司董事会回应危机对管治的挑战 香港董事学会分享全球董事调查2020-2021结果

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香港, 2021年5月6日 - (亚太商讯) - 一项有关董事会于新冠疫情危机下之管治举措的全球调查发现，三分之二公司董事表示已将投入董事会工作的时间增加50％或以上。
香港董事学会今日分享「全球董事学会网络」(即Global Network of Director Institutes，简称「GNDI」)主办的《全球董事调查2020-2021报告》，分析于2020年下半年来自全球17个董事学会近2,000名董事的回应。香港董事学会是GNDI的成员组织，而GNDI是一个由各地首要董事学会所组成的联盟，代表超过150,000名公司董事会成员。
香港董事学会主席陶荣博士表示：「GNDI调查报告为我们提供了及时的快映，显示全球董事如何克服新冠疫情危机所带来的经济及社会影响，以及董事如何重新校准董事会焦点及策略，于现在以至可见未来在应对新冠疫情影响方面给予我们很好的参考，因预期疫情将会持续一段时间。全球董事必须及已经采取快速行动应变，这次危机亦提醒他们需要重新思考、重新估值、重新整合、重新开始、重头回弹。」
全球主要结果摘要
以下是报告的主要结果摘要：
-- 董事给予自己及他们的管理团队评估高分，许多董事响应说由于之前做过模拟情景规划，建立了良好根基，因此可以有效地应付这次新冠肺炎危机。
-- 于 2021年及以后，大家将会更加注重风险 ，这次危机极可能带来无比巨大的长期影响， 尤其是董事会于考虑策略、管理风险、评估员工健康与安全等方面。
-- 虚拟董事会会议是可行的，但只是次佳选择，虚拟董事会会议亦将会继续流行。
挑战与响应
GNDI调查报告发表全球统计，香港董事学会亦准备了补充文件，摘录重要议题以全球统计及亚洲及大洋洲（「亚洲及大洋洲」）与香港两分组作并排胪列，根据香港比较结果优次排序，显示在对比区域和世界趋势下的香港情况，给有兴趣的读者参考。
结果显示应对新冠疫情危机的最大挑战是「重新调整战略以适应新市场或新环境」（香港：61%，亚洲及大洋洲：61%，全球：56%），其次是「在影响员工、投资者、客户、供货商、社群等的决策中确保有效管治」及「应对不断变化的政府政策和指引」。
至于董事会如何应对新冠疫情危机，最常见的答案是「董事会已经能够在新环境中有效地进行管治」（香港：80%，亚洲及大洋洲：84%，全球：89%）。许多董事会已成立特设或特别危机委员会，将其视为「董事会危机应对计划的重要部份」。
相对其他地域董事，香港董事多已经于12个月前把流动局限及疫症风险列入「董事会风险仪表板上作为首要风险」，于此方面似乎更为着力，究其因可能是由于他们之前曾经历过2003年SARS及2019年社会动荡获得经验。面对新冠疫情的挑战，香港董事较为注重「快速作出批核或决策」带来的挑战。亦因此更加重视「确保决策能力以解决瞬间移动的问题」，将其视为具有长期影响的管治领域。
适应虚拟会议的首要难题很明显是「董事之间失去非言语交流」（香港：61%，亚洲及大洋洲：64%，全球：68%），其次就是「技术问题打乱了会议」，其次就是「技术问题打乱了会议。
香港董事学会行政总裁兼GNDI 执行委员会成员徐尉玲博士表示：「全球董事发觉在适应虚拟会议时必须掌握科技，这可能是提醒他们需为提升数码化作好准备。解决新冠疫情危机的挑战有赖数码转型。数码化准备就绪的话有助于转型顺遂，而对数码化有认识的董事会则可带领加速数码化转型。」
长期影响
对于被认为长远会受到影响的管治领域，许多董事会将着手「将更广阔的风险纳入情景规划中」，并致力「确保员工的持续健康与安全」。
受访的董事预计长期趋势有可能改变。受访者预计「将更关注 ESG 、 可持续性和持份者价值问题」（香港：75%，亚洲及大洋洲：71%，全球：67%），他们预计「因更多保护主义而减缓全球化」。于董事会决策流程中，他们着重「纳入数据分析」及「引用外部专家的专长」。他们预期将加强的趋势还包括「增强董事会多元化」、「专业董事的崛起」、「人才竞争加剧」及「更多公司重整宗旨」。
陶博士补充：「我们必须继续为迎接业务的严峻艰辛作好准备，我们必须从过去汲取经验、踏上业务模式的变革历程。」
汲取经验及展望
调查显示，汲取的经验包括「董事会采用数码化行事将是推动董事会向前发展的良好工具」（香港：82%，亚洲及大洋洲：87%，全球：89%）。受访者表示，董事会将会「将更广阔的风险纳入董事会的信息仪表板」、「确保与更多持份者进行更好沟通」及「加强董事教育、认识阻碍企业应对新冠疫情的因素」等。
徐博士补充：「胜任的董事必须追求持续专业进修。这项调查的结果为香港董事学会提供参考，提示我们如何加强教育，以在新常态之下促进董事的工作。」
香港董事学会每年举办「杰出董事奖」表扬杰出的董事及董事会，从而推广卓越董事常规。奖项已踏入第二十一届，今年以「在新常态中领航」为主题，现正接受公众提名。
GNDI 全球董事调查2020-2021报告全文[http://www.hkiod.com/gndisurvey2020.pdf]及香港董事学会的补充文件[http://www.hkiod.com/gndisurvey2020/sup.pdf]可免费下载。欢迎提名竞逐2021年度杰出董事奖[http://www.hkiod.com/dya-current.html]。
香港董事学会简介
香港董事学会（简称“HKIoD”或「学会」）为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是促进所有公司的持久成就；为达成使命，学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准，以及协助董事的专业发展。凭借由来自上市公司及非上市公司的董事组成之会员基础，学会致力为董事提供教育项目及信息服务，并代表董事发声。学会具国际视野及多元文化，采用两文三语经营业务。香港董事学会为「全球董事学会网络」即Global Network of Director Institutes的成员，该联盟汇集世界各地代表董事的翘楚学会。
网址 http://www.hkiod.com
电话: (852) 2889 9986 传真: (852) 2889 9982
关于全球董事学会网络(「GNDI」)
「全球董事学会网络」，即Global Network of Director Institutes，简称GNDI，是一个由各地首要董事学会所组成的联盟，提供环球互惠，以协助董事及董事会接触国际资源，目前拥有包括香港董事学会在内共22个成员组织，世界性代表超过150,000名董事及管治专业人士。
传媒查询：
香港董事学会
任绮欣 (852) 2889 1414/ joanne.yam@hkiod.com
苏佩君 +852 2889 4988/odessa.so@hkiod.com
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