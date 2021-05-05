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  • Wednesday, May 5, 2021
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Tuesday, 4 May 2021, 16:00 HKT/SGT
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来源 Suzhou Basecare Medical Corporation Limited
花旗医药首次覆盖贝康医疗(2170.HK): 买入/高风险评级，目标价40港币

香港, 2021年5月4日 - (亚太商讯)  - 贝康医疗作为辅助生殖基因检测龙头拥有目前唯一商业化的三代试管婴儿基因检测试剂(PGT-A)，会受益于PGT服务行业的1) 高增长: 2019-2024E复合增长率预计61%，并且在2024年达到120亿人民币; 2) 高潜力: 2018年PGT服务渗透率3.5%，对比美国的35.2%，预计2024年中国达到18.4%。并且PGT属于自费检测项目价格压力小。

公司目前有先发优势，虽然第二和第三个竞品预计在2022和2023年获批，但是公司有后续PGT-M和PGT-SR作为独家产品丰富辅助生殖基因检测的产品线。

目前全国能开展PGT服务的三代IVF中心有80家，公司覆盖其中的42家，预计2021年底达到60家。并且公司和新增的三代IVF中心也有紧密合作保证市场领导地位。2020年三代资质审评12家，其中10家通过贝康全程指导通过。

话题 Press release summary

部门 制药及生物技术
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