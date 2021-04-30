中国碳中和（1372.HK）成为首家香港上市企业于国际两大自愿碳减排交易平台成功开户



香港, 2021年4月30日 - (亚太商讯) - 中国碳中和发展集团（「中国碳中和」或「集团」，股份代号：1372.HK）欣然宣布其在4月19日和4月26日已经成功通过目前国际两大独立碳信用机制，亦是全球两大自愿碳减排交易平台的黄金标准（简称GS）和VERRA的审核，并成功获得了GS和VERRA账户，成为香港首家通过这两大平台审核并获准开户的上市企业，同时意味着通过两大平台不仅可以进行碳减排项目的开发申请，碳信用额度的交易、转换以及注销，并可代表其他企业和个人开发碳减排项目和管理碳信用。



两大交易平台极具代表性 确立中国碳中和以庞大资源与世界接轨



黄金标准（简称GS）是世界自然基金会和其他国际非政府组织于2003年建立的，是第一个针对CDM（清洁发展机制）和JI（联合履约机制）温室气体减排项目开发的、独立的、具有最佳实用性的基准方法。其目的是确保减少碳排放的项目具有最高水平的环境完整性，并为可持续发展做出贡献。GS使项目东道国和公众确信项目能够在可持续的能源服务方面带来新的额外的投资。项目业主既可以在一个项目产生实际减排量之前进行交易，又能够可靠的证明承诺减排量的实现。



到目前为止，GS 在全球80多个国家及地区认证了超过2000个GS的项目，已减少了1.59亿吨的二氧 化碳排放量，并且为气候行动和可持续发展创造了超过235亿美元的共享价值。



VERRA是气候组织（CG）、国际排放交易协会（IETA）及世界经济论坛（WEF）联合于2005年共同领导开发的，其目的是通过制定和管理有助于私营部门、国家和民间团体实现可持续发展和气候行动目标的标准，来帮助解决世界上最棘手的环境问题和社会挑战。



VERRA通过推动对减少排放，改善生计和保护自然的活动进行大规模投资来催化可衡量的气候行动和可持续发展成果。到目前为止，VERRA 主管的核证碳标准（简称VCS）是最具影响力的计划，其作用是允许通过认证的项 目将其温室气体（GHG）的减少和清除转化为可交易的碳信用额。自2006年启动以 来，VCS计划已发展成为全球最大的自愿性GHG计划，并在全球82个国家和地区中有近1600个注册项目，产生了超过4.5亿碳信用额。



获权威交易平台开户 拓展无限商机



集团对于取得国际两大自愿碳减排交易平台的账户表示欢迎，认为有关开户可为集团于负碳排放领域的业务拓展带来大量商机。另外，集团旗下的部分森林碳汇、新能源、节能减排等温室气体减排项目将按照GS和VERRA的要求进行识别、核查、注册、核证、签发、交易等工作，并开展碳咨询服务，助力中国实现2030年碳达峰、2060年碳中和的目标。



关于中国碳中和发展集团

中国碳中和发展集团将规划未来一年内开始投资全球碳中和业务，包括全球林权以及相关碳权的收购，清洁能源的投资（包括太阳能、风能、储能和碳捕集）与碳汇交易以及清洁能源数字资产的开发，积极响应中国最高领导人在联合国大会的重要承诺，致力于「中国2030年碳达峰和2060年碳中和」目标，为应对全球气候变化目标贡献力量。









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