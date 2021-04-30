Thursday, 29 April 2021, 18:03 HKT/SGT Share: 联手华为 香港航天股价大热涨1044% 进军「星链」打造智慧城市

香港, 2021年4月29日 - (亚太商讯) - 近日，香港航天科技集团有限公司（“香港航天”或“集团”）与华为云在港举行签订战略合作协议，携手进入智慧城市产业。据悉，双方将以“数据创新生活，智能开启城市”为合作目标，依托华为云安全可信的数据处理能力，充分整合香港航天基于卫星端与地面端的时空城市信息，为粤港澳大湾区提供涵盖智慧政府、智慧出行、智慧生活、智慧环境等多维度的优质商业服务，打造全新的数码城市与智慧生活。







香港航天集卫星制造、卫星发射、航天测控与航天数据服务为一体，是香港第一家商业航天企业。此次与华为强强联手，市场也表现出高度期待。自4月22日复牌后，公司股价（01725.HK）从停牌前的2.7港元一路飙升至最高50港元，荣登一手最贵港股。截至4月28日，公司股价收报30.90港元，较停牌前涨幅达到1044%，成为近期港股市场“最强股”。



“金紫荆星座”工程迈出重要一步 打造未来智能城市

为打造未来智慧城市，香港航天此前曾宣布开发其首个星链计划“大湾区金紫荆卫星星座”，该计划亦是香港首个卫星星链计划。4月27日，金紫荆一号01星、金紫荆一号02星已在太原卫星发射中心搭载长征六号运载火箭发射升空，这预示着香港航太“金紫荆星座”工程迈出重要一步。



未来，香港航天可藉助华为云领先的技术能力，集中各自的资源与优势形成横向战略互补，实现卫星遥感技术与云计算、大数据、人工智慧等科技手段的结合，在云端业务、数据处理、产业应用及商业运营方面，具有建设性的创新意义。金紫荆卫星星座计划完成后，其卫星群可完整覆盖整个粤港澳大湾区，获取整个城市群的全生态生命周期资料，为用户提供智慧城市整体解决方案，实现城市的信息化、精细化、智慧化的动态深度融合及以人为本的可持续发展与创新，同时带动香港经济的发展。



智慧城市前景广阔 香港航天助力粤港澳未来发展

近年来，随着物联网、大数据、云计算、人工智能、GIS、5G等新一代信息技术的发展，智慧城市在广泛的应用场景落地，推动智慧政务、智慧教育、智慧医疗、智慧交通等智慧城市领域快速发展。据“前瞻产业研究院”预测，到2022年，中国智慧城市市场规模将达到25万亿元。其中，粤港澳大湾区作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，从城市发展的角度来讲，其未来智慧城市的建设具有极大的发展潜力。



在智慧城市发展的过程中，需要云计算等数字技术运用海量数据去赋能智慧城市，从而推动新型智慧城市的高品质发展。香港航天与华为的合作，将发挥空间和地面资料结合的优势，打造多维度、立体式、方便快捷的生活场景，形成能感知、会思考、可进化、有温度的城市级一体化智慧协同体系，实现全新的数码城市与智慧生活，推动粤港澳大湾区的竞争力。



当前，智慧城市正迎来时代发展的机遇，华为云凭借强大的技术优势，正在助力解决城市探索和未来发展难题，共建更科学的城市治理体系，以“智变”创“质变”。此次华为云与香港航天的合作，将航天科技应用于建设智慧城市，对粤港澳大湾区的发展具有重大意义，随着粤港澳大湾区智慧城市的推进，香港航天业务发展将迎来广阔的发展前景，并反映到公司的未来股价中。





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