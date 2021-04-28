Tuesday, 27 April 2021, 17:27 HKT/SGT Share: 东莞农商行递交A1 金融科技助力发展

香港, 2021年4月27日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道，近来多家银行相继披露2020年年报及2021年一季报，行业整体数据良好。随着新冠肺炎疫情受到控制后，2021年国内经济将持续复苏，银行板块亦将迎来基本面和业绩的改善。为进一步强化核心资本，东莞农村商业银行股份有限公司（下称“东莞农商行”）拟在港交所上市，以把握经济回暖大势。公开信息显示，东莞农商已向港交所递交了A1申请，招商证券国际、招银国际、农银国际及工银国际为其联席保荐人。



区域优势明显 核心业务稳固



根据招股书，东莞农商行是目前全国资产规模最大的地级市农村商业银行。截至2020年12月31日，该行总资产为5,484亿元（人民币，下同），存款余额3,775亿元，贷款余额（不含应计利息及预期信用损失准备）2,615亿元。截至2020年12月31日止年度，其营业收入为120亿元，营业利润人民币53亿元，净利润人民币51亿元。



东莞农商行扎根东莞，与东莞当地企业、村组保持紧密联系，按年末存款余额及贷款余额计算，该行自2005年以来每年位居东莞市银行业市场占有率第一名。截至最后实际可行日期，该行502家营业网点覆盖东莞市所有行政区域。截至2020年12月31日，该行的零售客户达约19.0百万户，公司客户达401,700户。该行于粤港澳大湾区地理优势明显，除东莞外，其还分别在广州市、珠海市、惠州市、清远市设立分支机构。



作为一家起源于农村的商业银行，东莞农商行始终扎根东莞农村市场。东莞村组、村民是集团存贷款等银行业务的重要客群，截至2020年12月31日，该行已开立约3,858个村组账户。截至2018年、2019年及2020年12月31日，该行村组存款总额（含保本理财）分别为354亿元、409亿元及521亿元，呈逐年递增态势。东莞现代三农发展势头良好，是该行优质的贷款资产目标。截至2020年12月31日，该行监管统计口径涉农贷款为288亿元。



善用金融科技 运营体系领先



金融科技将是未来银行机构竞争的制高点，因此，东莞农商行以打造“智能数字银行”为目标，不断升级基础设施，推进IT架构转型，集中发展移动金融、大数据、云计算、人工智能等关键领域，全面促进数字化转型。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，该行信息科技支出总额分别约为1.58亿元、3.63亿元及4.05亿元，投入连年加大，说明其对金融科技的高度重视。



东莞农商行亦成立了金融科技创新实验室，并与知名科技公司签署合作协议，使集团金融服务场景化、智能化，以促进业务发展。集团推出了D快贷等自营线上贷款，依规开展助贷和联合贷款。截至2020年12月31日，该行网络贷款达约人民币203亿元。此外，该行充分应用金融科技，建立集约化运营体系，有效提高运营效率，增强成本控制，以提升管理水平，如该行上线智能柜台项目，就很好地推动了网点智能化运营，进一步降低人工柜台需求。



在金融科技的助力下，东莞农商行于往绩记录期间保持了强劲的盈利能力及运营效率。该行营业收入由截至2018 年12月31日止年度的98亿元增至截至2020年12月31日止年度的120亿元，年均复合增长率为11.0%。截至2020年12月31日止年度，集团的平均资产回报率及平均权益回报率分别为1.00%及13.64%，高于截至目前香港上市的中国区域性银行的平均资产回报率及平均权益回报率的算术平均水平。



凭借卓越的全面风险管理体系，东莞农商行维持着良好的资产质量。截至2018年、2019年及2020年12月31日，集团的不良贷款率呈下降趋势，分别为1.27%、1.00%及0.82%，反映良性借贷增加。同期，集团的拨备覆盖率一直保持较高水平，分别达到345.74%、389.57%及375.13%，超过监管指标所要求的拨备覆盖率不少于150%，反映风险控制能力不断增强。而随着国内经济的持续复苏，各行各业必然会产生大量的融资需求，这将极大刺激商业银行的贷款业务。拥有金融科技助力的东莞农商行，亦有望在经济恢复过程中扮演重要角色。





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