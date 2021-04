Tuesday, 27 April 2021, 13:10 HKT/SGT Share:

来源 Tokyo Forum 2050二氧化碳减排目标任务艰巨 东京论坛2020推动全球公域治理

东京, 2021年4月27日 - (亚太商讯) - 1月25日,为期5天的"达沃斯议程"在线对话会拉开帷幕,这次对话会的焦点包括新冠病毒、气候变化以及国际合作等。



近年来,为了遏制全球气候变暖,各国携手致力于碳减排和工作。中国政府在2020年末的中央经济工作会议中,提出 2021 年要抓好的八项重点任务中就包括"做好碳达峰、碳中和工作"。其中,碳达峰是指碳排放规模达到峰值后逐步呈现趋势性下滑的过程。而碳中和则意味着通过生态碳汇等方式,使二氧化碳的人为排放量和消除量相抵消,最终达到净碳排放为零的效果。



不久前,由东京大学与韩国学术促进基金会奇才高等研究院(Chey Institute)合作发起的国际会议东京论坛2020,本次论坛发布了《全球公共管理权指数报告》这项重要的研究成果。2030年是预测中的碳排放可控范围的临界点,如果在2030年之前没有使得碳排放得到有效控制,"多米诺"骨牌效应或许会引发生物多样性变化及北极冻土、海冰中保有的碳释放,从而使得抑制全球变暖的计划失去控制。



东京大学于2020年8月成立了全球公共中心,中心以开发全球共享管理框架为目标,并在共同的知识框架下推动"全球公域"治理,揭露在本世界中叶实现碳中和发展目标的可能路径,从而进一步为政策制定者和企业家组织、开展生产生活活动提供指导和建议。中心通过与多边经济体联盟的方式,促进能源、粮食、资源流通和城市化进行等社会经济系统的转型。



在发展的初级阶段,中心将与IFI和东京大学的相关部门以及海外组织一道,重点关注以下两个核心问题。



制定全球公域管理框架:包括对全球公域概念的深入研究,通过关键社会经济系统转型方式,探求在碳排放临界点前实现可持续社会的科学的路径,以及该全球公域管理框架在达成这一目标中做出的贡献。并通过国家之间的成效比较,刺激不同国际减排政策的辩论。



研究和促进循环经济和粮食系统两个领域的系统转型:中心将通过国内外经济体之间的联盟写作来推动系统的转型。促进跨业务、跨民族、跨国家的决策者和经济体达成一致的目标和行动计划。



尽管合作的目标明确,但要达到目标仍有多座"大山"需要翻过。联合国气候变化框架公约(UNFCCC)前执行秘书克里斯蒂安娜•菲格雷斯在出席东京论坛2020线上论坛时表示,全球低碳发展转型还存在巨大的发展空间和发展潜力,同时也面临着的巨大挑战。实现减碳目标、降低碳排放量、促进传统经济转型,不仅是经济问题,更是社会价值导向的体现。全球公域治理需要各方建立互信,共同对抗气候变暖这一世界性命题。



