英国创新能源公司提高住宅奖励屋顶太阳能

伦敦, 2021年4月26日 - (亚太商讯) - Rowan Energy启动了一项新的,领先的全球太阳能奖励计划-罗恩奖励(Rowan Rewards),该平台为客户提供与屋顶太阳能产生的其他忠诚度计划相似的奖励积分。



















自2019年上网电价补贴结束以来,一直没有任何采用太阳能技术的财政激励措施.Rowan打算通过将碳补偿和区块链结合在一起来改变这一现状,从而为其客户提供更大的环境和财务回报。 Rowan Energy坚信要使可再生能源的生产对生产者和对环境都同样有价值。



目前,潜在的太阳能客户可以从屋顶上的太阳能电池板产生的电能中每千瓦时(kWh)最高赚取5.5便士。这意味着,取决于您的太阳能供应商,可能需要长达三十年的时间才能获得投资回报,这比预期的面板使用寿命更长。



Rowan Energy住宅的客户目前可以享受每千瓦时高达15.5p的回报,并且这一数字在未来会不断增长。在不到五年的时间里,就有可能使他们从太阳能投资中获利。



Rowan Energy为太阳能装置产生的每千瓦时分配奖励,而不仅仅是馈入电网的奖励。这种激励水平是通过将多个新技术整合到一个软件包中来实现的,其平台的骨干是定制的区块链。区块链是一个分布式的安全数据库,传统上是利用大量能量来运行的. Rowan Energy从头开始构建了自己的自定义区块链。区块链旨在在Raspberry Pi(英国分布式微型计算机)上运行,从而使其功耗低,从而实现低碳排放。



每位客户都会在他们的太阳能装置中获得一种新型的智能仪表,称为Rowan Smart Miner。这种Smart Miner是非侵入式的,可以与当前的太阳能装置一起安装,也可以添加到已购买的太阳能套件中。



Smart Miner位于现有智能电表的后面,对屋顶安装产生的能量进行计数,同时验证区块链本身上的交易。



安装后,Smart Miner会计算太阳能电池板产生的能量,并通过桌面或移动应用程序上的用户友好界面为用户奖励积分。由于这些设备位于太阳能电池板的后面,因此罗恩的定制区块链主要是太阳能和碳中和的。



上升点代表每产生1千瓦时10p。收集到的积分可以转移到您的PayPal帐户或Rowan借记卡中,此外还可以选择直接将奖励捐赠给英国的燃油贫困慈善机构。



加入Rowan Energy Rewards后,您无需更改当前供应商,也不会影响任何商定的馈电计划。



Rowan在2021年2月开始其Beta版推出计划。 Rowan与领先的太阳能电池板安装商Ecocute合作,已开始在50个物业中安装矿机,以在全国范围内全面测试并完善该计划。Rowan Energy的目标是到今年年底在物业中安装一万个矿机。



Rowan Energy已经在加拿大,法国和波兰建立了合作伙伴关系,希望复制该平台并在全球范围内提供相同的激励措施。



这只是Rowan Energy之旅的开始,一旦Rowan签署了许多太阳能客户,他们计划启动其点对点能源交易平台。这意味着,太阳能生产者将能够根据客户需要的能源量以及与他们最接近的生产商,将其能源直接出售给其他消费者。意味着您可以与家人,朋友和其他人分享您的太阳能生产。



通过将其投放市场,Rowan Energy将成为全球首家以社区为基础的绿色能源公司。客户将能够进入他们的仪表板,并实时查看产生能量的位置。



这不仅为生产商带来了更好的回报,而且为消费者带来了更便宜的绿色能源,并且消除了使用绿色能源证书来对柴油或燃煤发电站产生的绿色能源进行有争议的使用。一些能源公司购买棕色能源,抵消碳排放,然后将其出售给毫无戒心的绿色能源客户。



公司的构想最初是由公司首席执行官兼创始人David Duckworth于2018年在剑桥提出的。



在被几家大型公用事业公司拒绝之后,David努力发展了这个想法,并提出了一个四阶段计划,将新的激励机制推向市场。



第一阶段,Rowan Energy构建了其低碳区块链的Beta版,并与智能电表提供商PassivSystem合作推出了概念验证,该技术跟踪了175栋房屋的能源生产并对其生产给予了奖励。



在第二阶段,Rowan释放了其实时区块链,然后将基本代币Rowan Coin添加到了主要交易所ProBit和LATOKEN。 Next Rowan Energy着手从世界各地聘请人才,以帮助使David的愿景成为现实。



从第二阶段开始,Rowan结束了其Smart Miner技术的开发并制造了其第一款革命性的硬件产品。他们与一家威尔士开源智能电表公司Emonpi合作,进入了当前的第三阶段,该阶段已经看到Smart Miner作为Beta测试版的一部分推出了家庭。预计将于2021年下半年在全国范围内推出。



第四阶段将把Rowan引入为获得许可的公用事业提供商,随后将实现令人兴奋的太阳能电池电动势提升。



预计Rowan Energy将改变人们买卖能源的方式,从而为日益陈旧的行业带来急需的修订。 通过鼓励措施,RowanSmart矿工和易于访问的平台,Rowan提供了直接的财务回报和环境效益。



Rowan Energy希望让绿色能源变得可用并为所有人带来回报。



Rowan Renewable Energy LTD

483 Green Lanes, London, England, N13 4BS

Support@rowanenergy.com

www.rowanrewards.com

www.rowanenergy.com



SOURCE: Rowan Renewable Energy LTD



