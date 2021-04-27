首家采纳联合国“立即实施气候中性”倡议 兴业银行开启碳中和特色探索之路

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|Monday, 26 April 2021, 10:49 HKT/SGT
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香港, 2021年4月26日 - (亚太商讯) - 2021年4月24日，兴业银行签署承诺函，在中国银行业率先采纳联合国气候变化公约“立即实施气候中性（CLIMATE NEUTRAL NOW）”倡议（以下简称“倡议”），按照国际倡议体系，有序开展自身碳减排工作，确立自身碳中和目标和路线图。
“立即实施气候中性”倡议由联合国气候变化框架公约（UNFCCC）2015年发起实施，鼓励全社会立即采取行动，帮助在本世纪中叶实现《巴黎协定》。该倡议由联合国气候变化框架公约秘书处负责推广实施，通过提供科学方法，减少企业碳足迹，助力实现碳中和。截至2020年末，已有包括各类企业、组织、国际和政府间机构、联合国机构、个人等400个签约成员。
“ 兴业银行作为国内绿色金融领军者，此次作为中国首家银行业金融机构加入倡议，旨在通过国际公认的碳中和体系，落实国家‘30·60目标’，确立我行碳达峰、碳中和目标和工作路线图，推动自身运营的科学低碳转型，为未来资产组合低碳转型打下基础。”兴业银行相关负责人表示，希望通过该行的探索和实践，为中国银行业助力碳达峰、碳中和积累有益经验，也努力为履行《巴黎协定》，完成我国自主碳减排形成的良好金融业示范效应。
作为支持碳中和的重要推手，兴业银行一直以来积极发挥自身绿色金融优势，支持我国经济社会节能减排和低碳发展，将与碳减排息息相关的节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业作为重点支持服务领域，到今年2月末，在该领域的绿色融资余额为4986亿元，占全部绿色融资余额的42%。
事实上，兴业银行不仅是国内绿色金融的开拓者，也是碳金融的创新推动者，早在2007年就开始布局碳金融，独立开发碳资产评估工具，推出一系列碳金融产品，开创了国内碳金融发展历程中的多个第一，如首笔碳配额质押贷款业务、首个基于银行系统的碳交易代理开户系统等，并与我国七个碳交易试点省市全部签署了战略合作协议，积极推动国内碳排放权交易市场建设。
今年以来，随着国家生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，全国性统一碳排放权交易市场呼之欲出。“兴业银行将发挥自身专业优势，积极参与全国统一碳市场建设，立足国际和国内碳市场的参与经验，为碳市场和交易主体提供一揽子金融服务，以融资+融智为载体，以交易+做市为抓手，以碳权+碳汇为标的，全面占据碳金融制高点。”兴业银行相关负责人表示。
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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