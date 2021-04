Monday, 26 April 2021, 10:49 HKT/SGT Share: 首家采纳联合国“立即实施气候中性”倡议 兴业银行开启碳中和特色探索之路

香港, 2021年4月26日 - (亚太商讯) - 2021年4月24日,兴业银行签署承诺函,在中国银行业率先采纳联合国气候变化公约“立即实施气候中性(CLIMATE NEUTRAL NOW)”倡议(以下简称“倡议”),按照国际倡议体系,有序开展自身碳减排工作,确立自身碳中和目标和路线图。



“立即实施气候中性”倡议由联合国气候变化框架公约(UNFCCC)2015年发起实施,鼓励全社会立即采取行动,帮助在本世纪中叶实现《巴黎协定》。该倡议由联合国气候变化框架公约秘书处负责推广实施,通过提供科学方法,减少企业碳足迹,助力实现碳中和。截至2020年末,已有包括各类企业、组织、国际和政府间机构、联合国机构、个人等400个签约成员。



“ 兴业银行作为国内绿色金融领军者,此次作为中国首家银行业金融机构加入倡议,旨在通过国际公认的碳中和体系,落实国家‘30·60目标’,确立我行碳达峰、碳中和目标和工作路线图,推动自身运营的科学低碳转型,为未来资产组合低碳转型打下基础。”兴业银行相关负责人表示,希望通过该行的探索和实践,为中国银行业助力碳达峰、碳中和积累有益经验,也努力为履行《巴黎协定》,完成我国自主碳减排形成的良好金融业示范效应。



作为支持碳中和的重要推手,兴业银行一直以来积极发挥自身绿色金融优势,支持我国经济社会节能减排和低碳发展,将与碳减排息息相关的节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业作为重点支持服务领域,到今年2月末,在该领域的绿色融资余额为4986亿元,占全部绿色融资余额的42%。



事实上,兴业银行不仅是国内绿色金融的开拓者,也是碳金融的创新推动者,早在2007年就开始布局碳金融,独立开发碳资产评估工具,推出一系列碳金融产品,开创了国内碳金融发展历程中的多个第一,如首笔碳配额质押贷款业务、首个基于银行系统的碳交易代理开户系统等,并与我国七个碳交易试点省市全部签署了战略合作协议,积极推动国内碳排放权交易市场建设。



今年以来,随着国家生态环境部发布《碳排放权交易管理办法(试行)》,全国性统一碳排放权交易市场呼之欲出。“兴业银行将发挥自身专业优势,积极参与全国统一碳市场建设,立足国际和国内碳市场的参与经验,为碳市场和交易主体提供一揽子金融服务,以融资+融智为载体,以交易+做市为抓手,以碳权+碳汇为标的,全面占据碳金融制高点。”兴业银行相关负责人表示。







