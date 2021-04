Tuesday, 20 April 2021, 10:20 HKT/SGT Share:

来源 The Executive Centre 德事商务中心上榜英国《金融时报》2021亚太区高增长500强 - 德事商务中心入选《金融时报》日前公布的《2021年亚太地区高增长企业》500强排行榜

- 在过去五年,受强劲的客户需求驱动,德事商务中心的环球业务足迹倍增

上海, 2021年4月20日 - (亚太商讯) - 领先的优质灵活办公空间营运商德事商务中心(TEC)入选由《金融时报》发布的2021年亚太地区高增长企业500强榜单。



德事商务中心创始人兼首席执行官Paul Salnikow先生表示:“我们非常荣幸能够进入榜单,这是公司自1994年成立以来维持强劲增长的有力证明。在过去五年里,我们的业务足迹翻了一倍,商务中心由76个增至超过150个,分布于亚太和中东地区。公司的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)从2016年的3230万美元上升至2019年的4610万美元,增长率达43%。在过去一年里,不少企业受疫情影响,开始寻求成本控制和更灵活的办公空间,为我们带来了稳定的市场需求。办公室依然是提升创造力和鼓励协作不可或缺的空间。我们相信更多的企业将采用‘核心+弹性’(core-and-flex)方案,实现传统和灵活办公空间的有机结合,以更大程度的灵活性配合业务增长。”



在这份榜单中,德事商务中心位列第409位,收益由2016年的1.407亿美元激增至2019年的2.357亿美元,绝对增长率为67.5%,年均复合增长率(CAGR)则为18.8%。



《金融时报》和《日经亚洲评论》与全球统计数据库Statista携手合作,对数千家总部位于亚太地区13个国家的企业进行研究,根据它们2016年至2019年期间收入的年均复合增长率(CAGR)进行排序后,列出排名靠前的500强企业。这些企业在2016年、2019年的年收入须至少达到10万美元、100万美元。



德事商务中心简介



德事商务中心于1994年在香港创立,至今在14个国家和地区的32个城市设有超过150家商务中心。



德事商务中心专为目标宏大的专业人士和业界领袖服务,他们寻找的不仅是办公空间,更是能够帮助他们成就事业的地方。德事商务中心为企业塑造推动业务成功的办公环境,业务横跨大中华地区、东南亚、北亚、印度、斯里兰卡、中东和澳洲,并锐意走得更远、发展得更快。每所商务中心均位于城市优越地段,办公设施一应俱全,尽应会员所需。德事商务中心与会员携手见证每一个里程碑和重要成就,协助有志之士迈向成功。



由私人拥有的德事商务中心总部设于香港,提供优质的私人和共享办公空间、商务行政服务和会议设施,满足各个业务所需。



媒体联系:

富思博睿

Chloe Yu

电话:(86)21 2287 8782

电子邮件:chloe.yu@fgh.com





