朗华国际或造全球第一家“供应链金融数字银行”，投资价值几何？

香港, 2021年4月19日 - (亚太商讯) - 近日,朗华国际集团(8026.HK)自愿性公告其在哈萨克斯坦的阿斯塔纳国际金融中心(以下简称:AIFC)获得了由阿斯塔纳金融服务管理局批准的正式全银行牌照。据早期公告,其于2020年12月4日获批了全银行牌照的“原则性批准“,并于近日正式转为银行牌照,无一例外彰显出监管机构对朗华国际发展银行业务的信心。



去年以来,新冠“黑天鹅”席卷全球对世界各国产生巨大冲击,新兴趋势涌现,数字化、智能化加速渗透。就金融领域而言,数字银行风头极盛,催生出超乎想象的商业机遇,逐渐成为行业角逐的新战场。



朗华国际将现有实体经济业务及新数字银行结合,搭建数字银行供应链新场景。据此前公告,预计银行将于2021年下半年开始试业,或有机会拥有全球第一家专注于供应链金融的数字银行,进而成为引领港股科技金融板块行情的新主力。



在此之外,摩根士丹利资本国际MSCI(明晟)最新的检讨结果显示,朗华国际集团在2020年11月已获纳入MSCI香港微型指数成份股,相关调整已于2020年11月30日收市后生效。



资料显示,MSCI香港微型指数采用全面且一致的方式构建,是机构投资者最广泛使用的股票基准之一,用作衡量投资组合的表现。目前,该指数覆盖数千只来自不同地区及不同市值并具有良好营运业绩及潜力的股票。换句话讲,获纳入市场基准指数反映出资本市场对公司发展和前景充满信心。



上述多则消息可谓“不鸣则已,一鸣惊人”,在港股市场中,名不见经传的朗华国际一时名动四方?当下,我们该如何看待其背后隐藏的真实投资价值?



斩获AIFC全面银行牌照,打开全新想象空间



首先,梳理下这家拟成立数字银行的基本情况,让大家明确其业务定位与受众。



据朗华国际公告,其于2020年透过全资附属公司CFSG,两次收购CBG Fintech Holdings Limited的已发行股本,最终共获得CBG Fintech Holdings Limited 80%的已发行股本,开拓其银行业务。



据公开资料显示,哈萨克斯坦正致力将AIFC打造为亚洲领先的金融中心,并通过中国“一带一路”倡议将AIFC发展为重要的人民币离岸中心。由此,该供应链金融数字银行落地后,将具备显著的区位投资优势及市场竞争优势。



从市场竞争格局上看,中国开发银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中金公司等头部金融机构均已入驻AIFC;上海证券交易所、丝路基金还合作入股了AIFC的证券交易所(AIX),分别拥有AIX 25%、5%的股份。拥有由AIFC签发的全银行牌照,可让朗华国际成为当地第一批“吃螃蟹”持牌的、正规的、且业务可面向全球的国际化金融机构,为客户提供一站式供应链金融服务。



另外,据相关研究报告,全球数字银行用户的平均线上渠道使用量于近三年增加35%以上,尤其在线上交易颇为发达的亚洲,数字银行客户已于2020年达到17亿。且疫情发生后,有实力的企业持续推动数字化转型升级,加上国家政策主导的“新基建”正如日中天,数字银行的新颖形式更是同时在B端、C端得到加速普及。



但目前的市场现状为:众多巨头扎堆布局以争抢C端市场,真正聚焦B端市场且有能力率先抢占B端市场份额的企业并不多。



笔者以为,拥有聚焦发展to B业务能力的数字银行更有望脱颖而出,无疑,朗华国际在此时的介入时机颇佳。



此外,深入来说,朗华国际的B端业务涵盖供应链全场景,主要面向的是IC、5G行业高质量客户,与市场上较为常见的个人+中小企业受众结合的普惠金融模式有一定区别。这样背景的数字银行更是少之又少,在为实体经济赋能的浪潮下,其更有望抢占市场先机。



而若如其所述,将于AIFC启动数字银行业务且拥有存、贷款全牌照的金融科技企业,朗华国际是独此一家。因此,公司的数字银行业务很有可能优先抢占市场、快速扩大公司收入来源,也向市场打开了对朗华国际集团的全新想象空间。



战略规划与资源高度协同,未来确定性较强



众所周知,聚焦于供应链为相关企业提供金融数字银行服务,是能够很好地服务于实体经济和促进贸易更高效运作和流通周转。而聚焦在先进的、以技术为主导的5G通讯及电子消费产品制造等高端制造或智能制造产业链上,这样的发展路径,既顺应国家发展的大趋势和半导体自主自控的大市场,由于具有技术和资金壁垒及效率要求的门槛,具备不可替代性和产值规模大等多重利好的重要特征。



除了行业赛道的环境外,投资者需重点关注朗华国际背后的供应链资源所能带来的协同效应。



朗华国际背后实控人张春华先生亦为深圳朗华供应链的实控人。而创立于2006年的朗华集团,为全国首批定位工业供应链的供应链企业之一。朗华集团是深圳市首批技术先进型服务企业,近年来荣获中国供应链管理最佳创新企业荣誉,连续四年获得中国IC市场供应链服务奖,是国家服务型制造示范平台,充分肯定朗华服务工业的价值与杰出表现的同时,彰显了其在供应链领域领军企业的地位。



在朗华集团成立15年时间里,其累计营收超1130亿元,累计纳税超405亿元(含关税),一般贸易进出口累计突破556亿美元;业务辐射全国200多个大中城市及北美洲、南美洲、南亚、非洲等国家和地区,服务5G、IC制造、手机制造等多产业链上下游的超10,000家高质量客户,提供包括跨境管理综合服务、全球物流解决方案、精细化工业仓储、供应链金融等一站式供应链服务。



值得注意的是,在这样庞大的业务体量及高比例供应链融资的运营模式下,朗华集团自开业以来坏账率极低,其风险管理和控制能力可见一斑。这些优秀的客户和宝贵的业务经验,极大概率地会传递到旗下的朗华国际集团及其持有的数字银行业务中去,这些要点是可以合理推导的,更为重要的点可体现在以下几方面。



一方面,数字银行业务可充分发挥朗华集团转化高端B端客户能力,其中不乏小米、三星、西门子、松下、ASM、传音、华勤、视源、长虹、寒武纪等头部客户资源。



另一方面,出入口贷款的坏账率素来较低,与一般企业贷款的坏账率相差65倍;集团已积累15年的云计算技术、企业信用评级大数据分析能力均可对数字银行业务形成底层支持,从资金供给端自上而下地贯穿运用至资金需求端,形成了供应链金融产业下的风险闭环,因此从事此类贷款业务风险相对更可控。



以上来看,朗华国际的数字银行战略规划与集团现有供应链业务,具有高协同发展效应。这不仅仅是客户群体的简单重合,集团过往的进出口供应链业务亦涉及大量供应链融资,集团在贸易结算、风险把控、具体运营上都已有成熟经验,这些均可供朗华数字银行参考,及顺利实现业务的转化。



落到实际而言,若集团供应链中50%的客户能被直接成功转化,朗华数字银行对应就将拥有超5,000名高质量B端客户群。除此之外,公司已搭建起的客户资源网络中势必还存在大量潜在客户,例如高端工业巨头的上下游众多供应商。在这样的“直接+间接”转化模式下,公司未来客户体量及市场空间或将不可估量。



此外,其实朗华国际与朗华集团之间的业务协同逻辑,与我们熟知的支付宝、淘宝,有异曲同工之处。



淘宝创立于2003年,支付宝于2004年从淘宝业务拆分出来。淘宝作为网购零售平台,需要第三方保证交易,支付宝的出现促其一路狂奔,成为中国最大电商平台;支付宝受淘宝业务的壮大驱动,渐渐发展成中国最大的第三方支付平台。



目前,朗华国际之于朗华集团,就相当于待分拆出的“支付宝”之于阿里巴巴的电子商务业务或淘宝网。有朗华集团这样一个好的前端业务平台支持,朗华国际旗下的数字银行业务也绝不会缺乏发展后劲。



核心资产支撑高估值,市场投资价值显现



综合来说,这份核心资产—朗华数字银行,极具价值。



参考过去以科技为驱动的金融平台表现,从来只有巨无霸和独角兽,没有“小矮人”。



我们整理了多家已有融资记录的数字银行相关估值情况,可以看到很多企业具备盈利能力不俗、估值超高的特点,尤其是与朗华银行同为线上运营的中国企业:微众银行及网商银行。



据市场数据曝光,微众银行2019年利润或超100亿元,估值1100亿元;网商银行2019年利润超过12.6亿元,估值约合240亿。



反观朗华的数字银行的基本面情况。



从业务逻辑上,母集团的供应链业务聚集5G、IC制造、手机制造等成长快、专业性强的行业高质量客户群,可转化机会大,这足以带给朗华数字银行更低的获客成本、足够的客户粘性和可观的增长空间。再者,纯线上的业务模式可有效降低服务成本,免去高昂线下分支机构和固定资产投资,成本收入比趋低;风险可控下公司坏账率低等因素,毛利率高,预期该业务投资回报率(或净资产收益率)相当可观。



未来趋势上,朗华数字银行发展路径清晰,能见度高。其将受益于多种时代浪潮和国策支持战略,如“一带一路”投资日渐活跃、新基建、5G和半导体的自主自控趋势,以及直接受益于母集团在供应链业务服务的垂直行业种类数目增多和服务边界的再度扩张等。



因此,我们认为,朗华国际在一定程度上,因持有高价值的核心资产而存在转板可能性及基础实力,其作为全球/港股供应链金融数字银行第一股,具有一定稀缺性,叠加长期发展潜力带来的想象空间,因此有多个充分的理由可判断朗华国际的数字银行资产最终会享有估值溢价。较其目前估值水平而言,溢价空间看起来十分充足,投资者们后续可留意公布持续吸引战略投资者的时机及聪明钱的动向。





