Monday, 19 April 2021, 12:30 HKT/SGT Share: 携程集团今日挂牌: 竞争优势显著 市场地位全球领先

香港, 2021年4月19日 - (亚太商讯) - 全球领先的一站式旅行平台携程集团有限公司(「携程」或「公司」,9961.HK)今日在港上市。根据此前公告,携程发售价定为每股268.00港元。至此,携程回归港股二次上市圆满完成。







目前,中国国内疫情已得到有效控制,旅游市场逐渐复苏并迎来机遇期。完成上市之后,在资本市场的助力之下,携程凭借在市场地位、全球布局等多方面的领先优势,有望创造出更优异的业绩表现。



逆境中韧性发展 交易额连续三年领跑全球



2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球旅游行业普遍低迷,但携程却保持了韧性增长。进入第三季度之后,携程成功扭亏为盈,第四季度营业收入为人民币50亿元,同比降幅由三季度的48%进一步收窄至40%;归属股东的净利润为人民币10亿元,继续延续盈利态势。



值得一提的是,携程在2018年至2020年的毛利率分别为80%,79%及78%,整体维持高位,且保持稳定。2020年第四季度,携程毛利率更是达到了82%,为近11个季度之最。根据易观报告,以商品交易总额(GMV)为统计口径,携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台,且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。



随着疫情得到有效控制,携程各项指标均表现出了强劲的复苏趋势。截至2020年12月31日,携程目的地内活动生态系统合作伙伴数目较2019年12月31日增加约25%。于2020年第四季度,携程省内酒店商品交易总额较2019年同期增加逾20%,景点及活动预订数量较2019年同期增加逾100%。



领先优势构筑竞争实力 携程前景看好



作为全球领先的一站式旅行平台,携程在多个方面形成了竞争优势。在全球范围内,携程服务同时兼具广度和深度,一般平台难以企及。截至2020年底,携程提供超过120万种全球住宿服务,涵盖酒店、汽车旅馆、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式。携程机票业务提供480多家全球合作航司,覆盖200多个国家及地区的超过2,600个机场。携程提供的目的地内活动覆盖全球,共有超过310,000种。



此外,质量休闲游的快速兴起,将为携程贡献新的业绩增长点。据易观报告数据,以高星酒店、精品私家团为代表的质量休闲游将于2024年超过大众休闲游板块,其市场规模将于2025年达到人民币3.8万亿元。质量休闲游市场门坎较高,存在天然的竞争壁垒。2020年7-12月,携程私家团供货商数量增加 50%,超过2000家供货商通过携程为用户提供约6万条私家团产品,覆盖国内200多个旅游目的地。私家团产品数量增涨400%以上。



此外,携程还以前沿技术支持企业整体运营。通过自研人工智能、大数据分析及云技术,携程将平台海量交易数据及旅游行业见解转换并运用到经营决策中,不断提高产品、服务及运营效率。在运营方面,数据驱动的运营管理流程可帮助携程节省大量成本。截至2020年12月31日,携程移动程序已经实现了近75%的自动化用户支持,相关成本大幅降低。



在强劲的经济增长及持续消费升级的推动下,中国旅游市场将保持巨大的增长潜力,并在世界旅游行业中占据重要地位。携程将不断拓展服务产品、持续进行技术投资,进一步提升服务质量及内容服务能力,巩固公司在全球的领导地位。





