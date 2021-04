Friday, 16 April 2021, 18:39 HKT/SGT Share: 兴业银行发布2020年年度可持续发展报告

香港, 2021年4月16日 - (亚太商讯) - 近日,兴业银行发布《2020年年度可持续发展报告》(以下简称《报告》)。2020年,秉承可持续发展的公司治理理念和“寓义于利”的社会责任实践方式,该行以“1234”战略体系为指导,加强落实负责任银行原则,创新社会责任产品与服务,多维度助力我国经济社会高质量发展。



《报告》通过将兴业银行可持续发展关键议题与联合国可持续发展目标(SDGs)对标,全面展示了2020年度兴业银行践行社会责任,积极推动我国经济社会高质量发展的实践和成果。



《报告》显示,2020年面对新冠疫情冲击,兴业银行不忘初心使命,牢记国之大者,发挥“商行+投行”优势,综合运用集团资源和多元化金融工具,全力支持打赢疫情防控阻击战、经济发展保卫战、脱贫攻坚战、污染防治攻坚战“四大战役”,有效服务“六稳”“六保”大局,将涓滴之力汇入奋进中国的磅礴伟力。



服务实体经济 相伴共担风雨

该行在坚定推进“1234”战略取得经营转型显著成效的同时,直面实体经济重点领域、薄弱领域,推动中国经济加快越冬迎春,在与实体经济共担风雨中共生共荣。2020年,该行新增贷款5242亿元,贷款增速高出资产增速4.76个百分点,增量及增速都处于同类型银行前列。其中,新增个人贷款、普惠小微贷款、制造业中长期贷款、绿色金融贷款合计占比超过80%。



面对疫情大考,兴业银行突出做好稳企业保就业工作,持续加大对受疫情影响较大的制造业、小微企业等市场主体的金融供给,支持中国制造强链补链,推动我国经济加快复苏回血。到2020年末,该行制造业贷款余额3735.32亿元,其中中长期制造业贷款余额较年初增长46.42%;普惠型小微企业客户数、贷款余额,分别较年初增长68%、61%,贷款平均利率较年初下降1.28个百分点。



围绕民营企业特别是民营小微企业融资需求和特点,该行持续构建和完善服务策略和专属产品体系,将解决民营企业的痛点、难点与自身业务创新、经营特色相结合。自主研发基于大数据智能风控的小微企业线上融资系统,通过对小微企业进行立体、清晰地“数据画像”,快速完成贷款申请审批,有力推动小微融资效能提升。升级建设福建省“金服云”平台,通过“金融+科技+数据+政策”有机融合,有效破解银企信息不对称,缓解民营和中小微企业融资难、融资贵、融资慢问题。截至2020年末,兴业银行民营企业客户超过3万户,贷款余额8337.77亿元;小微企业贷款客户达11.9万户,贷款余额8054.55亿元。“金服云”平台注册企业突破9万户,共发布需求1500余亿元,累计解决融资需求超万笔,金额近440亿元。



普惠金融领域,兴业银行深入贯彻国家普惠金融政策的工作要求,切实加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度。如加强对农村地区的金融支持力度,强化对农副产业、当地特色产业的信贷支持,截至2020年末全行涉农贷款余额4438.99亿元;通过代理农村中小银行接入央行金融基础设施,将现代化金融服务扩展到更多的三四线城市、农村和偏远地区,截至2020年末银银平台代理213家农村中小银行接入人民银行大小额支付系统,代理64家农村中小银行接入网上支付跨行清算系统,代理135家农村中小银行接入网联平台,有效解决农村中小银行“支付难”问题;着力打造场景生态圈,以连接行业场景为切入点,依托开放银行输出科技金融能力,聚焦医疗、教育、交通、住建、政务等重点行业消费场景,为客户提供更加便捷、全面的金融服务,深入触达客户和生态圈上下游,至2020年末通过搭建平台项目深入服务客户超7000户,公私联动更加紧密,形成从政府(G)到企业(B)再到个人(C)各类客户端对端紧密衔接的生态链条。



作为总部位于海上丝绸之路核心区福建省的全国股份制商业银行,该行积极响应“一带一路”倡议,结合自身业务禀赋,不断深入推动自身业务的国际化,为“一带一路”建设提供优质的特色化金融服务,服务我国对外开放发展。2020年度,该行累计支持中国企业境外并购项目12个,融资规模合计232.58亿元,落地项目覆盖中概股私有化、上市公司跨境并购、海外红筹架构搭建、境外债务重组等多种类型。



践行“两山理论” 助力低碳转型

绿色是兴业银行最鲜明的底色和优势。2020年,兴业银行在“两山理论”指导下,以生动的绿色金融实践着力推动复工复产,支持绿色脱贫,服务绿色发展。该行聚焦水资源利用与保护、固废处理、大气治理、新能源、绿色交通和绿色建筑等重点领域,“融资+融智”支持我国经济社会绿色低碳转型,并将绿色金融的专业能力优势转化为便利绿色融资的产品和服务,创新推出“环保贷”“节水贷”“绿票通”“绿创贷”等绿色金融产品和服务,发布首款ESG理财产品,承销市场首单“绿色防疫债”,在香港发行境外蓝色债并在境内承销首单企业蓝色债。



截至2020年末,该行绿色金融融资余额11557.60亿元,累计服务绿色金融客户29829家,较上年末分别增长1449亿元、10375家,累计发行1300亿元绿色金融债,国内存量绿色金融债1000亿元,积极助力“碳达峰”“碳中和”目标实现。同时发挥“绿色+”效应,探索金融支持脱贫攻坚和乡村振兴的绿色发展模式,累计为脱贫攻坚和乡村振兴项目投放绿色资金126.90亿元。



一枝独秀不是春,作为绿色金融领域的“先行者”,兴业银行近年来在监管政策制定、业内倡议引导、同业互助、国内外沟通交流等多方面推动国内绿色金融发展,促进全行业绿色转型。本着“融智、融资、融商”的合作理念,兴业银行与贵州、浙江、江西、新疆、内蒙古、甘肃、青海、吉林、云南等9个省(区)签订绿色金融合作协议,总签约金额5700亿元。截至2020年末,已投放绿色融资4782.11亿元。携手福建省内金融机构发起《福建金融业生态环境多方共治行动倡议》,积极探索金融支持生态环境治理的社会责任履行方式,创新多方携手的生态环境治理新模式。



顺应国际最新可持续发展趋势,该行签署联合国《可持续蓝色经济金融倡议》, 成为首家中资签署机构;对标《赤道原则(第四版)》以及赤道协会最新发布的实施指南,充分考虑联合国可持续发展目标(SDGs)、《巴黎协定》、气候相关财务信息披露工作组(TCFD)等相关要求,进一步提升可持续金融创新实践能力。截至2020年末,该行累计对1294笔项目开展赤道原则适用性判断,其中适用赤道原则的项目共计621笔,所涉项目总投资为29161.44亿元。



当前,碳中和已经成为国家重要发展战略目标,兴业银行本着打造“一流银行 百年兴业”的愿景,正积极推动绿色金融集团向ESG集团进化演变,在保持赤道银行、绿色金融优势的基础上,对标国际主流ESG评价体系,完善ESG治理架构、机制流程,加强ESG理念在风险管理和产品创新上的运用,提升ESG评级,成为绿色金融和ESG行业领跑者。



擦亮“兴公益”品牌 金融更有温度

让金融更有温度,兴业银行持续擦亮“兴公益”品牌。“捐资助学”“抗灾救灾”“扶贫济困”三位一体的公益慈善长效机制持续完善,2020年公益慈善投入10928.71万元。其中在捐资助学方面,截至2020年末,已通过“兴业银行兴公益慈善助学金”累计资助5所高校贫困大学生共计6000人次,金额超过2950万元。



2020年脱贫攻坚进入收官之年,兴业银行坚持“输血”“造血”并举,产业扶贫、渠道扶贫、产品扶贫、定点扶贫和教育扶贫“五大扶贫体系”协同发力,探索形成具有兴业特色、行之有效的可持续金融扶贫模式。该行通过资金下拨与干部下派相结合、基础设施民生工程援建与产业发展支持相结合、单位挂钩帮扶与员工志愿参与相结合的方式助力贫困地区脱贫攻坚,统筹做好各分行挂钩的深度贫困地区、集中连片特困区定点帮扶工作,向51个挂钩点派出扶贫干部40人,全部挂钩点已于2020年4月前全部实现脱贫摘帽。截至2020年末,该行金融精准扶贫贷款余额166.68亿元。



大国战“疫”,闻令而动,兴业银行第一时间捐款捐物、政策支持驰援武汉,并由武汉而至全国,出台资金倾斜、减费让利、延期还款等一系列精准举措,应贷尽贷、应延尽延,统筹做好疫情防控和经济社会发展金融服务。截至2020年末,该行向疫情防控捐赠超6000万元,为疫情防控行业企业提供信贷支持849亿元,向1242家疫情防控相关中小企业累计新增授信407.13亿元,累计为客户减免手续费超30亿元,为9440家小微企业办理阶段性延期还本付息120亿元,累计承销疫情防控债超过180亿元。



凭借在社会责任方面的优异表现,兴业银行在明晟(MSCI)ESG评级中蝉联A级,保持国内银行最高评级,并荣获中国银行业协会、《亚洲金融》等颁发的15个社会责任奖项。







