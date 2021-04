Friday, 16 April 2021, 12:31 HKT/SGT Share: 百融云创今年首季业绩多点开花 深耕科技赋能 志存高远

香港, 2021年4月16日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道,随着科学技术的不断进步,人工智能逐步向社会生活的方方面面渗透。作为中国领先的独立AI技术平台,百融云创(6608.HK)公布2021年第一季度业绩报告,亮点繁多,引起市场广泛关注。



百融云创2021年第一季度未经审计营运摘要



收入逆势反弹 利润加速增长



根据弗若斯特沙利文,按2019年收入计,百融云创为中国最大独立金融大数据分析解决方案供货商,市场份额在2019年约为8.7%,2020年进一步提升至9.0%。



在2020年,百融云创实现总收入11.37亿元(人民币,下同)。由于新冠肺炎疫情对经济造成极不利的影响,使其2020年前三季度实现收入7.64亿元,同比暂时性小幅下滑;随着防控措施的有效实施,经济逐步复苏,百融云创的业务于2020年第四季强势反弹,实现收入3.72亿元,较2019年同期的3.40亿元有明显提升,亦使全年收入同比降幅收窄至9.9%。



根据百融云创最新发布的2021年第一季经营摘要,由于疫情后的经济和消费持续改善和2021年第一季金融业对营销的需求快速反弹,百融云创在2021年第一季的总体收入较2020年同期增长92%,达到4.09亿元,其中精准销售及保险分销服务受益于金融业营销需求的快速反弹,公司在2021年第一季度取得了较高的同比增长,与2020年第一季度相比,分别同比增长了293%和93%。由此看来,百融云创已经完全克服疫情带来的冲击,重回正轨,未来可期。



利润方面,百融云创于2017年至2020年的经调整后净利润分别为-8,319万元、-161.7万元、1307.1万元及8,004.4万元;2017年至2020年的调整后EBITDA分别约为-5,700万元、3,700万元、8,700万元及16,700万元,其中2020年的同比增幅达到92%。



可以看到,百融云创于2019年实现由亏转盈,并在2020年积极应对疫情影响,化危机为动力,净利润实现了5.1倍的高速增长,呈现出逐年向上递增的走势。特别是2020年第四季度,百融云创的经调整后净利润及经调整后EBITDA约为人民币60百万元及84百万元,较2019年同期的人民币13百万元及23百万元增幅巨大,未来有望继续保持火箭式加速态势。



深耕科技赋能 依托强大客源领跑赛道



百融云创成立于2014年,7年来不断积累与沉淀,深耕赋能服务于金融机构,已然成为中国最大的独立金融大数据分析解决方案供货商,为金融机构更智能的决策提供赋能支持。



从客户方面看,截至2021年3月31日,百融云创在中国累计为逾4800名金融服务供货商客户提供服务,包括绝大部分国有银行、逾800家区域银行、绝大部分消费金融公司、100家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。其中,百融云创的合作机构包括人们耳熟能详的工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行等。



同时,百融云创独到的云原生平台能够快速响应客户需求,并交付产品及服务,大大提升了客户的粘性。2020年,百融云创的核心客户数目由2017年的62家快速增长至237家,核心客户留存率亦由2019年的89%增长至96%。核心客户的Net Dollar Expansion Rate即次年收入扩展率在2019年达到了125%,2020年公司顶住疫情压力仍维持在92%,可以预期,随着疫情影响的逐渐减弱,Net Dollar Expansion Rate将回归到高位态势。



毫无疑问,依托强大而稳定的客源,百融云创的业绩增长具备牢固的基础及动力。未来,随着公司AI技术及数据分析能力的提升,产品及服务的能力将随创新力的提升而跃进,其市场领导地位有望进一步巩固。作为数字化转型的科技引擎,百融云创有理由触及更高的天空。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network