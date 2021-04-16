Friday, 16 April 2021, 12:19 HKT/SGT Share: 百融云创强劲增长 首季营收超4亿

香港, 2021年4月16日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，近年来中国金融市场持续扩容，金融服务行业亦保持高速发展。然而2020年受新冠疫情的冲击，金融服务行业整体表现略显低迷。为金融服务业提供服务的中国领先独立AI技术平台百融云创的公司业务在2020年也受到了一定的负面影响，但在去年第四季度，经营效率持续提升，并根据公司近日发布的2021年第一季度经营摘要，百融云创在2021年首季实现营收4.09亿元（人民币，下同），较去年同期约2.13亿元同比增长92%，公司已然快速恢复营收。



百融云创2021年第一季度未经审计营运摘要



财务状况向好 核心竞争力是源动力



公司的各项经营指标快速提升，于2020年，百融云创实现总收入11.37亿元，调整后的净利润为8,000万元，同比增长512%。调整后的EBITDA为1.67亿元，同比增长92%。



此外，前三季度调整后的利润合计为2,000万元，而第四季度为6,000万元，可谓强势飙升。调整后的EBITDA方面，前三季度为8,300万元，而第四季度为8,400万元。由于2020年下半年疫情在中国基本上得到控制，公司的经营效率亦持续提升。截至2020年9月30日，公司实现收入7.64亿元，同比减少17.1%，四季度业务也强势回暖，全年总收入同比降幅收窄至9.9%。



2021年第一季随着服务金融机构客户覆盖数量和客户需求的持续增长，公司数据分析服务保持同比33%的高速增长；同时疫情后的经济和消费持续改善，2021年伊始金融业对营销的需求快速反弹，百融云创的精准营销及保险分销服务在2021年第一季取得较高的同比增长，与2020年同期相比，分别同比增长了293%和93%。



百融云创财务状况之所以能够持续向好，离不开公司强大且全面的AI技术和大数据分析能力。公司的AI分析能力是创新产品及服务的核心，公司在研发方面已投入庞大资金。公司的专有云原生平台提供的多项分析产品及服务可嵌入金融服务供货商的业务流程。



业务提速加快 已成为供货商的首选



于2020年，百融云创继续采用“先落地，再扩张”模式，以具经济效益的方式扩展金融服务供货商客户基础，并随时间推移增加向客户提供的服务。公司建立拥有丰富金融服务业经验的业务发展团队，该团队致力于与金融服务供货商建立长远关系，了解及预测其需求并识别其采用公司的产品及服务的机会。随着公司加强与金融服务供货商的关系并进一步了解其策略及政策，公司较易向其追加销售及交叉销售其他解决方案，从而扩展了公司的业务。



目前，百融云创已成为大数据分析服务供货商的首选。于2021年3月31日，公司在中国为逾4,800名金融服务供货商客户提供服务，包括绝大部分中国国有银行、逾800家区域银行、绝大部分中国消费金融公司、100家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。随着百融云创扩展产品及服务并扩大业务，公司的客源亦持续增长。



根据弗若斯特沙利文，于2019年，按收入计，百融云创是中国最大的独立金融大数据分析解决方案供货商，市场份额在2019年约为8.7%，2020年进一步提升至9.0%。凭借为金融服务供货商整个服务周期提供服务的多年经验，公司已累积无与伦比的专业知识，并为金融服务供货商客户提供定制且针对特定行业的分析解决方案，以解决各种复杂业务场景。



随着中国经济的持续恢复，金融服务行业有望保持快速发展。作为中国最早提供云原生信贷风险评估服务的独立服务平台之一，百融云创有望凭借已经建立的先发优势实现快速发展，从而继续巩固公司于行业中的领导地位。







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