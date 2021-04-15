Thursday, 15 April 2021, 12:29 HKT/SGT Share: 央行强调应全面放开和鼓励生育 生育健康领域产业化有望获突破

香港, 2021年4月15日 - (亚太商讯) - 央行官网昨日发布工作论文《关于我国人口转型的认识和应对之策》指出：「我国要认清人口形势已经改变，要认识到人口红利当时用得舒服，事后是需要偿还的负债；要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量，其反作用力将导致人口反方向变化；要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此，应全面放开和鼓励生育，切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难，综合施策，久久为功，努力实现2035年远景规划和百年奋斗目标。」严厉的口吻透露出我国人口转型已迫在眉睫。







随着全面放开和鼓励生育，我国生育健康领域产业化必然实现进一步的突破与发展。今日港A两地涉及生育的概念股均有明显表现。据悉，在港股上市的贝康医疗(2170.HK)作为中国辅助生殖基因测序产业第一股，致力于高通量测序在辅助生殖领域的临床研究和应用。开发全生育周期产品围绕三级预防措施体系，实现辅助生殖领域的精准医疗。贝康医疗也是第一家研制PGT-A标准品的研制单位，第一家参与发布《胚胎植入前染色体非整倍体检测试剂的质量控制技术评价指南》的公司。





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