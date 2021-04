Tuesday, 13 April 2021, 12:36 HKT/SGT Share: 抖音发力兴趣电商 乐享互动营销科技大有可为

香港, 2021年4月13日 - (亚太商讯) - 4月8日,首届抖音电商生态大会在广州举行。抖音电商总裁康泽宇在主题演讲中,首次阐释了“兴趣电商”概念,即一种基于人们对美好生活的向往,满足用户潜在购物兴趣,提升消费者生活品质的电商。



近年来,基于数据算法的兴趣推荐技术不断发展,可以将海量的互联网内容、海量的互联网用户与同样海量的商品自动化链接。这也为移动互联网新消费三大要素“人”、“货”、“场”的结合创造了绝佳基础。抖音发力的“兴趣电商”,正是看中了兴趣推荐技术在提高转化率、引导消费需求以及提升用户体验方面的重要作用。



这与乐享互动(06988)基于数据算法和兴趣推荐技术服务线上新消费的理念不谋而合。乐享互动通过分析商品、视频内容和粉丝行为,为达人推荐适合其粉丝兴趣的商品,做到人货适配,从而帮助众多中长尾达人通过“兴趣电商”实现变现,也帮助商品厂商通过“兴趣电商”精准分销。



乐享互动是最早切入视频电商赛道的营销科技公司之一。早在2019年1月,乐享互动就成为首批抖音体系内开展视频内容变现业务的服务商,更是行业内最早应用兴趣推荐技术开展效果营销服务的公司之一。



抖音在首届电商生态大会中提出,未来一年将推出三大扶持计划,帮助1,000个商家实现年销售额破亿元,10,000个优质达人年销售额破千万元,100款优质商品年销售额破亿元。



抖音还分享到,根据第三方测算,到2023年兴趣电商的GMV将超过9.5万亿,整个电商行业会有越来越多的参与者转向兴趣电商。



未来巨大的市场空间给营销领域也带来了发展良机。乐享互动这样较早入局且技术路线符合未来趋势的营销科技公司已经具备了先发优势。乐享互动年报显示,以抖音体系非直播电商带货为主的视频电商业务,正在成为乐享互动营收和利润增长的重要动力。乐享互动2020年全年电商产品GMV达到5.94亿港元,同比增长353.92%。电商业务毛利占比由2019年的15.75%翻倍,达到了31.50%。



对于致力于构建“兴趣电商生态”的抖音来说,服务头部达人以提升活跃度、提高品质、做大规模是平台的工作重点。但数万亿市场中,除了头部达人之外,还有更多中长尾的内容发布者,他们迫切需要解决变现诉求,而乐享互动这样的生态服务商可以很好的为这部分人群提供服务。乐享互动的服务能够真正帮助抖音生态内更多的抖音号用户变现,进而让抖音平台用户的留存度、活跃度更高,必将成为抖音生态体系中的重要一环。







