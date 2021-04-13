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Tuesday, 13 April 2021, 09:43 HKT/SGT
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携程全球募股进入冲刺阶段：超额认购5倍以上

香港, 2021年4月13日 - (亚太商讯)  - 4月12日，携程在港启动全球募股进入最后冲刺阶段。综合券商数据，截止4月12日晚20点30分，携程已录得近47亿港元孖展，相当于超额认购5.31倍。融资额位居前3位的券商分别为富途证券（20.17亿港元）、辉立证券（9.4亿港元）和华盛证券（5亿港元）。

尽管交易尚未截止，但是，携程在港公开发售所获得的散户超额认购倍数，已经超过部分回港二次上市的公司。值得注意的是，在携程启动全球募股前夕，港股刚刚遭遇了一轮“破发潮”。根据贝壳投研的数据显示，3月共有11家公司在港上市，较去去年同期减少了2家。从首日涨跌幅的数据来看，破发率达到64%，较2月份新股破发率高出50个百分点。此轮“破发潮”也让香港公开发售认购趋于理性，在此背景下，参考2020年下半年回港上市的股票，投资人有望在此轮认购中获得更高收益。

来源：凤凰财经


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部门 旅游观光
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