Friday, 9 April 2021, 17:51 HKT/SGT Share: AMLC币在IDXA交易所亮相发展前景可期

中国深圳, 2021年4月9日 - (亚太商讯) - 在2020年，区块链行业一片火红。 BTC和ETH的币价分别上涨了302%和464%，带领数字货币市场全面走向牛市，加密货币市场总市值规模在少过两年内从约1918亿美元扩大至约7600亿美元，相当于翻了近4倍！截至2021年4月，根据coinmarketcap数据显示，加密货币市场总市值规模已经接近2万亿美元！成长速度远远超过想象！



在如此火热的行情之下，区块链领域也涌现出了不少新的行业热点，其中，DeFi在2020年吸引了最多的目光。根据Arcane Research的统计，DeFi的锁仓规模全年增长了约2100%，独立地址全年翻了10倍。



在区块链技术方面的投资包括来自全球数一数二的大企业，如摩根大通、桑坦德银行以及IBM等等。作为区块链技术和数字资产领域最具实用性，用途最为广泛的应用之一，去中心化金融（俗称DeFi）近来受到了广泛关注。



去中心化金融有着替代传统金融的潜力而去中心化金融逐步地展示了其以低成本向低收入群体提供金融服务并同时为广大民众提供优质投资机遇，特别是在信贷方面的能力。



因此，信贷和贷款可称的上是去中心化金融的一大板块也是该领域的命脉。信贷与贷款可成为希望在去中心化金融领域中建立牢固市场地位的机构的跳板。



有鉴于此，赢利保管理有限公司，一家将精密分析和尖端技术集成到其金融投资中的创新企业，决定推出AMLC币。



AMLC币将在赢利保管理有限公司最近推出的一项计划，赢利保去中心化金融借贷计划，扮演关键角色。该项计划将会是公司进军去中心化金融领域的先锋。计划为小区的成员提供了一系列选择，让他们通过参与计划获得奖励，并同时为小区成员实现AMLC币值与资本的最大化。



除了在赢利保去中心化金融借贷计划中扮演关键角色以外，AMLC 币也在尖端且为用户提供了一系列的数字货币交易选项的交易平台，国际数字交易所联盟（IDXA）的数字货币交易所，idxa.io，进行了首个交易所上市。



AMLC 币的上市恰好遇上了由最新一轮的加密货币牛市所带动的交易热潮，而AMLC币在IDXA交易所上市将确保其的资金流动性。



随着赢利保去中心化金融借贷计划的推出以拓展在去中心化金融领域的市场地位，赢利保管理有限公司将在2021年里见证AMLC币的一系列新发展。



在去中心化金融市场取得指数性增长的当儿，AMLC币通过扮演区块链生态系统及赢利保去中心化金融借贷计划中的核心数字资产角色，将能使其可在把发展机遇方面占据优势，从而确保其的长期价值。



Media contact

Company: Ascendancy Management Limited

Contact: Ms. Jenny Chua

E-mail: customerservice@ascendancy-email.com

Telephone: +86 15626646563

Website: https://ascendancy-mgmt.com/index

SOURCE: Ascendancy Management Limited





话题 Press release summary



部门 FX & Digital Currencies, FinTech & Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

