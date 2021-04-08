AEON信贷凭稳健基础拟派发2020财政年度末期股息18港仙



香港, 2021年4月8日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（「AEON信贷」或「集团」；股份代号：00900）今天公布截至2021年2月28日止年度（「2020财政年度」）之全年业绩。于2020财政年度，消费者的日常生活模式转为网上购物及室内活动，促使集团不断升级手机应用程序及在网上商户的市场推广上投放更多资源，以加快数码转型。集团亦继续开发新信用卡和贷款系统，为支付行业技术升级做好准备。集团第四季度的销售亦因推出个性化的市场推广活动而有所好转。



面对不明朗的市况，集团于2020财政年度的收入为10.9亿港元，除税后溢利3.0亿港元。每股盈利为72.02港仙。集团的资本基础仍然稳健，于2021年2月28日，权益总额增加3.3%至34.2亿港元。



集团基础稳固，董事会建议派末期股息每股18.0港仙，使全年股息达每股40.0港仙，派息比率为55.5%，在逆境下仍较去年的49.8%有所提高。



在疫后复苏中迈向数码化并把握新需求

展望未来，在疫情的新常态下，消费者的消费模式改变预计仍将持续。集团将调整业务模式，以适应不断转变的消费模式，确保迎合新的客户需求。



若疫情能尽快受控，香港的经济活动预计将于2021年下半年反弹。为确保市场推广渠道有效并保持市场竞争力，集团将更积极利用社交媒体及手机应用程序以推广产品及活动。此外，随着收单业务商户网络的发展，集团将联同网上商户推出更多推广活动，刺激客户消费。



另外，集团将与永旺（香港）百货有限公司（「永旺百货」；股份代号：00984）紧密合作，鼓励客户于永旺百货内以信用卡付款。为应付信贷环境的潜在不利变动，集团将优化信贷政策以平衡客户的财政需要及盈利能力。



为提高营运效率，集团将继续投放大量资源以完成数码转型，以提升应对市场变化的能力。集团将推出新产品优惠及为客户提供优质的用户体验。此外，集团将加强数据分析方法，以增强市场推广、信贷评估和信贷管理的成效。



新信用卡及贷款系统项目是集团技术升级的关键要素。随着收单阶段及前端处理器的更换已顺利完成，集团将在2021年财政年度第一季度开始系统的发行阶段，预计项目完成日期为2023年初。



回顾于年内，集团完成了数个主要项目，包括为个人贷款转账提供「转数快」的快速付款服务、优化手机应用程序内的个人贷款服务功能以支持新一代的香港身份证、改善手机应用程序以支持贷款帐户概览、实施额外的网络安全功能，以及在家工作系统功能。



探索大湾区的消费者金融市场

随着中国北部两间小额信贷附属公司自愿清盘后，集团将专注巩固大湾区的业务并加强当地的管理团队。于年内，位于深圳的小额信贷附属公司达到了每月收支平衡，本集团将努力改善其营运状况及在寻求新商机。



AEON信贷董事总经理深山友晴先生表示：「我们已采取预防措施，并拥有强大的业务合作伙伴，加上稳健的流动资金及资产负债表，我们已作好准备面对未来的挑战及迎接市况复苏时的新商机。」



关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、付款处理服务、保险代理及经纪业务，以及于中国内地从事小额融资业务。

详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。







话题 Press release summary



部门 信用卡和付款, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

