Thursday, 8 April 2021, 09:26 HKT/SGT Share: 携程二次上市于今日招股 连续10年为中国最大在线旅行平台

香港, 2021年4月8日 - (亚太商讯) - 携程集团上市,说走就走。一直受市场关注的携程二次上市终于迎来重大进展,于今日启动招股。根据招股书,携程此次香港上市拟发售31,635,600股,其中香港公开发售2,214,500股,国际发售29,421,100股。最终定价将为最终国际发售价和最高发售价每股333.00港元之中的较低者,股份代号为9961。







携程是全球领先的一站式旅行平台,可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。根据易观报告,携程已成为中国最知名的旅行品牌,在过去20年一直保持市场领先地位。2020年,新冠疫情对全球旅行行业带来重创,投资者们也不免好奇,携程究竟成色几何?



携程持续领跑 逆境中韧性发展



2019年,携程实现总收入357亿元,较2018年的311亿元同比增长15%。2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球旅行行业受到重大影响,携程的总收入也下降至人民币183亿元。但随着国内疫情得到控制,旅行市场逐渐复苏,携程的经营状况持续好转。



2020年第三、第四季度,携程逆转新冠疫情以来的下降趋势,成功扭亏为盈。第四季度,携程营业收入为50亿元人民币,同比降幅由三季度的48%进一步收窄至40%;归属股东的净利润为10亿元人民币,继续延续盈利态势。



此外,携程在2018年至2019年的毛利率分别为80%,79%及78%,2020年第四季度毛利率达到了82%,为近11个季度之最,保持了较好的增长韧性。此外,在第四季度,携程省内酒店商品易额同比增加超过20%,景点活动预定数量同比增加超过100%,中高端酒店预订同比增长10%以上。截至2020年底,携程目的地内活动生态系统合作伙伴数据同比增加约25%。携程国内业务正在强劲复苏。



根据联合国世界旅游组织数据显示,由于新冠肺炎疫情的影响,全球旅游业收入在2020年的损失为13亿美元。在此背景下,携程的迅速恢复和韧性发展,更显示了公司的经营实力。根据易观报告,以商品交易总额(或GMV)口径统计,携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台,且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。随着中国旅游行业全面复苏及全球疫情缓解,携程作为行业大佬的优势也将全面显现。



一站式旅游平台 全方位服务用户



牢牢占据行业头部地位,携程以全面的服务产品帮助每位旅行者实现独特的旅行方式。



就服务广度而言,截至2020年底,携程提供超过310,000种全球范围内的目的地内活动及超过120万种全球住宿服务,涵盖酒店、汽车旅馆、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式。携程机票业务提供480多家全球合作航司,覆盖200多个国家及地区的超过2,600个机场。事实上,住宿预订及交通票务的收入也是携程收入的主要来源。在2020年,上述两项收入各占据了携程总收入的39%。



根据易观报告,截至2019年底,携程在中国境内提供了数量最多的机票及酒店住宿类别的产品,且自2010年以来在旅游度假及其他服务领域保持领先地位。不断扩张的产品组合,涵盖了多个旅行类别的全方位及定制化产品,贯穿用户旅程的全周期。因此,用户能够选择不同价格以及不同第三方供货商所提供的增值服务,让旅程更为个性、便捷、愉快。



长远来看,全球旅游市场十分可观。易观报告预计全球旅游市场将于2021年恢复增长,并将在2025年达到7.1万亿美元的市场规模,2021年至2025年的复合年增长率预计为10.6%。在此背景下,携程仍有较为广阔的增长空间,二次上市后的市场表现必不负众望。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network