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来源 Media Publishares / VIDY Media Publishares和Vidy正式宣布合作: 为时尚、艺术和音乐社区开创一个NFT平台

新加坡 , 2021年4月8日 - (亚太商讯) - 《Vogue》、《Esquire》、《Robb Report》和《Buro》的出版商 Media Publishares（新加坡）宣布与 Vidy 合作，协力推出一个满足时尚、艺术和音乐行业需求的 NFT 平台。



Vidy 由新加坡科技创业者 Matthew Lim 和哈佛大学校友 Patrick Colangelo 共同创立，是一个区块链驱动的数字广告技术，用原生加密货币 VidyCoin 对参与浏览广告的用户进行数字激励。鉴于 Vidy 和 Media Publishares 共同的“数字优先”理念和创新思维，两家公司建立了良好的合作关系，目前 Vidy 的技术已广泛应用到 Media Publishares的刊物中。



Vidy 与 Media Publishares 的 NFT 平台计划于 2021 年的第三季度正式推出，该平台的主要功能包括 NFT 的铸造、交易和拍卖，以及用户互动。平台中的艺术、音乐和其他 NFT 将会在 360 度全景虚拟的环境内展现。 该平台专注于以虚拟创造力为核心，同时促进可持续性消费。此 NFT 平台将把部分 NFT 所获收入捐赠给慈善机构，致力于建立虚拟世界和物理世界之间的积极联系。



Lim 说：“自 2020 年以来，NFT 市场增长超过 229%，达到 5 亿美元以上。然而它仍处于初期阶段，在基础架构开发方面仍有很长的路要走。随着 metaverse 和虚拟偶像的兴起，人们即将能够生活在一个平行的虚拟世界中并且可以拥有数字身份，购买的物品也不仅仅是数字文件，而是作为他们虚拟国度上的任何独特资产，类似于他们的物理世界。”



“对于这个新的 NFT 平台，Vidy 鉴于在处理传统业务和加密货币方面上有着独特的经验，将会领导新平台的技术和区块链方面的开发。我们有信心让传统时尚、艺术和音乐社区积极参与，最终推动 NFT 世界的发展，创造出最优质的 NFT 平台。” NFT 平台的目标受众是“数字时代的新兴群体”，同时寻求有环保意识的奢侈品消费者。鼓励创作者为他们的设计发展一个虚拟身份，使他们的艺术创作获得一个新的收入来源。



Media Publishares 总裁 Michael von Schlippe 表示：“Media Publishares 以其创新的讲故事方式一直走在潮流的前列，我们的主打刊物《Vogue》、《Esquire》、《Robb Report》和《Buro Singapore》引领着时尚风向。”我们看到的是一个创意的文艺复兴——创意和技术共同推动着变革。von Schlippe 补充道：“这个 NFT 平台本质上是创作者和用户之间的虚拟市场，并为社区提供教育、互动和娱乐等形式的内容。”



Media Publishares 旗下的刊物因其新潮的内容创作而获得全球认可。著名项目包括在柏林本土广告大奖(Native Advertising Awards)上荣获金奖的新加坡《Esquire》的“人工智能专栏”，以及 2020 年 8 月新加坡《Vogue》推出的 360 度微景观 “Vogue Studio” 等。



关于 Vidy

Vidy 成立于 2016 年，是一家总部位于旧金山的视频网络科技公司，由毕业于哈佛大学的 Patrick Colangelo 和曾任职于瑞信银行的 Matthew Lim 创立。2018 年开始，Vidy 将区块链技术整合到其生态，使分布式经济奖励模式广泛的应用在合作伙伴之间。如今，Vidy 的技术被 70 多家全球媒体出版商使用，如 CNN、CNBC、新加坡 Vogue、Esquire 等，每月页面浏览量超过 100亿，曝光量更是超过 1.5 亿次。Vidy 有两个原生加密货币代币：VIDY 和 VIDYX，这两个代币都是 Vidy 奖励、电商和 NFT 生态系统中不可或缺的。有关 Vidy 的更多信息，请访问 www.vidy.com



关于 Media Publishares

Media Publishares 是一家充满活力的媒体公司，专门从事富有影响力的故事叙述，其特点是引人入胜的视觉效果和创意。Media Publishares(前身为 Indochine Media)总部设在新加坡，在东南亚各地的数字传播、奢华印刷出版方面拥有 10 多年的经验。Media Publishares 是一家提供全方位服务的出版商，在该地区拥有 80 多名员工，包含了编辑、活动策划、视频和设计制作等部门。Media Publishares 已经在新加坡、马来西亚、越南、泰国和菲律宾开展了业务，并正在扩大业务范围，以进一步加强其在出版业的影响力。目前的主打品牌包括《Buro》，《Esquire》，《Robb Report》，《Luxury Guide》和《Vogue》新加坡。有关 Media Publishares 的更多信息，请访问 www.mediapublishares.com.sg



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