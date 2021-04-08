Wednesday, 7 April 2021, 18:06 HKT/SGT Share: 哔哩哔哩不断破圈 前景值得看好

香港, 2021年4月7日 - (亚太商讯) - 3月29日，哔哩哔哩（09626）（下称「B站」）回港二次上市。3月30日，恒指公司表示，B站符合相关指数的快速纳入规则要求，将于4月14日（星期三）收市后被纳入恒生综合指数及恒生科技指数。B站被纳入恒指，表明市场对公司的充分认可，公司股价亦开始持续抬升。



获得市场热捧 业务增长强劲



作为在纳斯达克缔造「三年十倍」的中概股，B站一直是市场关注的焦点。在公司招股阶段，就获得市场的热捧。据公司最终配售结果显示，香港公开发售获得超额认购逾174倍，冻资约1279.9亿港元；国际发售同样火热，不仅获得超额认购逾11.9倍，还获得多家长线基金认购。



B站能够获得资本市场广泛关注，得益于公司业务多年来持续处于高增长的状态。据招股书，于2018年、2019年及2020年，公司的净营业额分别为人民币（下同）4,128.9百万元、6,777.9百万元及11,999.0百万；平均月活用户分别为87.0百万、117.5百万及185.8百万；单个月活跃用户的月均收入分别为人民币4.0元、4.8元及5.4元。



值得一提的是，B站的用户增长不仅迅速，而且用户粘性极高。根据艾瑞咨询报告，在2020年，单个活跃用户平均每天花在B站移动端应用上的时间保持在80分钟以上，为中国移动端应用最高之一，亦高于2020年行业平均的29.8分钟。截至2020年12月31日，B站约有102.6百万名正式会员，同比增长51.1%。对于2018年以来每月访问B站平台的正式会员，他们的第12个月留存率保持在80%以上。高粘性且高增长的用户群，是B站业务强劲增长的巨大动力。



成立以来不断破圈 前景值得看好



其实，B站一直在破圈。公司的增长的模型是内容吸引用户，成立12年以来，公司不断从内容的深度、广度等方面来增加平台的内容量。起初B站只有动漫二次元相关的品类，随着时间的推移，B站的内容已包含生活、游戏、娱乐、动漫、科技和知识等众多领域。目前B站有1000多个品类的内容。随着内容品类的拓宽，B站用户也在不断的增多，这就是一个不断「破圈」的过程。



在「内容为王」的互联网时代，B站的品牌主张是，「你感兴趣的视频都在B站」。公司通过鼓励的小区文化、有效的流量分配及全面的创作者支持机制，吸引了大量内容创作者。公司亦以专业用户生成视频（PUGV）为中心，辅以直播、专业机构生成视频（OGV）等，产生了源源不断的优质内容，这有利于B站将平台上的现有用户转化为付费用户，增强公司的商业化能力。



此次回港二次上市，B站拟将约50%的募集资金用于内容建设。B站副董事长兼首席运营官李旎表示，公司希望通过这次的募资为创作者提供更好的创作环境及条件。除了PUGV的内容生态外，还有OGV、自制内容，公司也会投入更多能量到精品、头部内容中以满足用户的需求。



相信未来B站会进一步强化内容生态，不断破圈，从而不断提升公司的价值。





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