辰林教育获评“新建区2020年度优秀上市企业”

香港, 2021年4月7日 - (亚太商讯) - 辰林教育集团控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代号:1593)3月26日,全区优秀企业家恳谈会在新建经开区企业服务中心召开,辰林教育集团控股有限公司被新建区人民政府评为“新建区2020年度优秀上市企业”,获500万元奖励;辰林教育集团控股有限公司董事局主席黄玉林被评为“新建区2020年度优秀上市企业家” ,获50万元奖励。



上市以来,辰林教育在统筹疫情防控与事业发展、产教融合、专业设置、就业创业、国家级学科竞赛、校园文化建设等方面取得了重要进展和标志性成果。辰林教育、江西应用科技学院先后携手阿里巴巴,建成江西省首个阿里巴巴数字贸易学院,高标准培养跨境电商人才;签约华为公司,构建适应鲲鹏生态人才培养需要的课程教学、实践平台;联合中兴通讯,助力5G技术、网路安全等新基建人才培养; 连袂大族镭射,共同培养智慧制造人才;同时获得浙江大学支援,创新培养区块链技术应用人才。据了解,全区优秀企业家恳谈会上揭晓了新建区2020年度优秀企业、优秀企业家、优秀上市企业、优秀上市企业家等一系列荣誉称号,现场发放奖励资金共计1200万元,用“真金白银”助力企业发展。表彰旨在全面贯彻落实新发展理念,激发广大企业家的创新创业激情,在全区营造企业家有作为、有地位、受尊重的社会风尚,发挥优秀企业家示范引领作用,促进新建区经济社会,实现高品质跨越式发展。





话题 Press release summary



部门 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network