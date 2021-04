Friday, 2 April 2021, 19:45 HKT/SGT Share: 联想控股(3396.HK)2020年收入及净利皆增7% 持续探索科技医疗领域

香港, 2021年4月2日 - (亚太商讯) - 据香港财华社报道,2020年对于联想控股来说很不平凡,它是新一届管理层上任之后的开局之年,百年不遇的新冠疫情席卷全球二百多个国家和地区,多国先后实施封锁政策;疫情还带来了金融市场的恐慌和动荡,3月份美股经历了4次熔断,又3天暴涨20%,中国上证综指和深证成指于3月23日分别跌至2660.17点和9691.53点的历史低位,日本、法国、德国等多国股市皆未逃过暴跌,大宗商品如原油等也波动剧烈。



在如此严峻的环境下,新管理层能否冲破层层阻碍,带领联想控股不断向前?外界对此颇为关注。



新鲜出炉的业绩公告给出了答案:2020年联想控股实现收入4,175.67亿元(人民币,下同),同比增长7%,实现归属于联想控股公司权益持有人净利润38.68亿元,同比增长7 %。这其中,下半年的业绩尤其引人注意,归属于联想控股公司权益持有人净利润同比增长243%,环比增长超400%。



联想控股CEO李蓬表示:「尽管面临困难,公司业务经过疫情考验均继续能够保持稳健经营,更有不少能够化危为机,有所突破。得益于多年的业务积累和管理基础,联想控股依然能稳步前行,为未来的持续发展夯实基础。」



做好疫情防控 积极驰援战疫

2020年初新冠疫情爆发后,联想控股严格遵守各地的防疫政策,做好疫情防控的基础工作,确保员工安全,并主动开展风险排查等多种方式保证了被投企业的安全。



另外,联想控股积极驰援全国各地和全球的疫情防控活动,充分体现作为企业的社会责任担当。旗下企业根据业务所长支持防疫工作,如联想集团第一时间为武汉火神山、雷神山医院提供IT设备及相关保障服务,东航物流承担起国内和国际防疫物资的运输任务,德济医院作为上海首支社会医疗救援队驰援武汉,佳沃集团为湖北提供水果、海鲜等生活物资支持等等。



支柱资产竞争力巩固提升 护航公司长远发展

外部环境风险重重,是什么因素支撑联想控股在2020年实现了业绩增长?翻阅业绩公告,不难发现其从战略和行动上对「打造支柱资产」的重视应该是主要原因之一,让联想控股能够稳健地穿越周期,推动公司长期价值成长。



首先就是IT板块人们耳熟能详的联想集团,2020年收入同比上升8%至3,849.92亿元,归属于联想控股权益持有人净利润增长30%至20.93亿元。联想集团不仅总体业绩数据亮眼,稳坐全球PC冠军位置,同时向服务转型的战略也成果颇丰,软件和服务业务在下半年高速增长。金融服务板块中的卢森堡国际银行在当地乃至整个欧洲经济受到疫情巨大冲击的情况下,仍能稳健发展,截至2020年底,核心一级资本充足率显著提升至13.44%。



先进制造与专业服务板块不得不提的就是联泓新科,它被称为「新材料领域的领军企业」,2020年的业绩也确实当得起这一称号:实现收入59.31亿元,同比增长5 % ;实现净利润6.55亿元,同比增长21%,这主要是由于联泓新科多措并举积极克服疫情的影响,提升运营效率、优化产品结构,同时强调创新驱动,聚焦新材料产业方向,走高端化、差异化、精细化的路线,打造在新材料若干细分领域领先的产业集群。农业与食品板块的佳沃集团布局已经基本完成,在业务受到疫情冲击的情况下,通过降本增效,局面已经开始逐步改善。水果全产业链公司鑫荣懋,通过加大市场投入并深化产地布局,确保全年收入保持快速增长;随着疫情被逐渐遏制,三文鱼价格持续企稳回升,在来自联控的全方位支持之下,三文鱼业务逐渐恢复。



除此之外,2020年联想控股还积极探索并进行了新投资布局,为公司的未来发展增添新动能。联想通过「战略投资+财务投资」双轮驱动的模式投资富瀚微,成功将基金投资项目转变为战略性投资项目,进一步布局高科技领域。联想控股还增资现代财险,布局保险行业。 2020年,现代财险实现保费收入约2.28亿元,同比增加15.5%。联想控股表示:「将积极探索保险科技行业发展道路,以科技优势引领产业进步。」



资本运作陆续推进 显性价值日益凸显

既然联想控股是一家投资公司,外界自然避免不了从资本市场显性价值的角度去评判它,在这一方面,联想控股也延续了几年来的稳健表现。



2020年底,联泓新科在深交所上市,登陆国内资本市场。从商业角度衡量,这笔投资的回报可谓十分丰厚,为联想控股带来了超过百亿的价值提升(按目前联泓新科股价估算)。而它的意义又不止于商业,正如李蓬所说:「十年磨一剑的发展历程既说明了联想控股产业报国的初心与决心,更用实践证明了我们利用自身优势打造支柱业务的能力,也为中国科技成果转化和产业规模化发展提供了示范意义。」



此外,正奇金融投资的艾可蓝、天合光能、圣湘生物、兰剑智能、和铂医药共5家企业也实现了上市。尤其值得一提的是「抗疫第一股」圣湘生物,作为正奇金融「投贷联动」的典型投资案例,其上市后带来近50倍的投资回报,相当可观。佳沃集团参股投资的华文食品于2020年9月成功在深交所中小板上市。



当外界目光从战略投资板块移开,投向财务投资板块,会看到有更多被投企业上市:联想之星投资的燃石医学和开拓药业已于报告期内成功上市;君联资本在管企业有优刻得、赛伍技术等11家上市;弘毅投资亦有3家被投企业登陆资本市场。



除了已经登陆资本市场的企业,联想控股旗下正在筹备上市的企业也值得关注,可以说,它们为联想控股未来显性价值的持续提升,提供了充足的储备。央企中首批混改的试点企业东航物流于2021年3月11日通过了中国证监会的发行审核。正奇金融投资的科美诊断和工大高科均已过会,有多家被投企业的上市申请已获受理或准备提交。财务投资旗下各基金的被投企业也有多家已在会审核或计画于2021年申报IPO。单单今年2月,君联资本就已有4家所投企业成功IPO,联想控股2021年的资本运作值得期待。



联想控股2020年资本运作的丰富性在于不仅推进被投企业的上市,还积极推动项目退出,为公司提供充足的现金流。联想之星14个项目实现退出;君联资本全部或部分退出项目44个;弘毅投资项目退出方面也较为活跃,三支基金年内共计为联控累计实现了超过40亿元的现金回流。战略投资方面,被投企业苏州信托,神州租车和Pension Insurance Corporation Group Limited的退出(后两个项目于2021年第一季度完成)也为联想控股累计实现了超过40亿元的现金回流,为未来的发展和布局奠定良好的资金基础。



探索科技、医疗等行业 助推长远价值成长

日前出炉的十四五规划提出:「坚持创新在我国现代化建设全域中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,加快建设科技强国。」中国政府对于科技的重视不断提升,这一领域大有可为;疫情暴露的医疗领域的短板、中国老龄化程度的不断加深等多因素叠加,医疗行业前景广阔。



联想控股早已开始关注并研究规划中蕴含的机遇,董事长宁旻指出:「十四五规划大力倡导的以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局给了联想控股这样既有国内业务,又有国际布局的企业新的发展空间,无论是5G、人工智能,还是大数据、新基建,也给了联想控股在新行业中新的发展机遇。」



至于在这些领域的探索应该如何落到实处? CEO李蓬称:「我们将推动战略投资成员企业和科技的结合,助推其长远价值增长;同时围绕主要成员企业,在信息科技、新材料等领域进行新的投入。我们的财务投资要对科技型基金持续配置。同时,公司要充分发挥双轮驱动的独特优势、依托优势资源,布局科技、医疗等领域。」他还特别强调:「联想集团、君联资本、联想之星、联泓新科等成功经验是联想控股的宝贵财富,也是我们未来在上述领域做新布局能够成功的保障。」



